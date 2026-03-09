કરૂર ભાગદોડ કેસ: TVK ચીફ વિજયની CBI ફરીથી પૂછપરછ કરશે, મંગળવારે હાજર થવા ફરમાન
કરૂર ભાગદોડ મામલો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. CBIએ વિજયને મંગળવારે હાજર થવા માટે ફરીથી સમન્સ મોકલ્યું છે.
Published : March 9, 2026 at 3:17 PM IST
નવી દિલ્હી: કરૂર ભાગદોડ મામલાની તપાસ કરી રહેલી સેન્ટ્રલ ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્યૂરો (CBI)એ એક્ટર અને તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK) ચીફ વિજયને પૂછપરછ માટે મંગળવારે એટલે કે 10 માર્ચે ફરીથી બોલાવ્યા છે.
પાછલા વર્ષે 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરૂરના વેલુસામીપુરમમાં થયેલી TVKની રેલીમાં થયેલી ભાગદોડમાં 41 લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાથી સમગ્ર દેશમાં હોબાળો મચી ગયો હતો. તમિલનાડુ સરકારે શરૂઆતમાં એક તપાસ કમિટી બનાવી હતી અને કેટલાક દિવસો સુધી તપાસ કરી હતી. જોકે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પર કેસ CBIને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો.
આ બાદ વેલુસામીપુરમથી, જ્યાં આ ઘટના બની હતી, TVKના ખાસ અધિકારીઓ એન આનંદ, ટી નિર્મલકુમાર અને માધવ અર્જુનને CBI તપાસમાં પૂછપરછ માટે દિલ્હી બોલાવ્યા હતા. આ બાદ TVKના નેતા વિજયને પૂછપરછ માટે દિલ્હીની CBI ઓફિસમાં હાજર થવા માટે બોલાવાયા હતા. તેઓ પહેલીવાર 12 જાન્યુઆરીએ CBI સમક્ષ હાજર થયા. તે દિવસે લગભગ 7 કલાક ચાલેલી પૂછપરછમાં 100થી વધુ સવાલ પૂછાયા હતા.
જ્યારે અધિકારીઓએ બીજા દિવસે પૂછપરછ ચાલુ રાખવાનું સૂચન કર્યું, ત્યારે વિજયે પોંગલના તહેવારને કારણે અલગ દિવસની વિનંતી કરી હોવાનું કહેવાય છે. તેના પર સીબીઆઈ સંમત થઈ હતી. ત્યારબાદ સીબીઆઈએ તેમને શરૂઆતની પૂછપરછના બીજા દિવસે 19 જાન્યુઆરીએ હાજર થવા માટે સમન્સ મોકલ્યું.
વિજય સંમત થયા અને દિલ્હી ગયા અને પૂછપરછમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો. એવું જાણવા મળ્યું કે, લગભગ પાંચ કલાકની પૂછપરછ દરમિયાન CBI અધિકારીઓએ તેમને એકસાથે અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા. અધિકારીઓએ તપાસના બે સેશન લેખિત અને વિડીયો તરીકે રેકોર્ડ કર્યા.
પૂછપરછ પછીના દિવસે, પાર્ટીના એક્ઝિક્યુટિવ નિર્મલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, CBIએ TVK નેતા વિજયને વધુ પૂછપરછ માટે કોઈ સમન્સ જારી કર્યું નથી અને જો તેમને ફરીથી બોલાવવામાં આવે તો તેઓ સંપૂર્ણ સહકાર આપવા તૈયાર છે.
આ સ્થિતિમાં, CBIએ કરુર કેસની તપાસ માટે વિજયને આવતીકાલે (10 માર્ચ) ફરી સમન્સ મોકલ્યા છે. બે દિવસની પૂછપરછ પૂર્ણ કર્યા પછી, સીબીઆઈએ તેમને લાંબા વિરામ પછી ફરીથી સમન્સ મોકલ્યા છે.
તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. નોંધનીય છે કે વિજય આવતીકાલે TVKના ઉમેદવારોના ઇન્ટરવ્યુ શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. દરમિયાન, CBIએ તેમને તપાસ માટે હાજર થવા માટે સમન્સ મોકલ્યા છે.
આ પણ વાંચો: