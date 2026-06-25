સેલ્ફી લેતી વખતે કાવેરી નદીમાં પડી જવાથી ચાર મહિલાઓ સહિત પાંચ લોકોના મોત
સેલ્ફી લેતી વખતે ચાર મહિલાઓ આકસ્મિક રીતે લપસી ગઈ અને કાવેરી નદીમાં પડી ગઈ, અને પાણીનો જોરદાર પ્રવાહ તેમના માટે જીવલેણ સાબિત થયો.
Published : June 25, 2026 at 12:25 PM IST
મંડ્યા: કર્ણાટકના મંડ્યામાં બુધવારે સાંજે એક દુ:ખદ ઘટના બની. બેંગલુરુના એક પરિવારની ચાર મહિલાઓ અને કારના ડ્રાઈવર સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા. કાવેરી નદી નજીકના પર્યટન સ્થળ મુત્તાથીમાં તેઓ સેલ્ફી લઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તેઓ લપસી ગયા અને જોરદાર પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા.
મૃતકોમાં બેંગલુરુ દક્ષિણ જિલ્લાના ચન્નાપટના તાલુકાના જગદપુરા ગામની રહેવાસી વિજયમ્મા (52), તેમની પુત્રીઓ પ્રિયંકા અને શ્વેતા (38), તેમની પુત્રી ચૈત્ર (20) અને બેંગલુરુના ડ્રાઈવર મહેશ (30)નો સમાવેશ થાય છે. તેઓ 'બિગરા ઊટા' (પરંપરાગત તહેવાર) માટે કબ્બલુ મંદિરમાં આવ્યા હતા અને પ્રાર્થના કરી હતી.
ત્યારબાદ તેઓએ માલવલ્લી તાલુકાના મુત્તાથી પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લીધી અને દેવતાને નમસ્કાર કર્યા. કાવેરી નદીમાં સેલ્ફી લેતી વખતે, ચાર મહિલાઓ આકસ્મિક રીતે લપસી ગઈ અને નદીમાં પડી ગઈ, અને જોરદાર પ્રવાહ તેમના માટે જીવલેણ સાબિત થયો. તેમને બચાવવાનો પ્રયાસ કરતો ડ્રાઈવર મહેશ પણ ડૂબી ગયો. સાંજે લગભગ 7 વાગ્યે. બુધવારે રાત્રે, કુશળ તરવૈયાઓની મદદથી મૃતદેહોને પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. પોલીસે જણાવ્યું કે ત્યારબાદ મૃતદેહોને પરિવારજનોને સોંપવામાં આવશે.
એસપીનું નિવેદન
પાણીનું સ્તર ઓછું જોઈને, બધા ફોટોગ્રાફ્સ લેવા માટે તૈયાર થયા. જોકે, તેઓ બધા લપસી ગયા અને જોરદાર પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા પછી ડૂબી ગયા. એસપી શોભા રાનીએ જણાવ્યું કે વિજયમ્મા સૌથી પહેલા ડૂબી ગઈ હતી, અને તેને બચાવવા ગયેલા અન્ય લોકો પણ ડૂબી ગયા.