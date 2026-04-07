મધ્યપ્રદેશમાં મૉબ લિંચિંગનો ભોગ બની કર્ણાટકની લેખિકા, 15 દિવસ બાદ પણ ન થઈ FIR
શાહબાનો કેસ પર સંશોધન કરવા માટે કર્ણાટકથી ઇન્દોર આવેલી એક મહિલા લેખિકા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. બાળક ચોર સમજીને મહિલા સાથે મૉબ લિંચિંગ થઈ.
Published : April 7, 2026 at 12:35 PM IST
ઇન્દોર, મધ્ય પ્રદેશ : દેશભરમાં ચર્ચાસ્પદ શાહબાનો બેગમ કેસ પર પુસ્તક લખવા માટે ઇન્દોર આવેલી કર્ણાટકની એક લેખિકા મૉબ લિંચિંગનો ભોગ બની હતી. એવો આરોપ છે કે શાહબાનોના પરિવારે તેની ઉપર "બાળક ચોર" હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જેનાથી ટોળું રોષે ભરાયું અને તેને ચોર સમજીને માર માર્યો હતો. જોકે, આ કેસમાં હજુ સુધી કોઈ FIR દાખલ કરવામાં આવી નથી.
પુસ્તક લખવા આવેલી મહિલા લેખિકા સાથે મારપીટ
દેશમા બાળકોની ચોરી અને અપહરણની વધતી ઘટનાઓ વચ્ચે, શાહબાનો કેસ પર પુસ્તક લખવા માટે ઇન્દોર આવેલી કર્ણાટકની લેખિકા સાથે મૉબ લિંચિંગની ઘટના બાદ તેની સાથે મારપીટ કરવામાં આવી હતી. આ લેખિકાનો વાંક માત્ર એટલો જ હતો કે, તે છૂટાછેડા બાદ અને ભરણપોષણની માંગને લઈને દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલા શાહબાનો પ્રકરણ સાથે સંકળાયેલી ઘટના પર પુસ્તક લખવા ઈંદૌર આવી હતી.
શાહબાનોના પરિવારે લગાવ્યો ડેટા ચોરીનો આરોપ
એવો આરોપ છે કે, પુસ્તક સાથે જોડાયેલા તથ્યો અને શાહબાનોને લઈને તેમના પરિવારજનોની રેકોર્ડિંગ કરતી વખતે, શાહબાનોના પરિવારે પુસ્તકમાંથી મળનારા પૈસાના બદલામાં મનસ્વી કરાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેને લેખિકાએ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ દરમિયાન પ્રથમ તબક્કાનું રેકોર્ડિંગ પૂર્ણ થઈ ગયું હતું, પરંતુ પરિસ્થિતિ વણસતા શાહબાનોના પરિવાર અને લેખિકા વચ્ચે વિવાદ થયો. શાહબાનોના પરિવારે લેખિકા પર ડેટા ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો, જેના કારણે બંને વચ્ચે દલીલ થઈ.
બાળક ચોર સમજીને મહિલા લેખિકા સાથે મારપીટ
પીડિત, લેખિકા એ આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, શાહબાનોના પરિવારજનોએ લેખન સામગ્રી અને સંશોધન ડેટા શેર કરવાના નામે 25 લાખ રૂપિયા અને પુસ્તકના વેચાણનો 3 ટકા ભાગ માંગ્યો હતો. મહિલાએ આ સંદર્ભમાં એક કરાર પણ તૈયાર કર્યો હતો, પરંતુ સંબંધીઓએ તેમાં ફેરફાર કર્યો. જ્યારે મહિલાએ પરિવારજનોની વાત ન માની તો તેઓએ તેણીને "ડેટા ચોર" કહેવા લાગ્યા. વિવાદ વધતા, ભીડ પણ એકઠી થઈ ગઈ અને ખીઝરાબાદ કોલોનીમાં મહિલાને બાળક ચોર સમજીને તેને ઘેરી લીધી, ત્યાર બાદ ટોળાએ તેને મારા મારવાનું શરૂ કર્યુ.
પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘણા કલાકો સુધી બેસાડાયા
ઘટનાની માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને પીડિતાને પકડીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ. જ્યા મૂંઝવણમાં પોલીસે પણ તેમને ઘણા કલાકો સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં બેસાડી રાખ્યા, બાદમાં, સ્પષ્ટ થયું કે મહિલા ન તો બાળક ચોર છે કે ન તો ગુનેગાર. આ સમય દરમિયાન, મહિલાએ પોલીસ અને અન્ય લોકોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે તે બાળક ચોર નથી, પરંતુ એક લેખિકા છે. જોકે, પોલીસે તેની વાતને અવગણી અને તેને ઘણા કલાકો સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં બેસાડી રાખ્યા અને તેમનો ફોન પણ જપ્ત કરી લીધો.
કોઈ રીતે મહિલાએ કર્ણાટકમાં તેના પરિવાર સાથે વાતચીત કરી શકી અને વકીલ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી મુક્ત થઈ ગઈ. ઘટના બાદ, મહિલાએ ખજરાના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી, પરંતુ 15 દિવસ પછી પણ આ અંગે કોઈ FIR નોંધાઈ નથી.
એડિશનલ ડીસીપી રાજેશ દંડોટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ કેસની તપાસ ચાલુ છે, અને જે લોકોએ મહિલાને બાળક ચોર ગણાવીને ભીડ એકઠી કરી, તેના વિરૂદ્ધ પુરાવાના આધારે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ કેસમાં વિલંબના કારણોની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે."