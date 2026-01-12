કરુર ભાગદોડ કેસમાં અભિનેતા વિજય આજે CBI સમક્ષ થશે હાજર
ગત વર્ષે તમિલનાડુના કરુરમાં પાર્ટીની રેલી દરમિયાન થયેલી ભાગદોડમાં 41 લોકોના મોત થયા હતા.
Published : January 12, 2026 at 10:56 AM IST
ચેન્નાઈ: અભિનેતા અને તમિલગા વેટ્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના પ્રમુખ વિજય સોમવારે નવી દિલ્હીમાં સીબીઆઈ સમક્ષ હાજર થશે, જેમાં ગયા સપ્ટેમ્બરમાં પાર્ટીના પ્રચાર કાર્યક્રમ દરમિયાન કરુરમાં થયેલી ભાગદોડની તપાસ ચાલી રહી છે, જેમાં 41 લોકોના મોત થયા હતા.
નવીનતમ માહિતી અનુસાર, ટીવીકેના પ્રમુખ અને અભિનેતા વિજય ચેન્નાઈ એરપોર્ટથી દિલ્હી આવ્યા છે. તેઓ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) સમક્ષ હાજર થશે. સીબીઆઈએ અગાઉ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 179 હેઠળ વિજયને નોટિસ પાઠવી હતી, જેમાં તેમને તપાસ માટે હાજર થવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
#WATCH TVK चीफ और एक्टर थलपति विजय दिल्ली पहुंच गए हैं। विजय करूर भगदड़ मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के सामने पेश होंगे। pic.twitter.com/bxh0y0xe4E— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 12, 2026
આ નોટિસ આ મહિનાની શરૂઆતમાં પાઠવવામાં આવી હતી, જેમાં સમન્સની તારીખ 6 જાન્યુઆરી નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ તપાસ 27 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ તમિલનાડુના કરુર જિલ્લામાં ટીવીકે પ્રચાર કાર્યક્રમ દરમિયાન થયેલી ભાગદોડ સાથે સંબંધિત છે. ટીવીકે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિજય ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ દ્વારા ચેન્નાઈથી નવી દિલ્હી જઈ રહ્યા છે અને તપાસમાં સહયોગ આપવા માટે આજે મોડી રાત્રે સીબીઆઈ મુખ્યાલયમાં રિપોર્ટ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ તપાસ સીબીઆઈને સોંપી હતી. તપાસના ભાગ રૂપે, એજન્સીએ નવી દિલ્હીમાં ટીવીકેના ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓની પૂછપરછ કરી છે. પક્ષના નેતાઓએ તપાસકર્તાઓને વિડીયો ફૂટેજ સબમિટ કર્યા છે અને તમિલનાડુ સરકાર પર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો છે. સીબીઆઈએ ઘટના દરમિયાન વિજય દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા પ્રચાર વાહનની પણ તપાસ કરી હતી, અને ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે વાહનના ડ્રાઇવરની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. કરુર ભાગદોડ એક મોટા રાજકીય કાર્યક્રમ દરમિયાન થઈ હતી, જેમાં 41 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો અને ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ ઘટનાએ ભારે ચકચાર જગાવી હતી.
#WATCH चेन्नई: TVK अध्यक्ष और अभिनेता विजय चेन्नई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 12, 2026
अभिनेता और TVK अध्यक्ष विजय आज करूर भगदड़ मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के सामने पेश होंगे। pic.twitter.com/U7tIQPyHxs
ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં, તમિલનાડુ સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક પ્રતિ-સોગંદનામું પણ દાખલ કર્યું હતું, જેમાં કરુર ભાગદોડ કેસમાં સીબીઆઈ તપાસના આદેશના નિર્ણયને રદ કરવાની માંગ કરી હતી. રાજ્ય સરકારે પોતાના પ્રતિ-સોગંદનામામાં દલીલ કરી હતી કે અભિનેતા અને રાજકારણી વિજય તપાસ એજન્સી કે દેખરેખ સમિતિ પસંદ કરી શકતા નથી, ખાસ કરીને કારણ કે તેમનો પક્ષ અને તેઓ પોતે કરુર ભાગદોડ કેસમાં આરોપી છે.
બીજી તરફ પોતાના જવાબમાં, ટીવીકેએ દાવો કર્યો હતો કે તમિલનાડુ સરકારની અરજી (પ્રતિ-સોગંદનામા)માં ભૌતિક તથ્યોનો અભાવ હતો અને સીબીઆઈ અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રચાયેલી દેખરેખ સમિતિના અધિકારક્ષેત્રને નકારી કાઢવા માટે કોઈ માન્ય કારણ આપવામાં આવ્યું ન હતું. ટીવીકેએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારના પ્રતિ-સોગંદનામામાં અનેક નિવેદનો ખોટા અને ભ્રામક હતા. ટીવીકેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આવા દાવાઓ પર વિચાર કરવાથી ચાલુ તપાસ અને તેના દેખરેખમાં અવરોધ આવશે.