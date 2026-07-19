ઝિપલાઈન રાઈડ દરમિયાન લોક તૂટ્યું, 40 ફૂટની ઊંચાઈ પરથી નીચે પટકાયો યુવક
રિસોર્ટ મેનેજરે કહ્યું કે, દુર્ઘટના, કર્મચારીઓની બેદરકારીઓના કારણે નથી થઈ.
Published : July 19, 2026 at 3:23 PM IST
કારવાર (કર્ણાટક): જિલ્લાના પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળ દાંડેલીમાં એક રિસોર્ટમાં ઝિપલાઇન રાઇડ દરમિયાન એક ભયાનક અકસ્માત થયો. વિજયપુરાનો એક યુવાન 30-40 ફૂટની ઊંચાઈ પરથી પડી ગયો અને તેને ગંભીર ઇજાઓ થઈ. ઘાયલ યુવકની ઓળખ વિજયપુરા શહેરના રહેવાસી કુબેર સુરપુરા તરીકે થઈ છે.
આ ઘટના 3 જુલાઈના રોજ બની હતી. કુબેર તેના ભાઈ પ્રશાંત સાથે દાંડેલી રિસોર્ટની મુલાકાતે ગયો હતો. આ ભયાનક દ્રશ્ય તેના ભાઈના મોબાઇલ ફોનમાં કેદ થયું હતું. જ્યારે કુબેર ઝિપલાઇનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે અચાનક લોક તૂટી ગયું, જેના કારણે તે 30 થી 40 ફૂટ જમીન પર પટકાયો. નીચે ઊભેલા તેના ભાઈ પ્રશાંતે તેના મોબાઇલ પર ભયાનક અકસ્માતનો લાઇવ વીડિયો રેકોર્ડ કર્યો.
યુવકની હાલત ગંભીર
અકસ્માત પછી તરત જ, ઘાયલ યુવકને દાંડેલીની સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ, તેને વધુ સારવાર માટે વિજયપુરાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો. આટલી ઊંચાઈ પરથી પડવાને કારણે, કુબેરને બંને હાથ અને પગમાં ફ્રેક્ચર થયું. તેની નસોને પણ ગંભીર નુકસાન થયું છે. તેની હાલત ગંભીર છે; તે હાલમાં મહારાષ્ટ્રની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યો છે. એક સર્જરી થઈ ચૂકી છે, અને ડોકટરોએ વધુ સર્જરી કરવાની સલાહ આપી છે.
રિસોર્ટ સામે પરિવારનો રોષ
પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા, ઘાયલ યુવાનના પરિવારે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના સીધી રીતે રિસોર્ટ સ્ટાફની બેદરકારી અને સલામતીના પગલાંનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતાને કારણે થઈ હતી. અકસ્માત બાદ, રિસોર્ટ મેનેજમેન્ટે સારવારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવવાનું વચન આપ્યું હતું. જોકે, પરિવારનો આરોપ છે કે મેનેજમેન્ટ તબીબી ખર્ચ અંગે સંતોષકારક પ્રતિભાવો આપી રહ્યું નથી.
રિસોર્ટ મેનેજરનું નિવેદન
આ બાબતનો જવાબ આપતા, રિસોર્ટ મેનેજરે સ્વીકાર્યું કે ઝિપલાઇન અકસ્માત થયો હતો. તેમણે કહ્યું, "અકસ્માત કર્મચારીઓની બેદરકારીને કારણે થયો ન હતો; તે ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે થયેલી અણધારી ઘટના હતી. અમે અમારી જવાબદારીથી દૂર નથી જઈ રહ્યા; અમે ટૂંક સમયમાં વિજયપુરાની મુલાકાત લઈશું અને યુવાનના પરિવાર સાથે વ્યક્તિગત રીતે આ બાબતે ચર્ચા કરીશું."
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