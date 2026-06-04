DK શિવકુમારે CM બનતા જ લીધા મોટા નિર્ણય: વિદ્યાર્થીઓને મફત બસ પાસ, રોજગારી માટે પ્રાઈવેટ એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ સિસ્ટમ
મુખ્યમંત્રીનું પદભાર સંભાળ્યા બાદ શિવકુમારે પ્રથમ કેબિનેટ બેઠક બોલાવી, જેમાં 6 મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા.
Published : June 4, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : June 4, 2026 at 10:20 AM IST
બેંગલુરુ : કર્ણાટકમાં ડીકે શિવકુમારે રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે બુધવારે શપથ લીધા. માહિતી મુજબ મંત્રિમંડળમાં જૂના ચહેરાઓને જ સ્થાન મળ્યું છે. માત્ર બે નવા મંત્રીઓને જ સરકારમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રીનું પદભાર સંભાળ્યા બાદ શિવકુમારે પ્રથમ કેબિનેટ બેઠક બોલાવી, જેમાં 6 મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા.
આ નિર્ણયો વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો, સંપત્તિ માલિકો, બેરોજગાર અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ પર કેન્દ્રિત રહ્યા. કેબિનેટ બેઠક બાદ પોતાના મંત્રીઓ સાથે વિધાનસભામાં પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા શિવકુમારે કહ્યું કે, સરકાર રાજ્યમાં ગવર્નન્સ અને વિકાસનો એક નવો યુગ શરૂ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. પોતાના રાજકીય સફરના વિશે જણાવતાં મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, તેમણે જાહેર જીવનમાં મુશ્કેલીઓ અને સફળતા બંનેનો સામનો કર્યો છે અને તિહાડ જેલમાં પોતાની સજા સહિત મુશ્કેલ સમય દરમિયાન પણ અડગ રહ્યા. તેમણે કહ્યું કે, મુખ્યમંત્રીની ખુરશી કર્ણાટકના લોકોની છે, કોઈ એક વ્યક્તિની નહીં.
કર્ણાટકના નવા મુખ્યમંત્રીએ યાદ અપાવ્યું કે, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ પોતાનું વચન પૂરું કર્યું અને પદ છોડ્યું, જેના બાદ ધારાસભ્યોએ એકમત થઈને તેમને રાજ્યનું નેતૃત્વ સોંપ્યું. તેમણે લોકોને વિશ્વાસ આપ્યો કે સરકાર વ્યક્તિગત અને રાજકીય વિચારોથી ઉપર ઉઠીને કામ કરશે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, તેઓ ગામ અને શહેર બંને પ્રકારના લોકોની સમસ્યાઓ સમજે છે અને ગામોમાં તક ઊભી કરીને શહેરોની તરફ થતો સ્થળાંતર અટકાવવાની જરૂર પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે, કેબિનેટ એક ટીમની જેમ સમાજના તમામ વર્ગો માટે કામ કરશે.
શિવકુમારના 6 મોટા નિર્ણયો પર એક નજર
1. બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે મફત બસ પાસ
શિવકુમાર કેબિનેટે કર્ણાટકના તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે મફત બસ પાસને મંજૂરી આપી છે, જેમાં સરકારી અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ પણ સામેલ છે. આ યોજના હેઠળ SSLC, PUC, અંડરગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ સ્તરના વિદ્યાર્થીઓ સામેલ થશે. શિવકુમારે કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓએ વારંવાર માંગ કરી હતી કે મફત મુસાફરીનો લાભ માત્ર મહિલા મુસાફરો સુધી મર્યાદિત ન રહે, પરંતુ અન્ય લોકોને પણ મળે. આ સુવિધાનો લાભ લેવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ બસ પાસ માટે અરજી કરવી પડશે. સરકારનો અંદાજ છે કે આ યોજનામાં દર વર્ષે 250 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો ખર્ચ આવશે.
2. ખાનગી રોજગાર એક્સચેન્જ કેન્દ્ર બનાવવામાં આવશે
યુવાનો માટે રોજગાર તકો સુધારવા માટે સરકારે અગાઉના એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ સિસ્ટમ જેવી જ એક ખાનગી રોજગાર એક્સચેન્જ કેન્દ્ર બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. પ્રસ્તાવિત સિસ્ટમ હેઠળ ખાનગી કંપનીઓને ખાલી જગ્યાઓ અને માનવશક્તિની જરૂરિયાતો નોંધાવવી પડશે. સરકાર ઉદ્યોગોની જરૂરિયાત મુજબ નોકરી શોધનારાઓને કુશળતા આધારિત તાલીમ આપશે અને ખાનગી કંપનીઓમાં તેમની પ્લેસમેન્ટમાં મદદ કરશે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, કન્નડ લોકો માટે વધુ રોજગાર તકો સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. ત્રણ મંત્રીઓની સમિતિ આ પ્રસ્તાવનો અભ્યાસ કરશે, ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરશે અને એક મહિનામાં અહેવાલ આપશે. નોંધણી અને અન્ય સેવાઓ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ રહેશે.
3. 10,000 ભારત જોડો યુવા સંગઠન
કૉંગ્રેસની શિવકુમાર કેબિનેટે સમગ્ર રાજ્યમાં 10,000 ભારત જોડો યુથ એસોસિએશન બનાવવાની મંજૂરી આપી છે. સરકારની યોજના દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં યુવા જૂથ બનાવવાની છે, જેમાં દરેક એસોસિએશનમાં લગભગ 150 યુવાનો હશે. દરેક એસોસિએશનને 10 લાખ રૂપિયાની નાણાકીય સહાય મળશે. શિવકુમાર મુજબ આ પહેલનો હેતુ યુવાનોમાં રમતગમત, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, સામાજિક મેળાવડા, નેતૃત્વ વિકાસ અને પ્રતિભા ઓળખને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
4. પ્રોપર્ટી માલિકો માટે ઓક્યુપન્સી સર્ટિફિકેટ નિયમોમાં છૂટ
એક વધુ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં સરકારે ઓક્યુપન્સી સર્ટિફિકેટ (OC) અને કમ્પ્લિશન સર્ટિફિકેટ (CC) સંબંધિત છૂટમાં વધારો કર્યો છે. હાલમાં બેંગલુરુની અંદર 1,200 સ્ક્વેર ફૂટ સુધીની સાઇટ પર બનેલી બિલ્ડિંગ્સ માટે કેટલીક છૂટ ઉપલબ્ધ છે. કેબિનેટે આ લાભ 2,500 સ્ક્વેર ફૂટ સુધીની મિલકતો સુધી વિસ્તૃત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ છૂટ મંજૂર નિયમોથી 20 ટકા સુધી અલગ બિલ્ડિંગ્સ પર એકવાર લાગુ થશે.
5. B-ખાતાથી A-ખાતા સુધી રાજ્યવ્યાપી રૂપાંતરણ
સરકારે સમગ્ર કર્ણાટકમાં B-ખાતાને A-ખાતામાં રૂપાંતર કરવાની પ્રક્રિયા પણ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ યોજના, જે અગાઉ મર્યાદિત હતી, હવે શહેરી અને ગ્રામિણ બંને પ્રકારની મિલકતોને આવરી લેશે, જેથી વધુ મિલકત માલિકો પોતાના રેકોર્ડ નિયમિત કરી શકે અને A-ખાતા સ્થિતિ મેળવી શકે.
6. બેંગલુરુ રોડ વિકાસ માટે 2,000 કરોડ રૂપિયા
છઠ્ઠા મોટા નિર્ણય તરીકે કેબિનેટે બેંગલુરુમાં રસ્તાઓના સુધારણા અને મરામત માટે 2,000 કરોડ રૂપિયા ફાળવવાની મંજૂરી આપી છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે આ ફંડનો ઉપયોગ ગ્રેટર બેંગલુરુ ઓથોરિટી (GBA) હેઠળના વિસ્તારો સહિત સમગ્ર શહેરમાં રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સમસ્યાઓ દૂર કરવા માટે કરવામાં આવશે, જેના દ્વારા રસ્તાની ગુણવત્તા સુધારવાનો અને મુસાફરોની મુશ્કેલીઓ ઘટાડવાનો હેતુ છે. આ જાહેરાતો નવી સરકાર હેઠળની પ્રથમ નીતિ પહેલ છે અને આશા છે કે કર્ણાટકના ઘણા લોકોને તેનો લાભ મળશે.
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