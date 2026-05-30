કર્ણાટક કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષની આજે બેઠક, ડીકે શિવકુમાર નેતા તરીકે ચૂંટાશે
કર્ણાટક કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષ નેતાની પસંદગી માટે સાંજે 4 વાગ્યે બેઠક કરશે.
Published : May 30, 2026 at 9:45 AM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટકમાં આજે, શનિવારે કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારને ધારાસભ્ય પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવશે. પાર્ટી હાઈકમાન્ડના આદેશ બાદ સિદ્ધારમૈયાએ મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું.
કર્ણાટકના રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોતે સિદ્ધારમૈયાનું રાજીનામું સ્વીકાર્યા બાદ અને તાત્કાલિક અસરથી મંત્રી પરિષદ ભંગ કર્યા પછી કર્ણાટક કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષની બેઠક યોજાઈ છે. જોકે, અન્ય વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી સિદ્ધારમૈયાને મુખ્યમંત્રી તરીકે રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. અગાઉ, કર્ણાટક કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે વિધાનસભા પક્ષની બેઠક શનિવારે સાંજે 4 વાગ્યે બેંગલુરુમાં પાર્ટી નિરીક્ષકની હાજરીમાં યોજાશે, જે પછી નેતૃત્વ અને સંગઠનાત્મક બાબતો પર અંતિમ નિર્ણય લેતા પહેલા કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ સાથે સલાહ લેશે.
દરમિયાન, ડીકે શિવકુમારે નવી દિલ્હીમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે બેઠક શનિવારે સાંજે 4 વાગ્યે બેંગલુરુમાં યોજાશે. બે નિરીક્ષકો હાજરી આપશે. અમે તેમની હાજરીમાં બેઠક કરીશું, અને પછી તેઓ હાઈકમાન્ડ સાથે સલાહ લીધા પછી નિર્ણય લેશે. તેમણે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે રાજ્યસભાના નામાંકનો અને ધારાસભ્યો સહિત અન્ય સંગઠનાત્મક નિમણૂકો અંગેના નિર્ણયો સંપૂર્ણપણે પાર્ટી નેતૃત્વ પર નિર્ભર છે.
નેતૃત્વ પરિવર્તન અને મુખ્યમંત્રી બનવાની શક્યતા અંગે, શિવકુમારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ બાબતોથી અજાણ હતા અને સંકેત આપ્યો હતો કે વિધાનસભા પક્ષના નેતાની ચૂંટણી પછી નિર્ણય લેવામાં આવશે. કર્ણાટક કોંગ્રેસમાં આંતરિક ચર્ચાઓ તીવ્ર બની રહી છે તે વચ્ચે, ડીકે શિવકુમારે આજે દિલ્હીમાં પાર્ટી પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને મળ્યા હતા. આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે સિદ્ધારમૈયાના મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યા પછી, કર્ણાટક કોંગ્રેસમાં વિધાનસભા નેતૃત્વ અને સંગઠનાત્મક ફેરબદલ, જેમાં રાજ્યસભા અને એમએલસીના નામાંકનોનો સમાવેશ થાય છે, અંગે આંતરિક ચર્ચાઓ તીવ્ર બની છે.
દરમિયાન, વિપક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા, અને આરોપ લગાવ્યો કે આંતરિક જૂથવાદે રાજ્યમાં શાસન નબળું પાડ્યું છે. કર્ણાટકના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ડીવી સદાનંદ ગૌડાએ જણાવ્યું હતું કે બે અગ્રણી નેતાઓ વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ઝઘડાએ વહીવટ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી છે. તેમણે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે તે એક આંતરિક મુદ્દો છે. સિદ્ધારમૈયા અને ડીકે શિવકુમાર વચ્ચે ચાલી રહેલા ઝઘડા રાજ્યના વહીવટને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા હતા. "બંને નેતાઓ વચ્ચે મોટી હરીફાઈ હતી, જેણે રાજ્યના વહીવટને સંપૂર્ણપણે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. મને લાગે છે કે ડીકે શિવકુમાર આગામી મુખ્યમંત્રી બનશે તે લગભગ નિશ્ચિત છે," તેમણે કહ્યું.
કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શોભા કરંદલાજેએ પણ કોંગ્રેસ સરકાર પર નિશાન સાધતા દાવો કર્યો હતો કે કર્ણાટકમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા આંતરિક ઝઘડાએ શાસનને અસર કરી છે. તેમણે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "કર્ણાટકમાં કોઈ સરકાર નથી. અમે આ ઝઘડો ત્રણ વર્ષથી ચાલતો જોયો છે. તેઓ જિલ્લાઓમાં સમીક્ષા બેઠકો યોજતા નથી. સત્તા માટેનો સંઘર્ષ ગયા વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે."