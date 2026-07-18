કર્ણાટક હાઈકોર્ટે અભિનેતા સિદ્ધાંત કપૂર સામે ડ્રગ્સના કેસમાં નોંધાયેલ FIR રદ કરી
બેંગલુરુની હાલસુર પોલીસે રેવ પાર્ટીમાં ડ્રગ્સ લેવાના આરોપમાં અભિનેતા અને અન્ય ઘણા લોકોની ધરપકડ કરી હતી.
Published : July 18, 2026 at 2:20 PM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટક હાઈકોર્ટે 2022 ના બેંગલુરુ રેવ પાર્ટી કેસમાં પ્રખ્યાત બોલિવૂડ અભિનેતા શક્તિ કપૂરના પુત્ર અભિનેતા સિદ્ધાંત કપૂર સામે દાખલ કરાયેલી FIR રદ કરી દીધી છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ખાનગી હોસ્પિટલોના લેબ રિપોર્ટ "ખાનગી દસ્તાવેજો" છે અને તેથી શંકાને પાત્ર છે.
ન્યાયાધીશ એમ. નાગપ્રસન્નાની સિંગલ જજ બેન્ચે સિદ્ધાંત કપૂર, અખિલ સોની અને હર્તોષ સિંહ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે આ આદેશ આપ્યો હતો.
સિદ્ધાંત કપૂર 12 જૂન, 2022 ના રોજ બેંગલુરુમાં એક પાર્ટીમાં ડીજે તરીકે પરફોર્મ કરવા આવ્યા હતા. પાર્ટી દરમિયાન, હાલસુર પોલીસે સ્થળ પર દરોડો પાડ્યો અને કચરાપેટીમાંથી 5 ગ્રામ ગાંજા અને 4.86 ગ્રામ MDMA જપ્ત કર્યું. ત્યારબાદ સિદ્ધાંત સહિત પાંચ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી. જોકે, સિદ્ધાંતે આરોપોને નકારી કાઢ્યા અને FIR રદ કરવા માટે હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો.
ધરપકડ બાદ, પોલીસે સરકારી લેબને બદલે ખાનગી હોસ્પિટલ, સંતોષ હેલ્થ કેરમાં આરોપીઓના મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવ્યા. ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ 75 હેઠળ, ખાનગી પ્રયોગશાળાઓના અહેવાલોને "ખાનગી દસ્તાવેજો" ગણવામાં આવે છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આવા અહેવાલો હંમેશા શંકાના વિષય હોય છે.
સમાન આરોપો ઉઠાવતા અન્ય NDPS કેસમાં એપ્રિલ 2025 ના ચુકાદાને ટાંકીને, બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે કોઈ પણ સરકારી પરિપત્ર કે સૂચનામાં સંતોષ હોસ્પિટલને ડ્રગ પરીક્ષણ માટે અધિકૃત સરકારી પ્રયોગશાળા તરીકે ઓળખવામાં આવી નથી.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અગાઉના કોર્ટના આદેશો અને હાલની તકનીકી ખામીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, અરજદાર સામેનો ફોજદારી કેસ રદ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
સુનાવણી દરમિયાન, અરજદારના વકીલે દલીલ કરી હતી કે પોલીસનો દાવો કે 34 લોકોનું ખાનગી હોસ્પિટલમાં પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને રિપોર્ટ ફક્ત ત્રણ કલાકમાં (સવારે 1:45 થી 4:45 વાગ્યા સુધી) તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા તે અવિશ્વસનીય છે.