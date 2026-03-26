ETV Bharat / bharat

ઈરાનના નેતાઓની હત્યાનો શોક મનાવવા કાશ્મીરના ભાગલાવાદી નેતા મીરવાઈઝ ઉમર ફારૂક દિલ્હી ગયાં

મીરવાઇઝ ઉમર ફારૂક અને શિયા નેતા સૈયદ હસન અલ-મુસાવી શોક વ્યક્ત કરવા માટે ઈરાની દૂતાવાસની મુલાકાત લેશે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર : કાશ્મીરના મુખ્ય મૌલવી મીરવાઇઝ ઉમર ફારૂક સહિત નેતાઓનું એક જૂથ યુએસ-ઇઝરાયલ હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કરવા માટે નવી દિલ્હીમાં ઈરાની દૂતાવાસ જઈ રહ્યું છે.

મીરવાઇઝે કહ્યું કે તેઓ દૂતાવાસની મુલાકાત લેશે અને બપોરે નવી દિલ્હી જવા રવાના થશે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના ગ્રાન્ડ મુફ્તી, નસીર-ઉલ-ઇસ્લામ ફારૂકી, અને શિયા નેતા અને અંજુમન-એ-શરીફ શિયાનના પ્રમુખ, આગા સૈયદ હસન અલ-મુસાવી, મીરવાઇઝ સાથે રહેશે.

તેમણે કહ્યું, "અમે આજે ઈરાનના લોકો સાથે એકતા દર્શાવવા અને આયાતુલ્લા સૈયદ અલી ખામેનીની શહાદત પર શોક વ્યક્ત કરવા માટે નવી દિલ્હી જઈશું."

ગ્રાન્ડ મુફ્તી ચેરમેન મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ જમ્મુ અને કાશ્મીરના સલાહકાર દાનિશ રેશીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે ભારતમાં ઈરાની દૂતાવાસ દ્વારા ઈરાનના નેતૃત્વ અને લોકો પ્રત્યે ઔપચારિક રીતે અમારી ઊંડી સંવેદના અને હૃદયપૂર્વકની સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરીશું."

તેમણે કહ્યું કે આ મુલાકાત આ દુ:ખદ નુકસાન પર જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકોમાં શોક અને ચિંતાની ભાવના છે. નેતાઓ આ મુશ્કેલ સમયમાં એકતા, શાંતિ અને માનવીય મૂલ્યોના મહત્વનો પુનરોચ્ચાર કરશે, તેમજ દિવંગત આત્મા માટે પ્રાર્થના કરશે અને શોકગ્રસ્ત પરિવાર અને ઈરાની રાષ્ટ્રને શક્તિ આપશે.

તેમણે કહ્યું, "આ સંયુક્ત કાર્યવાહી એકતા અને કરુણાના મજબૂત બંધનને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને પ્રદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતા માટે સાથે આવવાની અપીલ કરે છે." અગાઉ 10 માર્ચે, નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લાએ ખામેનીની હત્યા પર શોક વ્યક્ત કરવા માટે ઈરાની દૂતાવાસની મુલાકાત લીધી હતી.

ફારુકની સાથે નેશનલ કોન્ફરન્સના ત્રણ રાજ્યસભા સાંસદો: સજ્જાદ કિચલૂ, ચૌધરી રમઝાન અને ગુરવિંદર સિંહ ઓબેરોય પણ હતા. પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીએ પણ 9 માર્ચે ઈરાન પ્રત્યે સંવેદના અને એકતા વ્યક્ત કરવા માટે દૂતાવાસની મુલાકાત લીધી હતી.

TAGGED:

KASHMIR SEPARATIST
JAMMU KASHMIR
MIRWAIZ UMAR FAROOQ
IRANIAN EMBASSY
AYATOLLAH KHEMENEI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.