રાજ્યપાલ ગૃહમાં આવ્યા અને સંબોધન કર્યા વિના જ ચાલ્યા ગયા, કોંગ્રેસે કહ્યું "ઇતિહાસનો કાળો દિવસ"
લોકભવન અને સરકાર વચ્ચેનો વિવાદ વધુ વકર્યો છે. જોવાનું એ રહેશે કે, આ વિવાદ ક્યા જઈને સમાપ્ત થશે.
Published : January 22, 2026 at 1:49 PM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટકના રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોતે ગુરુવારે રાજ્ય વિધાનસભાના સંયુક્ત સત્રમાં પોતાનું પરંપરાગત ભાષણ ફક્ત બે શરૂઆતની પંક્તિઓ વાંચીને ટૂંકાવી દીધું. સભ્યોનું અભિવાદન કર્યા પછી, ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે તેઓ સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કરીને ખુશ છે. રાજ્ય વિધાનસભાનું સત્ર ગુરુવાર, 22 જાન્યુઆરી, 2026થી શરૂ થઈ રહ્યું છે.
તેમણે હિન્દીમાં વિધાનસભાને ગૃહને સંબોધતા, કહ્યું હતું કે, "મારી સરકાર રાજ્યના આર્થિક, સામાજિક અને ભૌતિક વિકાસને બમણું કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. જય હિંદ, જય કર્ણાટક." જોકે, કોંગ્રેસના સભ્યોએ રાજ્યપાલના ટૂંકા ભાષણ પર ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી અને ગૃહમાં "શરમ, શરમ!" ના નારા લગાવ્યા. ગવર્નરનું આ ટૂંક ભાષણ લોક ભવન અને કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળની સિદ્ધારમૈયા સરકાર વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવપૂર્ણ ગતિરોધ વચ્ચે કરવામાં આવ્યું. જ્યારે ગવર્નર ગૃહમાંથી જવા લાગ્યા તો કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય બીકે હરિપ્રસાદે તેમને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેઓ રોકાયા નહીં.
#WATCH | Bengaluru | Karnataka Governor Thawarchand Gehlot walks out of the Karnataka Legislative Assembly; Congress leader BK Hariprasad seen trying to stop the Governor pic.twitter.com/QZjWSlZJgx— ANI (@ANI) January 22, 2026
કર્ણાટકના રાજ્યપાલના વોકઆઉટ બાદ, કર્ણાટકના મુખ્ય પ્રધાન સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે, દર નવા વર્ષે, રાજ્યપાલે વિધાનસભાના સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કરવું જરૂરી છે, જેમાં મંત્રીમંડળ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ભાષણ હોવું જોઈએ. આ એક બંધારણીય જરૂરિયાત છે. આજે, મંત્રીમંડળ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ભાષણ વાંચવાને બદલે, રાજ્યપાલે પોતે તૈયાર કરેલું ભાષણ વાંચ્યું. આ ભારતના બંધારણનું ઉલ્લંઘન છે. તે ભારતીય બંધારણની કલમ 176 અને 163નું ઉલ્લંઘન કરે છે. તેમણે બંધારણ દ્વારા જરૂરી ફરજો બજાવી નથી. તેથી, અમે રાજ્યપાલના વર્તનનો વિરોધ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અમે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરવો કે નહીં તે અંગે વિચારણા કરી રહ્યા છીએ.
#WATCH | After Karnataka Governor walks out of Assembly, Karnataka CM Siddaramaiah says," ...every new year the governor has to address the joint session of assembly, had the speech prepared by the cabinet. this is a constitutional requirement. today, instead of reading the speech… pic.twitter.com/HHYhlaBoxe— ANI (@ANI) January 22, 2026
દરમિયાન, કર્ણાટકના કાયદા પ્રધાન એચ.કે. પાટીલે કહ્યું કે આજે લોકશાહીના ઇતિહાસમાં કાળો દિવસ છે. બંધારણના રક્ષક ગણાતા રાજ્યપાલ પોતાની ફરજ બજાવવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. તેમણે ગૃહના સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કરવું જોઈતું હતું. તેમણે બંધારણનો અનાદર કર્યો છે. અમે યોગ્ય નિર્ણય લઈશું.
#WATCH | Bengaluru | After Karnataka Governor walks out of Assembly, Karnataka Law Minister HK Patil says," today is a black day in the history of democracy. a governor who is supposed to be the guardian of the constitution has failed to do his duty. he is liable to address the… pic.twitter.com/5YGvJucTxQ— ANI (@ANI) January 22, 2026
ગૃહને સંબોધતા પહેલા, રાજ્યપાલનું સચિવાલયની સીડી પર મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા, વિધાનસભા અધ્યક્ષ યુટી ખાદર, વિધાન પરિષદના અધ્યક્ષ બસવરાજ હોરાટ્ટી અને કાયદા અને સંસદીય બાબતોના મંત્રી એચકે પાટીલે સ્વાગત કર્યું.
બુધવારે, ગેહલોતે કર્ણાટક વિધાનસભામાં ભાષણ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના કારણે સરકારની નીતિઓની રૂપરેખા આપતા પરંપરાગત ભાષણના ભવિષ્ય પર મડાગાંઠ સર્જાઈ હતી. અહેવાલો અનુસાર, રાજ્ય સરકારના તૈયાર ભાષણમાં 11 ફકરા હતા જેમાં કેન્દ્ર સરકાર અને તેની નીતિઓની કથિત રીતે ટીકા કરવામાં આવી હતી, જેમાં મનરેગાના "વિખેરી નાખવા" અને ભંડોળની ફાળવણી જેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ફકરાઓથી રાજ્યપાલ ગુસ્સે થયા હોય તેવું લાગે છે અને તેઓ તેને દૂર કરવા માંગતા હતા.
બુધવારે સાંજે, રાજ્ય સરકારના મંત્રી પાટીલના નેતૃત્વમાં એક પ્રતિનિધિમંડળે ગેહલોત સાથે મુલાકાત કરી. પ્રતિનિધિમંડળમાં એડવોકેટ જનરલ શશી કિરણ શેટ્ટી અને મુખ્યમંત્રીના કાનૂની સલાહકાર એ.એસ. પોન્નાનો સમાવેશ થતો હતો.