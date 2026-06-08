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20 ટીએમસી સાંસદોએ લોકસભા સ્પીકરને પત્ર લખીને એનડીએને ટેકો આપ્યો, કાકોલીનો દાવો

કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારનો દાવો છે કે 20 તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદોએ લોકસભા સ્પીકરને પત્ર લખીને એનડીએને ટેકો આપ્યો છે.

કાકોલી ઘોષ દસ્તીદાર, ટીએમસી સાંસદ
કાકોલી ઘોષ દસ્તીદાર, ટીએમસી સાંસદ (ફાઈલ ફોટો - ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 5:57 PM IST

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નવી દિલ્હી: સોમવારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો આંતરિક સંકટ વધુ ઘેરો બન્યો જ્યારે પાર્ટીના વરિષ્ઠ સાંસદ કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારે દાવો કર્યો કે તેમના લગભગ 20 સાંસદોએ કેન્દ્રમાં શાસક રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) ને ટેકો આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે કહ્યું કે લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાને આ નિર્ણયની જાણ કરવામાં આવી છે.

તૃણમૂલના લોકસભામાં 28 અને રાજ્યસભામાં 12 સભ્યો છે. પીટીઆઈ સાથે વાત કરતા ઘોષ દસ્તીદારે કહ્યું કે કેન્દ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ની આગેવાની હેઠળના ગઠબંધનને ટેકો આપવાની જૂથની ઇચ્છા અંગે લોકસભા સ્પીકરને એક પત્ર મોકલવામાં આવ્યો છે.

તેમણે કહ્યું, "મારા સહિત લગભગ 20 તૃણમૂલ સાંસદોએ લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાને પત્ર લખીને NDA ને ટેકો આપવાના તેમના નિર્ણયની જાણ કરી છે."

કાકોલીએ દાવો કર્યો કે તેઓ લોકસભામાં પાર્ટીના મુખ્ય દંડક છે. તેમણે કહ્યું કે આ નિર્ણય સાથી સાંસદો સાથે પરામર્શ કર્યા પછી લેવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનાક્રમ મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળના પક્ષમાં વધતા આંતરિક સંકટ વચ્ચે આવ્યો છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં તાજેતરમાં વરિષ્ઠ નેતાઓ દ્વારા ખુલ્લેઆમ અસંમતિ અને રાજીનામા જોવા મળ્યા છે.

કાકોલીએ કહ્યું કે જૂથે NDA સાથે રાજકીય રીતે જોડાણ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેણીએ દલીલ કરી હતી કે આ જાહેર જનાદેશને પ્રતિબિંબિત કરે છે. "અમે લોકોના નિર્ણયને સ્વીકાર્યો છે અને માનીએ છીએ કે અમારો ભાવિ રાજકીય માર્ગ NDA સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ," તેણીએ કહ્યું. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતૃત્વએ હજુ સુધી આ દાવાઓનો જવાબ આપ્યો નથી.

ભૂપેન્દ્ર યાદવના નિવાસસ્થાને ઘણા TMC નેતાઓ જોવા મળ્યા

સોમવારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) માં નવો રાજકીય ઉથલપાથલ ફાટી નીકળી જ્યારે દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવના નિવાસસ્થાને ઘણા પક્ષના નેતાઓ જોવા મળ્યા. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી પણ આ બેઠકમાં હાજર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે અધિકારી દિલ્હીના કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબ ખાતે ઘણા વિપક્ષી નેતાઓ સાથે ઈન્ડિયા બ્લોકની બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. આજે વહેલી સવારે TMCમાંથી રાજીનામું આપનારા ભૂતપૂર્વ રાજ્યસભા સભ્ય સુખેન્દુ શેખર રોય હાજર રહેલા લોકોમાં સામેલ હતા. બેઠકમાં પ્રસૂન બેનર્જી, જગદીશ બાસુનિયા, કાલીપદ સોરેન, અરૂપ ચક્રવર્તી, અબુ તાહેર, અસિત માલ, ડૉ. શર્મિલા સરકાર અને ખલીલુર રહેમાનનો સમાવેશ થાય છે.

સુખેન્દુ શેખર રોયનું રાજીનામું સ્વીકારાયું

ભૂપેન્દ્ર યાદવ સાથેની મુલાકાત અંગે ટીએમસી કે ભાજપ તરફથી તાત્કાલિક કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સીપી રાધાકૃષ્ણને સોમવારે સંસદના ઉપલા ગૃહમાંથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સુખેન્દુ શેખર રોયનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું અને બેઠક ખાલી જાહેર કરી. રોયે રાધાકૃષ્ણનને મળ્યા અને તેમને રાજીનામું સુપરત કર્યું.

રાજ્યસભા સચિવાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક જાહેરનામા અનુસાર, "રાજ્યસભામાં પશ્ચિમ બંગાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સુખેન્દુ શેખર રોયે પોતાની બેઠક પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. રાજ્યસભાના અધ્યક્ષે 8 જૂન, 2026 ના રોજ તેમનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું હતું."

અગાઉ, રોયે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "હું રાજ્યસભાના અધ્યક્ષને મળ્યો હતો અને તેમને મારું રાજીનામું સુપરત કર્યું હતું. મેં મમતા બેનર્જીને વોટ્સએપ અને ઇમેઇલ દ્વારા પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપવાના મારા નિર્ણયની જાણ કરી હતી."

તેમણે કહ્યું હતું કે, "રાજ્યસભામાં મારો કાર્યકાળ 2029 સુધી હતો, પરંતુ મેં સૈદ્ધાંતિક રીતે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે કારણ કે મારા માટે આ પદ પર ચાલુ રહેવું મુશ્કેલ બનશે."

રોય સંસદમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સૌથી લોકપ્રિય ચહેરાઓમાંના એક હતા. તેમણે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીની હાજરીમાં વિપક્ષી ગઠબંધન 'INDIA' ની બેઠકના કલાકો પહેલા પોતાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો હતો.

પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પક્ષમાં અણધાર્યા બળવો થયાના થોડા દિવસો પછી જ રાયનું રાજીનામું આવ્યું છે, જેમાં પક્ષના 58 ધારાસભ્યોએ રાજ્ય વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા પદ માટે ઋતબ્રત બેનર્જીને ટેકો આપ્યો હતો અને પક્ષના સત્તાવાર ઉમેદવાર, શોભનદેવ ચટ્ટોપાધ્યાયને નકારી કાઢ્યા હતા.

રાયે શાસન અને પક્ષ સંગઠનમાં ભ્રષ્ટાચારનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે પાછલી તૃણમૂલ સરકાર સામે જાહેર ગુસ્સો ખતરનાક સ્તરે પહોંચી ગયો છે.

TAGGED:

20 TMC MPS SUPPORT TO NDA
LOK SABHA SPEAKER
POLITICAL CRISIS IN THE TMC
KAKOLI GHOSH DASTIDAR
TMC MPS SUPPORT TO NDA

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