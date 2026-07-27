કાનૂની મુદ્દાઓ સામે રક્ષણ માટે કપિલ સિબ્બલ CJPને ₹1 કરોડ આપશે; વકીલોને પણ કરી આ અપીલ
CJPના પ્રવક્તા સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે મદદ કરવા માંગતા લોકોએ તેમનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. તેઓ કાનૂની સહાય માટે ડેટાબેઝ પણ બનાવશે.
Published : July 27, 2026 at 8:05 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજ્યસભા સાંસદ કપિલ સિબ્બલે, કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના પ્રવક્તા સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રંકાની સાથે, જણાવ્યું હતું કે સરકારે લાઠીચાર્જ અને વિદ્યાર્થીઓ પર દાખલ કરાયેલા કેસ પાછા ખેંચવાનું વચન આપ્યું છે. જોકે, CJP અને વિદ્યાર્થીઓને તે કેસોથી બચાવવા માટે પણ કામ કરવાની જરૂર પડશે. તેથી, હું તે રક્ષણ માટે CJP ને ₹1 કરોડનું યોગદાન આપીશ.
કપિલ સિબ્બલે કહ્યું કે આ એક ઓર્ગેનિક આંદોલન હતું:
આટલી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ તેમાં સામેલ હતા, અને તે દેશની વ્યવસ્થા બદલવા માટેનું આંદોલન છે. તેથી, હું તેમને મદદ કરીશ. હું તેમની સાથે આંદોલનમાં જોડાયો નથી. જોકે, હું તેમને ₹1 કરોડની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડીશ અને હું અન્ય વકીલોને પણ તેમના રક્ષણ માટે યોગદાન આપવા અપીલ કરું છું.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference along with independent Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal, CJP spokesperson Saurav Das says, "We were in constant touch with Kapil ji and had sought legal guidance. When we called off the protest on the 25th, we apprehended… pic.twitter.com/88xwbSm9LO— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
ભંડોળના ઉપયોગમાં કોઈ ભૂમિકા નહીં:
તેમણે કહ્યું કે સરકાર દેશમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ તણાવ ઉશ્કેરે છે અને કોઈપણ મુદ્દાને સાંપ્રદાયિક રંગ આપે છે. "આપણે આવું ન થવા દેવું જોઈએ; તેથી જ હું તેમને મદદ કરી રહ્યો છું. જ્યાં પણ મારી મદદની જરૂર પડશે ત્યાં હું અન્ય કાનૂની બાબતોમાં મદદ કરીશ. CJP આ ભંડોળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે તેમાં મારી કોઈ ભૂમિકા રહેશે નહીં; હું ફક્ત યોગદાન આપીશ. મેં આ જાહેરાત કરી દીધી છે. તેઓ પોતે ભંડોળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે નક્કી કરશે. CJP વિદ્યાર્થીઓ સામેના કેસ પાછા ખેંચવા માટે સરકાર સાથે વાતચીત કરી છે. જો કેસ પાછા ખેંચવામાં આવે તો તેમને રાહત મળશે; જો કે, જો કેસ પાછા ખેંચવામાં નહીં આવે તો તેમને FIR રદ કરાવવા માટે લડવું પડશે."
હજુ સુધી આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો નથી
દરમિયાન, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે ઉલ્લેખ કર્યો કે સરકારે કેસ પાછા ખેંચવાની વાત કરી હતી પરંતુ હજુ સુધી ઔપચારિક આદેશ જારી કર્યો નથી. "અમને મંગળવાર સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો છે, અને અમે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. અમે ભૂતકાળના સરકારી પગલાંનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે સતત પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ - જ્યાં વિરોધ પ્રદર્શનો સમાપ્ત થયા પછી વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા અને હેરાન કરવામાં આવ્યા હતા - તે ન બને."
દેશભરના વકીલોને અપીલ:
તેમણે નોંધ્યું કે દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાંથી જ્યાં તેમના આંદોલનના સમર્થનમાં વિરોધ પ્રદર્શનો કરવામાં આવ્યા હતા ત્યાં FIR નોંધાયા હોવાના અહેવાલો આવી રહ્યા છે. "અમે દેશભરના વકીલોને અપીલ કરીએ છીએ કે તેઓ આગળ આવે અને અમને મદદ કરે. મદદ કરવા ઇચ્છુક વકીલો અમારી સાથે જોડાય. અમે કાનૂની સહાય માટે ડેટાબેઝ પણ બનાવીશું; મદદ કરવા ઇચ્છુક વકીલો વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે અને તેમની વિગતો આપી શકે છે."
પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે વેબસાઇટ શરૂ:
સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' એ પોલીસ કર્મચારીઓ અને અર્ધલશ્કરી દળો દ્વારા કરવામાં આવતી હિંસાના પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે એક પોર્ટલ - cockroachjantaparty.org/sakshi - શરૂ કર્યું છે. જે કોઈને પોલીસ અથવા અર્ધલશ્કરી કર્મચારીઓ તરફથી વીડિયો અથવા ફોટા મળ્યા છે તેમણે તેમને આ વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવા જોઈએ. આ પુરાવાના આધારે, અમે તે પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી કર્મચારીઓ સામે FIR નોંધીશું; અમે કોર્ટનો પણ સંપર્ક કરીશું અને તેમને જવાબદાર ઠેરવવા માટે લડીશું.
જો કોઈ આદેશ જારી ન થાય તો વિરોધ:
દરમિયાન, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના પ્રવક્તા આશુતોષ રંકાએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર સાથેની ચર્ચા દરમિયાન, એ વાત પર સંમતિ થઈ હતી કે મંગળવાર સુધીમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ સામેના કેસ પાછા ખેંચવાનો આદેશ જારી કરવામાં આવશે. જો કે, જો સરકાર આદેશ જારી કરવામાં નિષ્ફળ જાય અને આવતીકાલ સુધીમાં કેસ પાછા ખેંચવામાં ન આવે, તો કોકરોચ જનતા પાર્ટી ફરી એકવાર આંદોલનનો આશરો લેશે. અમે ફરીથી વિરોધ પ્રદર્શન અને ધરણા કરીશું.