ડીકે શિવકુમાર કર્ણાટકના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા, ગ્લાસ હાઉસ ખાતે લીધા શપથ
કર્ણાટકના રાજ્યપાલ દ્વારા ડીકે શિવકુમારને નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવડાવ્યા.
Published : June 3, 2026 at 4:53 PM IST
બેંગલુરુ : કોંગ્રેસના નેતા ડી.કે. શિવકુમારે આજે કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોતે લોકભવનના ગ્લાસ હાઉસ ખાતે શિવકુમારને શપથ લેવડાવ્યા. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી, પાર્ટી સંગઠન મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલ અને અન્ય ઘણા નેતાઓ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરીને, આઠ વખતના ધારાસભ્ય ડી.કે. શિવકુમારે એક સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું છે જેના માટે તેઓ લાંબા સમયથી રાજકીય રીતે લડી રહ્યા હતા. શિવકુમાર અને સિદ્ધારમૈયા વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ઝઘડાનો ગયા અઠવાડિયે સિદ્ધારમૈયાના મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાની સાથે અંત આવ્યો.
કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડના નિર્દેશ બાદ સિદ્ધારમૈયાએ 28 મેના રોજ મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને તેમના આ પગલાથી દક્ષિણ ભારતમાં પાર્ટીના મુશ્કેલી નિવારક ગણાતા શિવકુમાર માટે આ પદ સંભાળવાનો માર્ગ મોકળો થયો.
#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM-designate DK Shivakumar bows down to people before taking oath as the Chief Minister of Karnataka.— ANI (@ANI) June 3, 2026
(Video Source: Congress) pic.twitter.com/9UVXmCRoaK
એ નોંધવું જોઈએ કે ડીકે શિવકુમારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ ધર્મોના ધાર્મિક નેતાઓ તેમજ કનકપુરાના ડોડ્ડલહલ્લીમાં સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. દૈનિક વેતન કામદારો, સફાઈ કામદારો, ખેડૂત નેતાઓ, દલિત સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ, પછાત વર્ગના નેતાઓ, મહિલા સ્વ-સહાય જૂથો, મહિલા નેતાઓ અને યુવા નેતાઓને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું.
ફિલ્મ ઉદ્યોગ, ન્યાયતંત્ર, રમતગમત, રંગભૂમિ, લેખકો, કલાકારો, ઉદ્યોગપતિઓ, વ્યાપારી નેતાઓ અને હોટેલ ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ વ્યાપક યાદીને નવી સરકારની સમાવિષ્ટ શાસન અને સમાજના વિવિધ વર્ગો સાથે જોડાણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
મંગળવારે અગાઉ, શિવકુમારે કહ્યું હતું કે તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, રાજ્યમાં "યુવાનો માટે એક નવો યુગ" શરૂ થશે, સાથે જ તેમણે સ્વીકાર્યું કે આગળની જવાબદારીઓ સરળ નહીં હોય.
Carrying a copy of the Constitution of India, DK Shivakumar takes oath as the Chief Minister of Karnataka.— ANI (@ANI) June 3, 2026
(Pic Source: Congress) pic.twitter.com/BMF3F3EOeB
તેમણે પોતાના પ્રમોશનને કોંગ્રેસના કાર્યકરોનો વિજય ગણાવ્યો અને કર્ણાટકના લોકો માટે સમર્પિત થઈને કામ કરવાનું વચન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે પાર્ટીએ નેતાને નહીં, પણ એક કાર્યકરને તક આપી છે. "મારા પર બતાવેલા વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ માટે હું ખૂબ આભારી છું. હું જાણું છું કે આગળનો રસ્તો સરળ નહીં હોય, અને મુશ્કેલ સમય પણ આવશે, પરંતુ મારે તેમને સંભાળવું પડશે અને સખત મહેનત કરતા રહેવું પડશે."
શિવકુમારે કહ્યું કે કર્ણાટકના લોકોએ તેમના પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, અને તેઓ તેમની જવાબદારીઓ પ્રામાણિકતા અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે નિભાવવાનો પ્રયાસ કરશે. દુનિયાએ બેંગલુરુ દ્વારા ભારત જોયું છે. કર્ણાટક એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રાજ્ય છે, અને હું જ્યાં પણ જાઉં છું, લોકો મને કહે છે કે તે કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે તેથી, મારે સમાજના દરેક વર્ગને મારી સાથે લઈ જવું પડશે. સમાવિષ્ટ શાસન પર ભાર મૂકતા, તેમણે કહ્યું કે તેમની સરકાર ખેડૂતો, મહિલાઓ, યુવાનો અને સમાજના તમામ વર્ગો માટે કામ કરશે.
તેમણે કહ્યું, "હું સમાજના દરેક વર્ગને સાથે લઈ જઈશ, ખેડૂતોથી લઈને મહિલાઓ અને યુવાનો સુધી. કર્ણાટકમાં યુવાનો માટે એક નવા યુગની શરૂઆત થશે." પોતાની રાજકીય સફર પર ચિંતન કરતાં, શિવકુમારે મુખ્યમંત્રી પદ સુધીના તેમના ઉદયને સમર્પણ અને સખત મહેનતનો શ્રેય આપ્યો. તેમણે કહ્યું, "તે એક મુશ્કેલ સફર રહી છે. ભલે તેમાં વિલંબ થયો હોય, તેને નકારી શકાય નહીં. આ ફક્ત શિવકુમાર વિશે નથી; તે દરેક કોંગ્રેસ કાર્યકર વિશે છે જે પક્ષની સાથે ઉભા રહ્યા અને તેની લોકશાહી પરંપરાઓમાં વિશ્વાસ રાખ્યો."
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