Bengaluru: કેબ ડ્રાઈવરનો ખૂની ખેલ, પોતાની પત્ની, સાસુ અને સાળા સહિત 7 લોકોની નિર્દયતાથી કરી હત્યા
પોલીસે જણાવ્યું કે ઘરકંકાસના કારણે પતિ-પત્ની વચ્ચે ઘણીવાર ઝઘડા થતા હતા. તપાસ માટે ટીમ બનાવાઈ છે.
Published : November 6, 2026 at 10:42 AM IST
બેંગલુરૂઃ કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરૂથી એક ભયાનક ઘટના સામે આવી છે. જાણકારી પ્રમાણે અહીં એક કેબ ડ્રાઈવરે પોતાની પત્ની અને તેના પરિવારના સભ્યો સહિત 7 લોકોની બોથડ પદાર્થથી હત્યા કરી નાખી.
આ ઘટના બે દિવસ પહેલા બની હતી. પોલીસે આ હત્યાકાંડના આરોપી ઈંદુશેખરની ધરપકડ કરી છે. પોલીસના અનુસાર, ભોગ બનનારની ઓળખ શ્રીરામપુરાના રહેવાસી તરીકે થઈ છે, જેમાં રૂપાવતી (સાસુ), તેમની દીકરી સુનીતા (આરોપીની પત્ની), તેના દીકરા શિવકુમાર અને શંકર, તેમની પત્નીઓ દિવ્યા અને નલિની અને તેનો પૌત્ર પુનીત સામેલ છે.
જણાવી દઈએ કે, ઈંદુશેખરે લગભગ બે દાયકા પહેલા સુનીતા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. આ પરિવાર રાજાજીનગરમાં ભાષ્યમ સર્કલ પાસે રહેતો હતો. જો કે તેમનું વૈવાહિક જીવન સામાન્ય હતું, પણ તાજેતરમાં, ઘરેલુ ઝઘડાઓ શરૂ થઈ ગયા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, શરૂઆતી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે વ્યક્તિએ પોતાની પત્ની અને તેના પરિવારજનોની હત્યા કરી, તેનો પત્ની સાથે ઘણીવાર ઝઘડો થતો હતો. જો કે પરિવારના વડીલોએ વચ્ચે પડીને ઘણીવાર સમાધાન કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ આ બન્ને અટક્યા નહીં. સુનીતાનો પોતાની માતા અને ભાઈઓ સાથે નજીકનો સંબંધ હતો, જે ઈંદુશેખરને ગમતું નહોતું. તેણે સુનીતાનું પિયર આવવા-જવાનું પણ બંધ કરાવી દીધું હતું. છતાં, સુનીતાએ પોતાના પરિવાર સાથે સંબંધ ન તોડ્યો. આ વાતને લઈને પોતાની પત્નીથી નારાજ ઈંદુશેખરે પોતાના જીવનની પરેશાનીઓ માટે તેના પરિવારને જવાબદાર ગણાવ્યો અને તેમની હત્યા કરવાનો પ્લાન ઘડ્યો.
આ હત્યાકાંડના આરોપીએ પોતાની પત્ની સુનીતાના માથા પર બોથડ પદાર્થથી ઘા કર્યો, જેનાથી તેનું મોત થઈ ગયું. ત્યાર બાદ તે મૃતદેહને કારમાં લઈ ગયો અને નંદી હિલ્સમાં ફેંકી દીધો. તેના ગુમ થવા પર કોઈને શંકા ન થાય, માટે તેણે પાડોશીયોને કહ્યું કે તેની પત્ની બહેનપણીઓ સાથે ફરવા ગઈ છે. સાથે જ, તેણે તેનો મોબાઈલ ફોન પણ બંધ કરી દીધો જેથી એવું લાગે કે તે સંપર્કમાં નથી. પોતાની યોજના પ્રમાણે આરોપીએ પોતાની પત્નીના ભાઈઓ, શિવકુમાર અને શંકરને પોતાના ઘરે બોલાવ્યા, જ્યાં તેમણે સાથે બેસીને દારુ પીધો, ત્યાર બાદ તેણે બોથડ પદાર્થથી તેમની હત્યા કરી દીધી. ઈંદુશેખર પર નલિનની (શંકરની પત્ની) અને દિવ્યા (શિવકુમારની પત્ની)ની હત્યા કરવાનો પણ આરોપ છે.
એટલું જ નહીં, આરોપીએ પોતાની સાસુ રૂપાવતી અને શંકરના દીકરા પુનીતની પણ હત્યા કરી નાખી. ત્યાર બાદ તેણે મૃતદેહોને એક જ જગ્યાએ છોડવાના બદલે અલગ-અલગ જગ્યાએ લઈ જઈને ફેંકી દીધા. પોલીસે જણાવ્યું કે હત્યા બાદ, આરોપીએ ઘરમાંથી લોહીના ધબ્બાને સાફ કર્યા અને બોથડ પદાર્થને સેનિટાઈઝ કરવા માટે કેમિકલનો ઉપયોગ કર્યો.
નલિનીની માતાએ તેના લાપતા થવાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જ્યારે પોલીસે આ ફરિયાદના આધારે તપાસ શરુ કરી, તો અનેક હત્યાઓની ભયાનક કહાની સામે આવી. આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામા આવી છે, અને ગુના સાથે સંબંધિત તમામ વસ્તુઓ કાર સહિત જપ્ત કરી લેવામા આવી છે.
આરોપી પાસેથી મળેલી જાણકારીના આધાર પર, પોલીસ તેને નંદી હિલ્સ સહિત ઘણી જગ્યાઓ પર લઈ ગઈ જેથી સર્ચ અભિયાન ચલાવી શકાય. ઘણા કલાકોની તપાસ બાદ, પુનીતનો મૃતદેહ મળી ગયો. બાકીના છ મૃતદેહ ક્યા છે, તેની શોધખોળ ચાલુ છે. મૃતદેહોને શોધવા માટે વિશેષ ટીમો બનાવવામા આવી છે.
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