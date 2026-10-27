કર્ણાટકમાં અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર: 1 કરોડ મતદારોના નામ હટાવાયા! 43 લાખ લોકોને નોટિસ
કર્ણાટક માટે 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) જે છેલ્લા 23 વર્ષમાં પ્રથમ વખત હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, બાદ અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે.
Published : October 27, 2026 at 4:59 PM IST
બેંગાલુરુ: કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયા બાદ કર્ણાટક માટે અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર કરી છે. તેમાં 4.55 કરોડ યોગ્ય મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. આ સુધારણા પ્રક્રિયાના પરિણામે, મતદારોની કુલ સંખ્યામાં લગભગ 99.32 લાખનો ઘટાડો થયો છે, અગાઉ આ મતદાર યાદીમાં 5.54 કરોડ મતદારો હતા.
24 ઓગસ્ટે જાહેર કરાયેલી ડ્રાફ્ટ યાદીમાં 4.46 કરોડ મતદારો નોંધાયેલા હતા. સુધારણા પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ, અંતિમ મતદાર યાદીમાં આ આંકડો વધીને 4.55 કરોડ થયો છે. અંતિમ મતદાર યાદી કર્ણાટકના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO)ની વેબસાઇટ https://ceo.karnataka.gov.in/en પર અપલોડ કરવામાં આવી છે.
પુરુષ મતદારો કરતાં મહિલા મતદારોની સંખ્યા વધુ
અંતિમ મતદાર યાદી મુજબ, કર્ણાટકમાં પુરુષ મતદારોની સરખામણીમાં મહિલા મતદારોની સંખ્યા વધુ છે. રાજ્યમાં 2.29 કરોડ મહિલા મતદારો છે, જ્યારે પુરષ મતદારોની સંખ્યા 2.25 કરોડ જેટલી છે. આ ઉપરાંત 2841 જેટલા થર્ડ જેન્ડર મતદારો નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત, 3252 વિદેશમાં રહેતા મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. અંતિમ યાદીમાં 18-19 વય જૂથના 6.83 લાખ મતદારો અને 85 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના 3.92 લાખ મતદારોનો સમાવેશ થાય છે.
કર્ણાટકમાં 23 વર્ષ બાદ SIR
કર્ણાટકમાં 20 જૂનથી 29 જૂન દરમિયાન તૈયારી અને તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ 30 જૂનના રોજ SIRની પ્રક્રિયા સત્તાવાર રીતે શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય અપાત્ર વ્યક્તિઓને અને એકથી વધુ સ્થળે નોંધાયેલા મતદારોને ઓળખવાનો, મૃત્યુ પામેલા અથવા અન્ય સ્થળે સ્થળાંતર કરી ગયેલા મતદારોના નામ યાદીમાંથી દૂર કરવાનો, તેમજ પાત્ર મતદારોની વિગતોની ચકાસણી કરવાનો હતો.
કર્ણાટકમાં આ પ્રકારની છેલ્લી પુનરાવલોકન પ્રક્રિયા વર્ષ 2002માં હાથ ધરવામાં આવી હતી. 23 વર્ષના લાંબા અંતરાલ બાદ કરવામાં આવેલી આ નવી પુનરાવલોકન પ્રક્રિયાએ સમગ્ર રાજ્યમાં નોંધપાત્ર રાજકીય ચર્ચા અને વિવાદ જગાવ્યો છે.
ચૂંટણી પંચે આ પુનરાવલોકન પ્રક્રિયા માટે 1 ઓક્ટોબર, 2026ને 'પાત્રતા તારીખ' (qualifying date) તરીકે નક્કી કરી છે. આ અભિયાનના ભાગરૂપે, બૂથ લેવલ ઓફિસરો (BLOs) એ 30 જૂનથી 17 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઘરે-ઘરે જઈને મતદાર નોંધણી ફોર્મનું વિતરણ કર્યું હતું. મતદારોએ જરૂરી માહિતી પૂરી પાડી, ફોર્મ પર સહી કરીને તે BLOsને પરત કરવાના હતા. આ ફોર્મમાં 2026ની મતદાર યાદી અને 2002માં પ્રકાશિત થયેલી અગાઉની મતદાર યાદી - બંનેને લગતી માહિતી માંગવામાં આવી હતી.
ત્યારબાદ, 24 ઓગસ્ટના રોજ મતદાર યાદીનો મુસદ્દો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો, જેનાથી મતદારો અને અન્ય સંબંધિત પક્ષોને વાંધાઓ રજૂ કરવાની અથવા સુધારા માટે અરજી કરવાની તક મળી.
43 લાખથી વધુ મતદારોને નોટિસ
ડ્રાફ્ટ યાદીમાં સામેલ અને નોંધણી ફોર્મ જમા કરાવનારા 4.46 કરોડ મતદારો પૈકી 43.84 લાખ મતદારોને વિસંગતતાઓ અથવા અધૂરી માહિતીને કારણે નોટિસ આપવામાં આવી હતી. ઉપલબ્ધ આંકડા મુજબ, 20.35 લાખ મતદારોને એટલા માટે નોટિસ મળી કારણ કે, તેમની વિગતો 2002ની મતદાર યાદી સાથે મેળ ખાતી ન હતી. જ્યારે અન્ય 23.45 લાખ મતદારોને એટલા માટે નોટિસ આપવામાં આવી કારણ કે, તેમની વિગતો 2002ની યાદીમાં ક્યાંય મળી આવી ન હતી. સુધારણા પ્રક્રિયાને લાગુ પડતા નિયમો હેઠળ, જેમને નોટિસ મળી હતી તેમણે પોતાની પાત્રતા અને નાગરિકતા સાબિત કરવા માટે 12 આવશ્યક દસ્તાવેજોની નિર્ધારિત સૂચિમાંથી પસંદ કરીને સંબંધિત દસ્તાવેજો રજૂ કરવાના હતા. પ્રાથમિક મતદાર યાદી સામે વાંધાઓ રજૂ કરવાની મુદત 24 ઓગસ્ટથી 23 સપ્ટેમ્બર સુધીની હતી. જે મતદારોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી, તેમને જવાબ આપવા માટે સાત દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો.
ચૂંટણી પંચે નોટિસ જારી કરવાની, જવાબો મેળવવાની, સુનાવણી યોજવાની અને વિવાદાસ્પદ નામો અંગે અંતિમ નિર્ણયો લેવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે કુલ 58 દિવસનો સમયગાળો નક્કી કર્યો હતો, જે 22 ઓક્ટોબરે પૂર્ણ થયો હતો.
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