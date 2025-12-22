પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરતા ગુજરાતના યુવકની કર્ણાટકમાંથી ધરપકડ, નૌસેનાની માહિતી દુશ્મન દેશને આપી

ETV Bharat / bharat

ઉડુપી પોલીસે પાકિસ્તાન સાથે ગુપ્ત ભારતીય નૌકાદળની માહિતી શેર કરવાના સંબંધમાં ત્રીજી ધરપકડ કરી છે. આરોપી ગુજરાતનો રહેવાસી છે.

Published : December 22, 2025

ઉડુપી (કર્ણાટક): ઉડુપી પોલીસે ભારતીય નૌકાદળના સંવેદનશીલ ડેટા પાકિસ્તાનમાં લીક કરવાના કેસમાં વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. તેના પર આરોપ છે કે તેણે પાકિસ્તાનમાં ગુપ્તચર એજન્ટો સાથે ભારતીય નૌકાદળ વિશેની ગુપ્ત માહિતી શેર કરી હતી. આ કેસમાં કોચીન શિપયાર્ડ યુનિટના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે.

ધરપકડ કરાયેલ આરોપી ગુજરાતના આણંદ જિલ્લાના કૈલાશનગરીનો રહેવાસી છે અને તેની ઓળખ હિરેન્દ્ર કુમાર (34) તરીકે થઈ છે.

આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલ કુલ સંખ્યા ત્રણ થઈ ગઈ છે. અગાઉ, 21 નવેમ્બરના રોજ, બે આરોપીઓ, રોહિત અને સંત્રી, ઉત્તર પ્રદેશમાંથી આ જ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બધા ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.

રોહિત અને સંત્રી કર્ણાટકના ઉડુપી જિલ્લાના માલપેમાં એક શિપયાર્ડ સંયુક્ત સાહસમાં કામ કરતા હતા. ભારતીય નૌકાદળના જહાજ નંબરો અને અન્ય ગુપ્ત માહિતીની ગુપ્ત યાદી વોટ્સએપ દ્વારા પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્ટો સાથે શેર કરવા અને ગેરકાયદેસર નફો કમાવવા બદલ માલપે પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

તપાસના ભાગ રૂપે, કરકલા મંડલના એએસપી હર્ષ પ્રિયમવાડાની આગેવાની હેઠળની ટીમે આરોપીઓને મોબાઇલ સિમ કાર્ડ પૂરા પાડવા બદલ હિરેન્દ્ર કુમારની ધરપકડ કરી હતી. તેણે પૈસા આપીને પોતાના નામે મોબાઇલ સિમ કાર્ડ ખરીદ્યા હતા અને પછી તે આરોપીઓને આપ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું કે તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને તપાસ ચાલુ છે.

ઉડુપીના પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) હરિરામ શંકરે જણાવ્યું હતું કે, "આ કેસની શરૂઆતમાં, એવી શંકા હતી કે આરોપીએ પૈસાના બદલામાં પાકિસ્તાન સાથે જહાજ અને અન્ય માહિતી શેર કરી હશે. સંપૂર્ણ તપાસ પછી, પુષ્ટિ થઈ કે આરોપી દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી માહિતી પાકિસ્તાન મોકલવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન મળેલા ટેકનિકલ પુરાવાઓ દ્વારા આ સાબિત થયું છે."

એસપીએ કહ્યું, "એવું બહાર આવ્યું છે કે ધરપકડ કરાયેલ આરોપી, હિરેન્દ્ર કુમારે માત્ર પાકિસ્તાન સાથે માહિતી શેર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતું સિમ કાર્ડ જ પૂરું પાડ્યું ન હતું, પરંતુ આ સિમનો ઉપયોગ કરીને વોટ્સએપ સક્રિય કરવા માટે પાકિસ્તાનમાં લોકોને ઓટીપી પણ પૂરા પાડ્યા હતા. એ પણ સ્પષ્ટ છે કે તેણે ધરપકડ કરાયેલા બે આરોપીઓને ટેકનિકલ સલાહ આપી હતી."

