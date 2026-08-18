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કર્ણાટક વેટરનરી ઓફિસર ભરતી કૌભાંડ, અમદાવાદ સહિત 21 સ્થળે EDના દરોડા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ગુજરાત અને કર્ણાટકમાં 21 જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 2:02 PM IST

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નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ગુજરાત અને કર્ણાટકમાં 21 જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા છે. કર્ણાટક પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (KPSC) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી પશુચિકિત્સા અધિકારીઓ માટેની અંતિમ પસંદગી પ્રક્રિયામાં કથિત ગેરરીતિના મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

બેંગલુરૂ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA)ની કલમ 17 હેઠળ અને રાજ્ય પોલીસ અધિકારીઓ સાથે મળીને ED દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જે 21 સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે તેમાં અમદાવાદ, કર્ણાટકમાં બેંગલુરૂ, હાસન, ચિત્રદુર્ગ, દાવણગેરે, રાયચૂર, કારવાર, કલબુર્ગી અને બેલગાવી સામેલ છે.

તપાસ એજન્સી અનુસાર, જે જગ્યામાં KPSCની ઓફિસ, સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા KPSCના ચેરમેન શિવશંકરપ્પા એસ સાહૂકાર અને KPSCના સભ્ય શાંતા હોસમનીનું ઘર, કથિત વચેટિયા, વેટરનરી ઓફિસરના પદ માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવાર અને એડુટેસ્ટ સોલ્યૂશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની ઓફિસ સામેલ છે.

સમાચાર અનુસાર, એડુટેસ્ટ સોલ્યૂશન્સ પરીક્ષાના પેપરોના ડિજિટલ મૂલ્યાંકન માટે જવાબદાર હતા, માટે ભરતી પ્રક્રિયામાં કથિત હેરફેરની તપાસ માટે તેમની ઓફિસની તપાસ મહત્ત્વની છે. EDએ જણાવ્યું કે તેને પોતાની તપાસ ત્યારે શરૂ કરી હતી જ્યારે બેંગલુરૂના વિધાન સૌધ પોલીસ સ્ટેશનમાં વેટરનરી અધિકારીઓની અંતિમ પસંદગીમાં કથિત ગંભીર ગડબડને લઇને ચાર ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી.

એજન્સી તે આરોપોની પણ તપાસ કરી રહ્યું છે કે કેટલાક વચેટીયાઓએ ફરિયાદ કરનાર સહિત કેટલાક ઉમેદવારોનો સંપર્ક કર્યો હતો અને કથિત રીતે નોકરી પાક્કી કરવા માટે મોટી રકમની માંગ કરી હતી. ED અનુસાર કથિત રીતે દરેક ઉમેદવાર પાસેથી 70થી 80 લાખ રૂપિયાની લાંચ માંગવામાં આવી હતી.

કહેવામાં આવે છે કે ફરિયાદ કરનારે કેટલાક વચેટીયાઓની ઓડિયો રેકોર્ડિંગ પણ તપાસ એજન્સીને સોપી છે. તપાસ કરનાર કથિત મની ટ્રેલ (પૈસાની લેવડ-દેવડનો રસ્તો) અને ભરતી પ્રક્રિયાની તપાસ કરી રહ્યા છે. આ રેકોર્ડિંગ પણ તે સામગ્રીનો ભાગ છે જેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

લાંચના આરોપો સિવાય તપાસ એજન્સીઓ પાસે આવેલી ફરિયાદોમાં કથિત રીતે પ્રશ્નપત્ર લીક થવા, OMR આન્સર શીટ સાથે છેડછાડ અને અંતિમ પસંદગી પ્રક્રિયામાં હેરફેરનો આરોપ પણ સામેલ છે. એવા પણ આરોપો છે કે ભરતી પ્રક્રિયામાં કેટલાક KPSC અધિકારીઓના સંબંધીઓને કથિત રીતે ફાયદો પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.

EDની તપાસ આ વાત પર કેન્દ્રિત છે કે શું કથિત ગેરરીતીમાંથી મળેલી રકમ બાદમાં લોન્ડર કરવામાં આવી કે છુપાવવામાં આવી અને શું ભરતી પ્રક્રિયામાં સામેલ લોકોને આ કથિત હેરફેરથી કોઇ આર્થિક લાભ થયો. દરોડાનો અર્થ ભરતી પરીક્ષા, મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા, કથિત વચેટીયાઓ અને ઉમેદવારો વચ્ચે વાતચીત, નાણાકીય લેવડ-દેવડ અને અન્ય આવી સામગ્રી સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા ભેગા કરવાનો છે.

જેનાથી તપાસ કરનારાઓને કથિત મની ટ્રેલ શોધવામાં મદદ મળી શકે. એજન્સી KPSC અને ડિજિટલ મૂલ્યાંકનમાં સામેલ ખાનગી કંપની સાથે જોડાયેલા લોકોની સાથે સાથે પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરી શકે છે જે આ મામલે શકના ઘેરામાં છે.

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