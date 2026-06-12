26 વર્ષથી ગુમ સતીશ સલીમ બનીને ઘરે આવ્યો, વૃદ્ધ માતાની માનતા પૂરી થઈ
દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લાનો રહેવાસી સતીશ 12 વર્ષની ઉંમરે એક સર્કસ ગ્રુપ સાથે ઘર છોડી જતો રહ્યો હતો
Published : June 12, 2026 at 4:18 PM IST
દક્ષિણ કન્નડ (કર્ણાટક): 26 વર્ષ પહેલાં ગુમ થયેલો એક વ્યક્તિ આખરે દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લામાં ઘરે પાછો ફર્યો ત્યારે પરિવાર ખુશીથી ભરાઈ ગયો. આની સાથે જ તેની વૃદ્ધ માતાની પોતાના પુત્રને ફરીથી જોવાની લાંબા સમયની ઇચ્છા પણ પૂર્ણ થઈ. જોકે, સતીશ હવે સલીમ અબ્દુલ અન્સારી બની ચૂક્યો છે.
ધર્મસ્થલના અશોકનગરનો રહેવાસી સતીશ 2000 માં ફક્ત 12 વર્ષનો હતો ત્યારે ઘર છોડીને ગયો હતો. પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા મુજબ, સતીશ એક સર્કસ ગ્રુપ સાથે ગયો હતો જે તે સમયે ધર્મસ્થલની મુલાકાતે આવ્યો હતો. જ્યારે ગ્રુપ સાથે આવેલા અન્ય બાળકો એક મહિનાની અંદર ઘરે પાછા ફર્યા, સતીશ ક્યારેય પાછો ફર્યો નહીં.
બાદમાં સતીશ મહારાષ્ટ્ર ગયો, જ્યાં તેણે પોતાનું જીવન બનાવ્યું. સમય જતાં, તેનો પરિવાર સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો અને ધીમે ધીમે તે પોતાના વતન અને સંબંધીઓને ભૂલી ગયો.
તાજેતરમાં, સતીષ તેના મિત્રો સાથે ધર્મસ્થલ મંદિરની મુલાકાતે ગયો હતો. એક સ્થાનિક દુકાનદારે તેને ઓળખી કાઢ્યો અને તેના પરિવારને જાણ કરી, જેનાથી બે દાયકાથી વધુ સમય પછી ભાવનાત્મક પુનઃમિલન થયું.
સતીષની માતા માટે, આ પુનઃમિલન વર્ષોથી પાળેલા પોતાના વ્રતની પૂર્ણતા હતી. પોતાના પુત્રના સુરક્ષિત પાછા ફરવાની આશા રાખીને, તેમણે ધર્મસ્થળ, કટીલ અને પાનોલીબેલ મંદિરોમાં પ્રાર્થના અને પ્રતિજ્ઞાઓ કરી હતી. તેણીએ કહ્યું કે તેણીની સૌથી મોટી ઇચ્છા મૃત્યુ પહેલાં ઓછામાં ઓછી એક વાર તેના પુત્રને જોવાની હતી.
વાર્તામાં એક નવો વળાંક આવ્યો જ્યારે સતીષ પાછો ફર્યો, ઘર છોડી ગયેલા યુવાન છોકરા તરીકે નહીં, પરંતુ સલીમ અબ્દુલ અન્સારી તરીકે. મહારાષ્ટ્રમાં રહેતા હતા ત્યારે, તેણે એક નવી ઓળખ અપનાવી અને હવે તે સલીમ અબ્દુલ અન્સારી તરીકે ઓળખાય છે. તેણે તાલિમા નામની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા અને બે બાળકો, ખુશી અને આઝમના પિતા છે.
મહારાષ્ટ્રમાં મોટાભાગનો સમય વિતાવ્યા પછી, સલીમ કન્નડ અને તુલુ ભાષા ભૂલી ગયો છે અને હવે તે ફક્ત હિન્દીમાં જ બોલે છે. ભાષાના અવરોધ અને લાંબા સમય પછી પણ, તેનો પરિવાર તેના પાછા ફરવાથી ખૂબ જ ખુશ છે.
તેની લાગણીશીલ માતા તેના પુત્રને જોઈને ખુશ છે. તેમણે કહ્યું, "26 વર્ષ પહેલાં, હું કામ પર હતો અને ઘરે નહોતો. મારો પુત્ર તેના મિત્રો સાથે નીકળી ગયો અને સર્કસ મંડળીમાં જોડાયો. બીજા છોકરાઓ એક મહિનાની અંદર પાછા ફર્યા, પરંતુ મારો પુત્ર ક્યારેય પાછો ફર્યો નહીં. મેં પાનોલીબેલ, ધર્મસ્થલા અને કાટીલમાં પ્રાર્થના કરી અને પ્રતિજ્ઞા લીધી, આશા રાખી કે તે પાછો આવશે. આજે, તેનો પોતાનો પરિવાર છે - એક પત્ની અને બાળકો. મને કોઈ ફરિયાદ નથી. તે અમારી મુલાકાત લે છે તે પૂરતું છે. મેં તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે હું મૃત્યુ પહેલાં ઓછામાં ઓછું એક વાર તેનો ચહેરો જોવા માંગુ છું. હવે મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે."
સતીશના નાના ભાઈ, નાગેશે, તેના ગુમ થવા અને પરિવારની વર્ષોથી ચાલી રહેલી શોધની આસપાસના સંજોગોને યાદ કર્યા. તેણે કહ્યું, "હું ચોથા ધોરણમાં હતો ત્યારે તે ગાયબ થઈ ગયો. ઘરમાં કેટલીક સમસ્યાઓ હતી, અને એક ધાર્મિક સ્થળે પ્રકાશનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો હતો. તે એક સર્કસ ગ્રુપ સાથે કામ કરવા ગયો હતો. ત્રણ છોકરાઓ તેની સાથે ગયા હતા, પરંતુ બાકીના અલગ અલગ જગ્યાએ કામ કરીને પાછા ફર્યા. મારો ભાઈ ક્યારેય પાછો ફર્યો નહીં. અમારી માતાએ તેના પાછા ફરવા માટે ઘણી પ્રાર્થનાઓ અને ધાર્મિક વિધિઓ કરી. અમે તેને પાંચ કે છ વર્ષ સુધી બધે શોધ્યો, પણ અમને તે મળ્યો નહીં."
નાગેશે જણાવ્યું કે 9 જૂનની રાત્રે, એક સ્થાનિક દુકાનદાર, જેને શરૂઆતમાં લાગ્યું કે તે નાગેશ સાથે વાત કરી રહ્યો છે, તેણે તે માણસ સાથે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે તેને ખબર પડી કે તે નાગેશ નથી, ત્યારે તેણે તેની વધુ પૂછપરછ કરી. તેના આશ્ચર્ય વચ્ચે, તે માણસ પરિવારના ઘણા સભ્યોના નામ આપી શક્યો.
નાગેશે કહ્યું, "દુકાને તરત જ અમને ફોન કર્યો અને કહ્યું, 'તમારો ભાઈ મળી ગયો છે, અહીં આવો.' અમે ત્યાં દોડી ગયા અને તેને જોઈને ખૂબ ખુશ થયા. અમે ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે તે આટલા વર્ષો પછી પાછો આવશે. તે ક્યાં રહે છે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. જ્યાં સુધી તે સંપર્કમાં રહે છે અને અમારી મુલાકાત લે છે, ત્યાં સુધી અમે ખુશ છીએ. તેની પત્ની અને બાળકો છે, અને અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તે તેમની સાથે ખુશીથી રહે."