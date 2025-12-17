ETV Bharat / bharat

ઇન્ડિયા પોસ્ટે બેંગલુરૂમાં કર્ણાટકની પ્રથમ Gen-Z પોસ્ટ ઓફિસ ખોલી, ફ્રી વાઇ-ફાઇ સહિતની સુવિધા મળશે

પોસ્ટ ઓફિસમાં ફ્રી વાઇ-ફાઇ, આરામદાયક બેઠક વ્યવસ્થા, લેપટોપ અને મોબાઇલ ફોન માટે ચાર્જિંગ પોઇન્ટ અને કોફી વેન્ડિંગ મશીન છે.

કર્ણાટક પોસ્ટલ સર્કલના ચીફ પોસ્ટમાસ્ટર જનરલ કે.પ્રકાશ (ડાબે) જનરેશન Z થીમ આઝારિત પોસ્ટ ઓફિસના લૉન્ચ દરમિયાન
કર્ણાટક પોસ્ટલ સર્કલના ચીફ પોસ્ટમાસ્ટર જનરલ કે.પ્રકાશ (ડાબે) જનરેશન Z થીમ આઝારિત પોસ્ટ ઓફિસના લૉન્ચ દરમિયાન (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
બેંગલુરૂ: ઇન્ડિયા પોસ્ટ દ્વારા કર્ણાટકમાં પ્રથમ ઝેન ઝેડ (GEN-Z) પોસ્ટ ઓફિસ બુધવારે શરૂ કરવામાં આવી છે. ઉચિતનગરમાં આચાર્ય ઇન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં ખોલવામાં આવી છે, તેને યુવા યૂઝર્સને આકર્ષિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે જેમાં પોસ્ટલ સર્વિસને કેમ્પસ-ફ્રેન્ડલી ડિજિટલ અને ક્રિએટિવ માહોલ સાથે જોડવામાં આવી છે.

આ પહેલ ઇન્ડિયા પોસ્ટના વિદ્યાર્થીઓ સામે ખુદને રજૂ કરવાની રીતમાં એક બદલાવ બતાવે છે જેનો અર્થ એજ્યુકેશનલ જગ્યાઓ પર પોસ્ટલ સર્વિસને વધારે આસાન બનાવવાનો છે.

પોસ્ટ ઓફિસનું ઉદ્દઘાટન કર્ણાટક પોસ્ટલ સર્કલના ચીફ પોસ્ટમાસ્ટર જનરલ કે.પ્રકાશે આચાર્ય ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટીટ્યૂશન્સના ડાયરેક્ટર (એકેડમિક્સ) ડૉ. ભાગીરથી વી.ની હાજરીમાં કર્યું હતું. આ પ્રસંગે એક ખાસ પોસ્ટકાર્ડ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે જેમાં ઇવેન્ટ માટે ખાસ કેન્સલેશનની જાણકારી આપવામાં આવી હતી.

વિદ્યાર્થીઓ માટે બનાવવામાં આવેલી Gen-Z પોસ્ટ ઓફિસમાં પારંપરિક પોસ્ટ ઓફિસથી અલગ વિદ્યાર્થીઓ માટે કેન્દ્રિત સ્થાન વિશે વિચારવામાં આવ્યું છે. આ ડિજિટલ, વાઇફાઇ,ચાર્જિંગ પોઇન્ટ, કોફી વેન્ડિંગ મશીન અને કેફે જેવી સુવિધાઓ સાથે એક આધુનિક, યૂથ-ફ્રેન્ડલી પોસ્ટ ઓફિસ છે જે પારંપરિક પોસ્ટઓફિસને નવું રૂપ આપી રહી છે.

પુસ્તક અને બોર્ડ ગેમ્સ ભરેલુ એક "બુક બૂથ" વિદ્યાર્થીઓને રોજના કામ સિવાય આ જગ્યાએ સમય વિતાવી શકે છે. બીજી તરફ દીવાલો પર ઇન્સ્ટીટ્યૂટના વિદ્યાર્થીઓના બનાવેલા આર્ટવર્ક લાગેલા છે જે બેંગલુરૂના કલ્ચર, ઇન્ડિયા પોસ્ટની સફર અને કેમ્પસ લાઇફ બતાવે છે.

Gen Z પોસ્ટ ઓફિસની અંદરનો નજારો
Gen Z પોસ્ટ ઓફિસની અંદરનો નજારો (ETV Bharat)

અહીં આધુનિક સ્પર્શ સાથે ડિજિટલ સેવાઓ વિદ્યાર્થીઓ માટે જગ્યાને આકાર આપે છે. યુવા યૂઝર્સની પસંદગીને ધ્યાનમાં રાખીને, પોસ્ટ ઓફિસ ઝડપી અને સરળ વ્યવહારો માટે સ્વ-બુકિંગ કિઓસ્ક અને QR કોડ-આધારિત પેમેન્ટ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.

એટલું જ નહીં, "MyStamp" કાઉન્ટર મુલાકાતીઓને વ્યક્તિગત સ્ટેમ્પ છાપવાની મંજૂરી આપે છે, જે ઇન્ડિયા પોસ્ટની લાંબા સમયથી ચાલતી સ્ટેમ્પ સંગ્રહ સેવાઓમાં આધુનિક સ્તર ઉમેરે છે.

લોન્ચ પ્રસંગે બોલતા, ચીફ પોસ્ટમાસ્ટર જનરલ કે. પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, "ઇન્ડિયા પોસ્ટ એક 170 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે જે નોંધપાત્ર પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહી છે. આ પહેલ આધુનિક વાતાવરણમાં સેવા પૂરી પાડીને Gen-Z સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ છે. કેમ્પસમાં વિદ્યાર્થીઓ ભવિષ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને આ તેમની સાથે વધુ સારી રીતે જોડાવા તરફનું એક પગલું છે."

Gen Z પોસ્ટ ઓફિસ અંદરથી આવી દેખાય છે
Gen Z પોસ્ટ ઓફિસ અંદરથી આવી દેખાય છે (ETV Bharat)

બેંગલુરુ પશ્ચિમ વિભાગના પોસ્ટ ઓફિસના સિનિયર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ સૂર્યાના જણાવ્યા અનુસાર, વિદ્યાર્થીઓએ પોસ્ટ ઓફિસના નિર્માણમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે કહ્યું, "આ સ્થળનો કૉન્સેપ્ટ અને કામ વિદ્યાર્થીઓની સક્રિય ભાગીદારીથી બનાવવામાં આવ્યું છે. તે 'વિદ્યાર્થીઓ માટે, વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા, વિદ્યાર્થીઓ માટે' ના વિચાર પર આધારિત છે."

તેમણે કહ્યું કે કેમ્પસમાં પાર્સલ પેકેજિંગ સેવા વિદ્યાર્થીઓને તેમનો સામાન સરળતાથી અને સુરક્ષિત રીતે મોકલવામાં મદદ કરશે. પ્રોજેક્ટમાં સામેલ વિદ્યાર્થીઓએ પણ આવો જ અભિપ્રાય આપ્યો. વિનિતાએ કહ્યું કે ટીમ શરૂઆતમાં કર્ણાટકમાં પોતાના રીતના પ્રથમ કૉન્સેપ્ટને લાગુ કરવામાં ખચકાટ અનુભવતી હતી.

લક્ષ્મીએ કહ્યું કે આ વિચાર પોસ્ટ ઓફિસની સામાન્ય ઇમેજને પડકારે છે, જ્યારે મધુએ કહ્યું કે સ્થળને સુંદર બનાવવા માટે તેજસ્વી રંગો, કોફી મશીન અને બુકશેલ્ફ જેવી વસ્તુઓ ઉમેરવામાં આવી છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઇન્ડિયા પોસ્ટનો પ્લાન દેશભરની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આ Gen-Z-થીમ આધારિત મોડેલ અપનાવવાની યોજના ધરાવે છે, જે દર્શાવે છે કે યૂઝર્સની બદલાતી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ તેની સેવાને અનુકૂલિત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

