અંધશ્રદ્ધાની બલી ચડી પરિણીતા: બેભાન થતા 'ભૂત'ની શંકામાં લીમડાની લાકડીથી માર માર્યો, સારવાર દરમિયાન મોત
Published : December 28, 2025 at 7:20 PM IST
કલબુર્ગી (કર્ણાટક): વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની પ્રગતિ છતાં, અંધશ્રદ્ધા અને અજ્ઞાનતાનું એક અમાનવીય ઉદાહરણ સામે આવ્યું છે. કર્ણાટકના કલબુર્ગીમાં, એક મહિલાને તેના સાસરિયાઓએ ભૂતનો વળગણ હોવાની શંકામાં લીમડાની લાકડીથી ક્રૂર રીતે માર માર્યો હતો. આ બાદ, મહિલાને કલબુર્ગીની GIMS હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું હતું.
મૃતક મહિલાની ઉંમર આશરે 38 વર્ષની હોવાનું કહેવાય છે. તેના લગ્ન લગભગ 10 વર્ષ પહેલા થયા હતા. તેને એક પુત્ર છે. ગયા અઠવાડિયે જ, તે તેના પતિ સાથે તેના માતાપિતાના ઘરે ગઈ હતી અને ત્યાં તહેવાર ઉજવીને તેના સાસરિયાના ઘરે પાછી આવી હતી.
શું છે સમગ્ર મામલો?
એવું કહેવામાં આવે છે કે એક દિવસ મહિલા પડી ગઈ. પરિવારના સભ્યોને શંકા હતી કે તેને ભૂતનું વળગણ છે. તેઓએ તેને લીમડાની લાકડીથી માર માર્યો. તેઓએ પીડિતાના પરિવારને કહ્યું કે તેમની પુત્રીને ભૂત વળગેલું છે, તેથી તેઓ તેને ભગાડવા માટે લીમડાની લાકડીઓથી માર મારતા હતા. કહેવાઈ રહ્યું છે કે મહિલાને તેના પાંચ વર્ષના પુત્રની સામે લીમડાની લાકડીઓથી ક્રૂર રીતે માર મારવામાં આવ્યો હતો.
અહેવાલ મુજબ, મહિલાની માતાએ તેના સાસરિયાઓને કહ્યું કે, તેની પુત્રીને કોઈ ભૂત વળગેલું નથી અને તેઓએ તેને મારવી જોઈએ નહીં. જોકે, તેમણે તેને મારવાનું ચાલુ રાખ્યું. ત્યારબાદ, તેઓ તેને કલબુર્ગી જિલ્લાના દેવલ ગંગાપુરમાં દત્તાત્રેય મંદિરમાં લઈ ગયા, તેને સંગમ નદીમાં સ્નાન કરાવ્યું અને દત્તાની પૂજા કરી. ત્યારબાદ તેઓ તેને યાદગીર જિલ્લાના ગુરુમિથકલ લઈ ગયા અને ત્યાં તેને બતાવ્યું.
એવું કહેવાય છે કે આ ઘટનાઓના પરિણામે મહિલા ખૂબ બીમાર પડી ગઈ હતી. તેને તાત્કાલિક કલબુર્ગીની GIMS હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી અને સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવી હતી. જોકે, લાકડીઓથી માર મારવાથી માથામાં ગંભીર ઈજાઓ થવાને કારણે તેનું મૃત્યુ થયું હતું.
કેસ દાખલ:
મૃતકની બહેને કહ્યું, "મારી બહેનને કોઈ ભૂત વળગેલું નથી. તેના પતિના પરિવારે નાટક રચ્યું અને તેના પર હુમલો કરીને તેની હત્યા કરી દીધી. તેથી, તેમની સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ." આલંદ પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે અને કેસને મહારાષ્ટ્રના મુરુમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
