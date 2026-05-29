કર્ણાટક ગવર્નરે સ્વીકાર કર્યું સિદ્ધારમૈયાનું રાજીનામું, ડીકે શિવકુમાર સરકારનો રસ્તો સાફ
કર્ણાટકમાં નેતૃત્વ પરિવર્તનની માંગ ઘણા સમયથી વેગ પકડી રહી હતી.
Published : May 29, 2026 at 9:18 AM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટક સરકારમાં નેતૃત્વ પરિવર્તનનો રસ્તો શુક્રવારે સાફ થઇ ગયો છે. રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગહલોતે આજે સવારે મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાનું રાજીનામું સ્વીકાર કરી લીધું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સિદ્ધારમૈયાએ ગુરૂવારે તેમના નિવાસસ્થાન 'કાવેરી' ખાતે આયોજિત બ્રેકફાસ્ટ મીટિંગ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી હતી. રાજ્યપાલ કર્ણાટકની બહાર ઇન્દોરમાં હતા. તે બાદ બપોરે 3 વાગ્યે તે લોકભવન ગયા હતા અને રાજ્યપાલના સચિવને પોતાનું રાજીનામું સોપ્યું હતું. રાજીનામું સ્વીકાર કરતા જ રાજ્યમાં નવી સરકારની રચનાનો રસ્તો સાફ થઇ ગયો છે.
કર્ણાટકમાં આજે 29 મેએ કોંગ્રેસ વિધાયક દળની બેઠક મળશે જેમાં નવા નેતાની ચૂંટણી યોજાશે. મળતી માહિતી અનુસાર આ બેઠક સાંજે 5 વાગ્યે મળવાની છે. નવી સરકારને લઇને નવી દિલ્હીમાં કવાયત શરૂ થઇ ગઇ છે. મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા દિલ્હી પહોંચી ગયા છે.
Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot accepts the resignation of CM Siddaramaiah, who stepped down yesterday, 28th May 2026. pic.twitter.com/dUJQUdLPH9— ANI (@ANI) May 29, 2026
રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર પણ દિલ્હી પહોંચ્યા છે. જ્યાં બન્ને નેતા પાર્ટી અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધીને મળશે. એવું માનવામાં આવે છે કે સરકારમાં ક્યા નેતાઓને મંત્રી પદ મળશે તેની ચર્ચા કરવામાં આવશે.
આ પહેલા સિદ્ધારમૈયાના ઘરે આયોજિત બ્રેકફાસ્ટ મીટિંગમાં પુરી કેબિનેટ સામેલ થઇ હતી, જ્યાં તેમણે તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપવાના નિર્ણયની જાહેરાત કરી હતી. આ દરમિયાન, ડી.કે. શિવકુમાર પહેલા સિદ્ધારમૈયાને ભેટી પડ્યા અને ત્યારબાદ તેમના પગે પડી આશીર્વાદ લીધા હતા. નોંધનીય છે કે રાજ્યના નેતૃત્વમાં પરિવર્તન અંગે ચર્ચા ઘણા સમયથી ચાલી રહી હતી, જે હવે આખરે તેના નિષ્કર્ષ પર પહોંચી છે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર રવિવારે નવી સરકારનો શપથગ્રહણ સમારંભ યોજાઇ શકે છે.
