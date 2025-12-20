ETV Bharat / bharat

શ્રીનગર અને પુલવામામાં કાતિલ ઠંડી, ફ્લાઇટ્સ રદ, રવિવારથી ચિલ્લઈ કલાન શરૂ

શ્રીનગર અને પુલવામામાં કાતિલ ઠંડી
શ્રીનગર અને પુલવામામાં કાતિલ ઠંડી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 2:09 PM IST

શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં શનિવારે શ્રીનગરમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસ 0.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જેના કારણે સમગ્ર કાશ્મીરમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધ્યું હતું. દક્ષિણ કાશ્મીરમાં પુલવામા ખીણનું સૌથી ઠંડુ સ્થળ હતું, જ્યાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસ 3.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું.

ઠંડીના કારણે ધુમ્મસના કારણે હવાઈ મુસાફરી ખોરવાઈ ગઈ હતી. જેના કારણે શ્રીનગરના શેખ ઉલ આલમ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી ડેસ્ટિનેશન એરપોર્ટ પર ખરાબ હવામાન અને ઓપરેશનલ કારણોસર ઘણી ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. એરપોર્ટ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કોલકાતા જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ ઓપરેશનલ કારણોસર રદ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે એરપોર્ટ પર ખરાબ હવામાનને કારણે ત્રણ અન્ય ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી.

જેમાં અમૃતસર જનારી ઈન્ડિગોની એક ફ્લાઈટ પણ સામેલ છે, જે ખરાબ મોસમના કારણે રદ થઈ અને દિલ્હીમાં ખરાબ મોસમના કારણે એર ઈન્ડિયાની બે ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ ગઈ. જેનાથી જમ્મૂ માટે આગળનો વ્યવહાર પણ ખોરવાયો. મુસાફરોને એરપોર્ટ પર મુસાફરી કરતા પહેલા એરલાઇન સાથે તેમની ફ્લાઇટ સ્ટેટસ ફરીથી પુષ્ટિ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.

ખીણમાં અન્યત્ર, અવંતીપોરામાં માઇનસ 2.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, શોપિયામાં માઇનસ 2.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, પંપોરમાં માઇનસ 2.0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને બડગામમાં માઇનસ 1.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું. શ્રીનગર એરપોર્ટ પર માઇનસ 1.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું, જ્યારે ગુલમર્ગના પ્રવાસન સ્થળમાં તુલનાત્મક રીતે 2.0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું.

જમ્મુ ક્ષેત્રમાં લઘુત્તમ તાપમાન ઊંચું રહ્યું, જમ્મુ શહેરમાં 9.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને કટરા ખાતે 10.0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું. લદ્દાખના લેહમાં ભારે ઠંડી -4.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાઈ હતી. વરસાદના નોંધપાત્ર અભાવ વચ્ચે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઠંડીની સ્થિતિ પ્રવર્તે છે.

હવામાન વિભાગના આંકડા મુજબ, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ૧ ઓક્ટોબરથી ૬૪.૫ મીમી વરસાદ પડ્યો છે, જે સામાન્ય રીતે ૯૬ મીમી વરસાદ પડે છે, જે ૩૩ ટકા ઘટાડો દર્શાવે છે. શ્રીનગરમાં ૫૫ ટકા વરસાદ ઘટાડો નોંધાઈ છે, જ્યારે શોંપિયા, બાંદીપોરા અને બારામુલા જેવા જિલ્લાઓમાં 70 થી 80 ટકા જોવા મળી છે.

શ્રીનગરના હવામાન કેન્દ્રે શનિવારે મોડી રાતથી રવિવાર સાંજ સુધી મેદાની વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ઊંચા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષાની ચેતવણી આપી છે, રવિવારે કુપવાડા, બાંદીપોરા અને ગંદરબલના કેટલાક ઊંચા વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે.

મુસાફરો અને પરિવહનકારોને તે મુજબ આયોજન કરવા અને સત્તાવાર સલાહનું પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. રવિવારથી શરૂ થતા કાશ્મીરમાં શિયાળાના 40 દિવસના સૌથી કઠોર સમયગાળા, ચિલ્લાઈ કલાન પહેલા, શનિવારે ખીણના મોટાભાગના ભાગોમાં તાપમાન શૂન્યથી નીચે ગયું હતું. આ સમય પરંપરાગત રીતે ભારે ઠંડી સાથે સંકળાયેલો છે અને ખીણમાં શિયાળાની ટોચની ઋતુની શરૂઆત દર્શાવે છે.

