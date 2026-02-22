ભાજપના ધારાસભ્ય ₹5 લાખની લાંચ લેતા પકડાયા, કર્ણાટક લોકાયુક્તે કરી કાર્યવાહી
કર્ણાટક લોકાયુક્ત પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ભાજપના ધારાસભ્યએ કોન્ટ્રાક્ટર માટે કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવા માટે ₹11 લાખનું કમિશન માંગ્યું હોવાનો આરોપ છે.
Published : February 22, 2026 at 12:24 PM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટકના ભાજપના ધારાસભ્ય ચંદ્રુ લમાણીને લોકાયુક્ત પોલીસે તેમના અંગત સ્ટાફ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી ₹5 લાખની લાંચ લેતા રંગે હાથે પકડી પાડ્યા છે. લમાણી ગડગ જિલ્લાના શિરહટ્ટી વિધાનસભા મતવિસ્તારથી ભાજપના ધારાસભ્ય છે. લક્ષ્મેશ્વર શહેરમાં તેમની જ હોસ્પિટલમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
કોન્ટ્રાક્ટર વિજય પૂજારની ફરિયાદ બાદ લોકાયુક્ત પોલીસે શનિવારે આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન ધારાસભ્યના અંગત સહાયકો, ગુરુ અને મંજુનાથને પણ રોકડ સ્વીકારવાના આરોપમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં ગડગમાં લોકાયુક્ત પોલીસ અધિક્ષક (SP) દ્વારા ત્રણેય આરોપીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
લોકાયુક્ત અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પહેલી વાર ધારાસભ્ય બનેલા લમાણી, જે એક તબીબી વ્યાવસાયિક છે, તેમણે રોડ-કમ-બ્રિજ પ્રોજેક્ટ માટે રિટેન્શન વોલ બનાવવા માટે ₹1 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવા માટે પૂજારા પાસેથી ₹11 લાખનું કમિશન માંગ્યું હોવાનો આરોપ છે.
દરમિયાન, કોન્ટ્રાક્ટરે લોકાયુક્ત પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને ફરિયાદ નોંધાવી. ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા, લોકાયુક્ત અધિકારીઓએ છટકું ગોઠવ્યું. યોજના મુજબ, વિજય પૂજાર કમિશન ચૂકવવા સંમત થયા, અને ₹5 લાખનો પહેલો હપ્તો હોસ્પિટલ ખાતે ધારાસભ્યના અંગત સહાયકને સોંપવામાં આવ્યો, જ્યાં લોકાયુક્ત ટીમે દરોડો પાડ્યો.
લમાણી કર્ણાટકના બીજા ભાજપ ધારાસભ્ય છે જેમને લાંચ લેવાના આરોપમાં લોકાયુક્ત પોલીસે રંગે હાથે પકડ્યા હતા. 2009 માં, કોલાર ગોલ્ડ ફિલ્ડ્સ (KGF) ના વર્તમાન ધારાસભ્ય એન.સંપાંગીની જમીન વિવાદ સંબંધિત પોલીસ કેસ બંધ કરવા માટે એક ઉદ્યોગપતિ પાસેથી ₹5 લાખ સ્વીકારતી વખતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સંપાંગીની બેંગલુરુમાં વિધાનસભા ભવનમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.