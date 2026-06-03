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શપથ લેતા પહેલા ડીકે શિવકુમારે કહ્યું - હું જાણું છું કે આગળનો રસ્તો સરળ નથી, મુશ્કેલ સમય પણ આવશે

નવા મુખ્યમંત્રીના શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે સમાજના તમામ ક્ષેત્રના મહાનુભાવોને આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યા છે. વિગતવાર વાંચો.

ડીકે શિવકુમાર
ડીકે શિવકુમાર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 1:23 PM IST

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બેંગલુરુ : કર્ણાટકમાં ડીકે શિવકુમાર સરકારનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ બુધવારે યોજાવાનો છે . આ સમારોહ સાંજે 4 વાગ્યાની આસપાસ રાજ્યપાલના લોકભવનમાં યોજાશે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના એક નિવેદન અનુસાર, રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોત લોકભવનના ગ્લાસ હાઉસમાં શિવકુમાર અને નવા મંત્રીમંડળના સભ્યોને શપથ લેવડાવશે.

પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને પાર્ટીના મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ સહિત અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજર રહેશે. વિવિધ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ, નાયબ મુખ્યમંત્રીઓ અને રાજ્ય કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખો, સંસદસભ્યો અને પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ સમારોહમાં હાજરી આપશે.

અહેવાલો અનુસાર, ડીકે શિવકુમારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. વિવિધ ધર્મોના ધાર્મિક નેતાઓ તેમજ કનકપુરાના ડોડ્ડલહલ્લીમાં સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. દૈનિક વેતન કામદારો, સફાઈ કામદારો, ખેડૂત નેતાઓ, દલિત સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ, પછાત વર્ગના નેતાઓ, મહિલા સ્વ-સહાય જૂથો, મહિલા નેતાઓ અને યુવા નેતાઓને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.

ફિલ્મ ઉદ્યોગ, ન્યાયતંત્ર, રમતગમત, રંગભૂમિ, લેખકો, કલાકારો, ઉદ્યોગપતિઓ, વ્યાપારી નેતાઓ અને હોટેલ ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ યાદીને નવી સરકારની સમાવિષ્ટ શાસન અને સમાજના વિવિધ વર્ગો સાથે જોડાણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. મંગળવારે અગાઉ, શિવકુમારે કહ્યું હતું કે તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, રાજ્યમાં "યુવાનો માટે એક નવો યુગ" શરૂ થશે, સાથે જ તેમણે સ્વીકાર્યું કે આગળની જવાબદારીઓ સરળ નહીં હોય.

તેમણે પોતાના પ્રમોશનને કોંગ્રેસના કાર્યકરોનો વિજય ગણાવ્યો અને કર્ણાટકના લોકો માટે સમર્પિત થઈને કામ કરવાનું વચન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે, પાર્ટીએ નેતાને નહીં, પણ એક કાર્યકરને તક આપી છે. "મારા પર બતાવેલા વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ માટે હું ખૂબ આભારી છું. હું જાણું છું કે આગળનો રસ્તો સરળ નહીં હોય, અને મુશ્કેલ સમય પણ આવશે, પરંતુ મારે તેમને સંભાળવું પડશે અને સખત મહેનત કરતા રહેવું પડશે."

શિવકુમારે કહ્યું કે, કર્ણાટકના લોકોએ તેમના પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, અને તેઓ તેમની જવાબદારીઓ પ્રામાણિકતા અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે નિભાવવાનો પ્રયાસ કરશે. દુનિયાએ બેંગલુરુ દ્વારા ભારત જોયું છે. કર્ણાટક એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રાજ્ય છે, અને હું જ્યાં પણ જાઉં છું, લોકો મને કહે છે કે તે કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે તેથી, મારે સમાજના દરેક વર્ગને મારી સાથે લઈ જવું પડશે. સમાવિષ્ટ શાસન પર ભાર મૂકતા, તેમણે કહ્યું કે તેમની સરકાર ખેડૂતો, મહિલાઓ, યુવાનો અને સમાજના તમામ વર્ગો માટે કામ કરશે.

તેમણે કહ્યું, "હું સમાજના દરેક વર્ગને સાથે લઈ જઈશ, ખેડૂતોથી લઈને મહિલાઓ અને યુવાનો સુધી. કર્ણાટકમાં યુવાનો માટે એક નવા યુગની શરૂઆત થશે." પોતાની રાજકીય સફર પર ચિંતન કરતાં, શિવકુમારે મુખ્યમંત્રી પદ સુધીના તેમના ઉદયને સમર્પણ અને સખત મહેનતનો શ્રેય આપ્યો. તેમણે કહ્યું, "તે એક મુશ્કેલ સફર રહી છે. ભલે તેમાં વિલંબ થયો હોય, તેને નકારી શકાય નહીં. આ ફક્ત શિવકુમાર વિશે નથી; તે દરેક કોંગ્રેસ કાર્યકર વિશે છે જે પક્ષની સાથે ઉભા રહ્યા અને તેની લોકશાહી પરંપરાઓમાં વિશ્વાસ રાખ્યો."

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  2. અપ્રમાણસર સંપત્તિ કેસ: ડીકે શિવકુમાર વિરુદ્ધ સીબીઆઈની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટ સુનાવણી કરશે

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