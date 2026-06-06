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સિમ સ્વેપ: હાઈકોર્ટે BSNLને ₹55 લાખનું વળતર ચૂકવવા કર્યો આદેશ

કોર્ટે કહ્યું, 'જે ટેલિકોમ સર્વિસ પ્રોવાઈડર બેદરકારીથી સિમ સ્વેપ ફ્રોડને પ્રોત્સાહન આપે છે, તે આનાથી થતા નુકસાન માટે જવાબદાર છે.'

કર્ણાટક હાઈકોર્ટ
કર્ણાટક હાઈકોર્ટ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 8:24 PM IST

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બેંગલુરુ: કર્ણાટક હાઈકોર્ટે ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ (BSNL)ને શિમોગા જિલ્લાની એક સહકારી બેંકને સિમ સ્વેપ ફ્રોડની મંજૂરી આપવા બદલ અને તેમાં બેદરકારી દાખવવા માટે 55 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

હાઈકોર્ટે આ આદેશ જારી કરતી વખતે ચેતવણી આપી છે કે ટેલિકોમ કંપનીઓએ ડુપ્લિકેટ સિમના વિતરણની પ્રક્રિયામાં ખૂબ સાવચેત રહેવું જોઈએ, કારણ કે મોબાઇલ નંબર અને OTP એ ડિજિટલ બેંકિંગ અને UPI-આધારિત નાણાકીય વ્યવસ્થામાં અત્યંત મહત્ત્વના સુરક્ષા ફીચર્સ છે.

જસ્ટિસ સૂરજ ગોવિંદરાજુની આગેવાનીવાળી બેંચે, જેણે આ કેસમાં લોક અદાલતના આદેશને પડકારતી શિરાલાકોપ્પા, શિમોગાની શ્રી બસવેશ્વર ટાઉન કો-ઓપરેટિવ બેંક અને BSNLની અલગ-અલગ અરજીઓ પર સુનાવણી કરતી વખતે આ આદેશ આપ્યો અને 7 ફેબ્રુઆરી, 2019થી 9 ટકાના દરે વળતર ચૂકવવાનો નિર્દેશ કર્યો.

BSNLની બેદરકારી

બેંચે એવી દલીલને ફગાવી દીધી કે આ કેસમાં કોઈ ત્રીજા પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલા ફ્રોડ માટે BSNLને જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં. બેંચે કહ્યું કે જ્યારે રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ OTP-આધારિત ઊંચા મૂલ્યના નાણાકીય વ્યવહારો માટે થાય છે, ત્યારે બેંકિંગ અને ટેલિકોમ કંપનીઓને વધુ જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે.

બેંચે કહ્યું કે, એ સામાન્ય બાબત નથી કે એક જ નંબરનું ડુપ્લિકેટ સિમ અન્ય લોકોના હાથમાં ચાલ્યું જાય અને સિમ મેળવનારને તેની જાણ પણ ન થાય.

તે ઉપરાંત, BSNLએ પોતાના અધિકારી વિરુદ્ધ કથિત રીતે ડુપ્લિકેટ સિમનું વિતરણ કરવા માટે વિભાગીય શિસ્તની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ એ વાતનો સ્વીકાર છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્તરે ભૂલ થઈ હતી. જોકે, બેંચે કહ્યું કે, એવી દલીલ કરવી કે ઓર્ગેનાઇઝેશન આ ઘટના માટે જવાબદાર નથી, એ વિરોધાભાસી હશે.

વકીલોની એવી દલીલથી નારાજગી વ્યક્ત કરી કે, વીમા કંપની અને અન્ય સ્રોતમાંથી નાણાં બેંકને પરત કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને BSNLને નુકસાની આપવાની જરૂર નહોતી, બેંચે સવાલ કર્યો કે, શું લૂંટારા સામે એ આધાર પર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ કે જે વ્યક્તિ લૂંટાઈ ગઈ હતી તેને વીમાનું વળતર મળી ગયું હતું.

તેમજ, જે બેંકને નુકસાન થયું હતું તેણે વીમો કરાવ્યો હતો અને નાણાં પરત કરી દેવામાં આવ્યા હતા. આ કારણોસર, હાઈકોર્ટે કહ્યું કે, ભૂલ કરનાર BSNLને પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકવા દેવું એ યોગ્ય નથી અને વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો.

શું છે કેસ

શિરાલાકોપ્પા, શિમોગાની શ્રી બસવેશ્વર ટાઉન કો-ઓપરેટિવ બેંકનું કેનેરા બેંકમાં કરન્ટ ખાતું હતું અને ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ વ્યવહારો માટે BSNL સિમ કાર્ડ રજિસ્ટર્ડ હતું.

આ નંબર પર સહકારી બેંકના વ્યવહારો માટે વન-ટાઇમ પાસવર્ડ (OTP) મળતા હતા. 6 અને 7 ફેબ્રુઆરી, 2019ના રોજ બેંક ખાતામાંથી સાત અનધિકૃત RTGS અને NEFT વ્યવહારો દ્વારા કુલ 87.70 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા.

બાદમાં સહકારી બેંકે આ સંદર્ભે બેંગલુરુ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. તપાસ દરમિયાન, કેટલાક અજાણ્યા લોકોએ સહકારી બેંકને જે મોબાઇલ નંબર આપ્યો હતો તેનું ડુપ્લિકેટ સિમ કાર્ડ બેંગલુરુમાં BSNL ઓફિસમાંથી વિતરિત કરવામાં આવ્યું હતું.

છેતરપિંડી માટે એ જ સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. સિમ કાર્ડ વિતરણ અંગે બેંકને કોઈ જાણ કરવામાં આવી ન હતી. તે ઉપરાંત, એ પણ બહાર આવ્યું કે બેંકની મંજૂરી લેવામાં આવી ન હતી.

તપાસ દરમિયાન, ખર્ચાઈ ન ગયેલા નાણાંમાંથી 30 લાખ રૂપિયા રિકવર કરવામાં આવ્યા. તપાસ કરી રહેલી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે 7.12 લાખ રૂપિયા જપ્ત કર્યા. જોકે, બેંકને 50.50 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થયું.

આ સંદર્ભે લોક અદાલતમાં થયેલી સુનાવણીમાં BSNLના વકીલે કહ્યું કે, ભેજાબાજોએ કેનેરા બેંક અને અરજદાર સહકારી બેંક વચ્ચે કનેક્શન છે. આ બેંકની આંતરિક ભૂલ છે. બેંક ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ લોગિન અને પાસવર્ડની ગોપનીયતા જાળવવામાં નિષ્ફળ રહી.

તેમણે દલીલ કરી કે, બેંક ખાતામાંથી કરવામાં આવેલા વ્યવહારો સાથે BSNLનો કોઈ સંબંધ નથી. અનેક સમાધાનો પછી લોક અદાલતે BSNLને 5 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો. BSNLએ આ આદેશને પડકારતી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.

તે ઉપરાંત, બેંકને ઘણું મોટું નુકસાન થયું હોવા છતાં, વળતર તરીકે માત્ર 5 લાખ રૂપિયા અપાયા હતા. બેંકના અધિકારીઓને જાણ કર્યા વગર ડુપ્લિકેટ સિમ કાર્ડ જારી કરી દેવામાં આવ્યું. તેથી, સહકારી બેંકે હાઈકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરી હતી જેમાં નુકસાનની રકમ ચૂકવવાનો નિર્દેશ માંગવામાં આવ્યો હતો. બંને અરજીઓ પર સુનાવણી કરનારી બેંચે આ આદેશ આપ્યો.

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TAGGED:

KARNATAKA HIGH COURT
BSNL
FRAUD TRANSACTIONS
SIM SWAP FRAUD
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