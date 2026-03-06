કર્ણાટકમાં 16 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ, જાણો કેમ લીધો આ નિર્ણય

ETV Bharat / bharat

Published : March 6, 2026 at 12:08 PM IST

બેંગલુરૂ: કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે રાજ્ય સરકારે 16 વર્ષ કરતા નાની ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મુક્યો છે. સિદ્ધારમૈયાએ આ જાહેરાત કર્ણાટક વિધાનસભામાં બજેટ રજૂ કરતા સમયે કરી હતી.

કર્ણાટકના ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી અને બાયોટેકનોલોજી (IT&BT) મંત્રી પ્રિયંકા ખડગેએ 30 જાન્યુઆરીએ કર્ણાટક વિધાનસભાને જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર સોશિયલ મીડિયા પર યુવાઓના વધતા એક્સપોઝરને જોતા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને સોશિયલ મીડિયાના જવાબદાર ઉપયોગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કેટલાક પગલા લેવા પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે.

કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના પુત્ર પ્રિયાંક ખડગેએ જણાવ્યું હતું કે, "આ એક ગંભીર મુદ્દો છે. ફિનલેન્ડે કાર્યવાહી કરી છે. યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK) પણ આ રીતની કાર્યવાહી પર વિચાર કરી રહ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલા જ કેટલીક ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ પર બેન લગાવી દીધો છે. અમે સ્ટેકહોલ્ડર્સ સાથે સલાહ-ચર્ચા પણ શરૂ કરી દીધી છે જેથી તે જોઇ શકાય કે સોશિયલ મીડિયાના ઓવરએક્સપોઝરથી બચવા માટે શું કરી શકાય?"

ભાજપના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી સુરેશ કુમારે સરકારને સોશિયલ મીડિયાના ખોટા ઉપયોગ અને ઓવરયૂઝના મુદ્દાને હલ કરવા માટે એક પ્રોગ્રામ શરૂ કરવા પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવાનો આગ્રહ કર્યો હતો.

સુરેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "સોશિયલ મીડિયા એક ખતરો બની ગયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 16 વર્ષ કરતા નાની ઉંમરના બાળકોને સોશિયલ મીડિયાના સંપર્કમાં આવતા બચાવવા માટે એક ગંભીર નિર્ણય લીધો છે. લોકસભામાં સબમિટ કરવામાં આવેલા એક રિપોર્ટમાં પણ સોશિયલ મીડિયાના સમય પહેલા સંપર્ક પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. સમય પહેલા સંપર્કને કારણે બાળકો પોર્નથી પરિચિત થઇ રહ્યા છે, આ ઘણી ગંભીર ઘટના છે અને તેને પુરી રીતે કંટ્રોલો કરવો લગભગ અશક્ય છે. સરકારે યોગ્ય પગલા ભરવા જોઇએ જેથી એક નક્કી ઉંમર કરતા નાીન ઉંમરના બાળકોને સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરતા રોકી શકાય. નહીં તો આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને પરિવારની સિસ્ટમ પર ઘણી ખરાબ અસર પડશે."

