કર્ણાટકના પૂર્વ CM સિદ્ધારમૈયાની રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત, આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડે
રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરતા, 79 વર્ષીય સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે, તેઓ જાહેર જીવનમાં સક્રિય રહેશે પરંતુ કોઈ ચૂંટાયેલું પદ સંભાળશે નહીં.
Published : July 26, 2026 at 5:33 PM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટકના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સિદ્ધારમૈયા 2028 ની વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડે. તેમણે રવિવારે આ નિર્ણયની જાહેરાત પોતાની વધતી ઉંમર, બગડતી તબિયત અને રાજકારણમાં વધતા ભ્રષ્ટાચારને ટાંકીને કરી હતી. X પર એક પોસ્ટમાં, 79 વર્ષીય સિદ્ધારમૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ જાહેર જીવનમાં સક્રિય રહેશે, પરંતુ ફરીથી કોઈ ચૂંટાયેલું પદ નહીં લે.
પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ લખ્યું, "આજે રાજનીતિક ક્ષેત્ર ભ્રષ્ટ થઈ ગયું હોવાથી, હું 2028 ની વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું. જોકે, રાજકારણમાં સક્રિય રહીને, હું લોકોના સુખ-દુઃખમાં તેમનો અવાજ બની રહીશ."
સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું, "વરુણા વિધાનસભા મતવિસ્તારના લોકો ફરી એકવાર મારા પર ચૂંટણી લડવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. પરંતુ મેં ભવિષ્યમાં કોઈપણ ચૂંટણી ન લડવાનું મન બનાવી લીધું છે. ભૂતકાળમાં, જ્યારે મેં ચૂંટણી લડી હતી, ત્યારે મતવિસ્તારના લોકો પોતે પૈસા આપતા આહતા અને અમારી જીત સુનિશ્ચિત કરતા હતા. પરંતુ આજે એવી પરિસ્થિતિ નથી."
VIDEO | Mandya, Karnataka: Former Chief Minister Siddaramaiah announces he will not contest the 2028 assembly elections.— Press Trust of India (@PTI_News) July 26, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/59Qb2vTQAt
તેમણે લખ્યું, "હું હવે 79 વર્ષનો છું. અમારી સરકારનો કાર્યકાળ હજુ દોઢ વર્ષ બાકી છે. ત્યાં સુધીમાં, હું 81 કે 82 વર્ષનો થઈશ. મારી તબિયત પહેલા જેવી નથી. હવે પહેલા જેવા ઉત્સાહથી કામ કરવું શક્ય નથી."
પાંચ દાયકા લાંબી રાજકીય કારકિર્દી
કોંગ્રેસના નેતા સિદ્ધારમૈયાએ પણ પાંચ દાયકા સુધી ફેલાયેલી તેમની રાજકીય કારકિર્દી વિશે વાત કરતા કહ્યું કે, 2028માં રાજકારણમાં પ્રવેશ્યાને 50 વર્ષ પૂર્ણ થશે. તેમણે લખ્યું, "2028 સુધીમાં, હું 82 વર્ષનો થઈશ, જે મારા રાજકીય જીવનમાં 50 વર્ષ પૂર્ણ કરશે. મેં 1978માં તાલુકા બોર્ડના સભ્ય તરીકે મારી રાજકીય સફર શરૂ કરી હતી. મેં હાર અને જીત બંનેનો અનુભવ કર્યો છે. જો કે, મને એ વાતનો સંતોષ છે કે મેં ક્યારેય મારા સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ કામ કર્યું નથી, કે મેં મારા અંતરાત્મા સાથે દગો કર્યો નથી."
અનુભવી નેતાએ ચૂંટણી રાજકારણના બદલાતા સ્વભાવ પર પણ નિરાશા વ્યક્ત કરી. તેમણે લખ્યું, "આપણે એવા તબક્કે પહોંચી ગયા છીએ જ્યાં ચૂંટણી લડવા માટે લોકોને પૈસા ચૂકવવા પડે છે." "આજનું રાજકારણ સંપૂર્ણપણે ભ્રષ્ટ થઈ ગયું છે; પ્રામાણિક રાજકારણ માટે કોઈ પાયો બચ્યો નથી. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, મેં ભવિષ્યમાં ચૂંટણી ન લડવાનો નિર્ણય લીધો છે."
ચૂંટણી રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરતા સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું, "પાંચ દાયકાથી, રાજ્યના લોકોએ મને પોતાનો એક વ્યક્તિ માન્યો છે અને મને પ્રેમથી માર્ગદર્શન આપ્યું છે. હું તેમનો કૃતજ્ઞતાનો ઋણી છું. તેથી, મારું બાકીનું જીવન પણ જનતાની સેવા માટે સમર્પિત રહેશે."
આ પણ વાંચો:
શું દેવેન્દ્ર ફડણવીસ કેન્દ્રમાં નવી ભૂમિકામાં જોવા મળશે? મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીએ કરી સ્પષ્ટતા
PM મોદીની ‘મન કી બાત’: જાણો, જળ-પર્યાવરણથી લઈને સ્વદેશી ઉત્પાદનો પર શું કહ્યું?