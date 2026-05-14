વર્ષોનો વિરોધ, કાયદાકીય લડાઈ અને રાજકીય દબાણ બાદ કર્ણાટક સરકારે હિજાબ પ્રતિબંધ હટાવ્યો
રાજ્ય સરકારે નવી માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી છે જે અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને નિર્ધારિત ગણવેશ સાથે કેટલાક મર્યાદિત પરંપરાગત અને ધાર્મિક પ્રતીકો પહેરવાની મંજૂરી આપી છે.
Published : May 14, 2026 at 7:58 AM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટક સરકારે બુધવારે 2022ના પોતાના તે આદેશને પરત ખેંચી લીધો છે, જેમાં વર્ગખંડોમાં હિજાબ પહેરવા પર પ્રતિબંધ હતો. તેની સાથે જ સરકારે એક નવો દિશાનિર્દેશ જાહેર કર્યો છે, જે અંતર્ગત હવે વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં "મર્યાદિત પરંપરાગત અને રૂઢિગત પ્રતીકો" પહેરી શકશે.
આ એક એવું એક મોટો નીતિગત ફેરફાર દર્શાવે છે, જે અગાઉની ભાજપ સરકારે પ્રતિબંધ લાદ્યાના લગભગ ચાર વર્ષ પછી લેવામાં આવ્યું છે. આ પ્રતિબંધથી વ્યાપક વિરોધ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અને ડ્રેસ કોડ પર દેશવ્યાપી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
કર્ણાટકમાં ઘણી મુસ્લિમ મહિલા વિદ્યાર્થીઓને હેડસ્કાર્ફ પહેરીને વર્ગમાં જવાથી રોકવામાં આવ્યા બાદ ફેબ્રુઆરી 2022માં હિજાબ પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો. કારણ કે તે તેમના નિર્ધારિત ગણવેશનો ભાગ નહોતો. આ મામલો ત્યાર બાદ કર્ણાટક હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો, જેણે માર્ચ 2022માં સરકારી આદેશને સમર્થન આપ્યું, નોંધ્યું કે હિજાબ પહેરવો એ ઇસ્લામમાં "આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા" નથી. તે વર્ષના ઓક્ટોબરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રતિબંધને પડકારતી અરજીઓ પર "વિભાજિત ચુકાદો" આપ્યો હતો.
કોંગ્રેસ સરકારનો તાજેતરનો નિર્ણય મુસ્લિમ સમુદાયના અમુક વર્ગોના વધતા દબાણ વચ્ચે આવ્યો છે. દાવણગેરે પેટાચૂંટણીમાં મુસ્લિમ ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતારવામાં પાર્ટીની નિષ્ફળતાના વિવાદ બાદ આ દબાણ વધુ તીવ્ર બન્યો. સમુદાયના નેતાઓએ સરકારને વારંવાર યાદ અપાવ્યું કે ત્રણ વર્ષ પહેલાં કોંગ્રેસ પાર્ટી સત્તામાં આવી હોવા છતાં હિજાબનો મુદ્દો હજુ પણ વણઉકેલાયેલો છે.
વકીલ સી.આર. ઇમ્તિયાઝે આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું, કહ્યું કે પ્રતિબંધ ઘણા સમય પહેલા હટાવી લેવો જોઈતો હતો. તેમણે કહ્યું, "વર્ષોથી, મુસ્લિમ સમુદાયની યુવાન છોકરીઓને તેમના બંધારણીય અધિકારોથી વંચિત રાખવામાં આવી હતી. આ પ્રતિબંધોને કારણે હજારો છોકરીઓએ શાળા છોડી દેવી પડી હતી."