ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગથી 20 શ્રમિકો જીવતા ભડથું, 4 અધિકારી સસ્પેન્ડ, પીડિતોના પરિવારજનોને 20-20 લાખની સહાય
કાકીનાડા જિલ્લામાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં થયેલી ધડાકા સાથે લાગેલી પ્રચંડ આગકાંડની ઘટનાને લઈને આંધ્રપ્રદેશ સરકારે ચાર અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે.
Published : March 1, 2026 at 12:38 PM IST
કાકીનાડા (આંધ્રપ્રદેશ): કાકીનાડા જિલ્લામાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં પ્રચંડ ધડાકા સાથે લાગેલી ભીષણ આગમાં 20 લોકોના મોત થયાં છે. ઘટનાને લઈને આંધ્રપ્રદેશ સરકારે ઘણા અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. સરકારે આ ઘટના માટે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (RDO), DSP, જિલ્લા શ્રમ અધિકારી અને ફાયર ઓફિસરને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન.ચંદ્રબાબુ નાયડુએ મૃતકોના પરિવારજનોને ₹20 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાની જાહેરાત કરી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર પીડિત પરિવારોને ₹2 લાખનું વળતર આપશે.
મુખ્યમંત્રી નાયડુએ શનિવારે રાત્રે કાકીનાડા સરકારી જનરલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી હતી. મીડિયા સાથે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું, "આ ઘટના ખૂબ જ દુ:ખદ છે. બધા પીડિતો આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના છે. મૃતકોમાં 12 અનુસૂચિત જાતિના લોકો અને 8 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. અમે આ ઘટનાને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લઈ રહ્યા છીએ. તાજેતરમાં આવી જ ઘટના બની હતી, અને અમે તપાસ અને કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા છે. તેમ છતાં, આવી ઘટના ફરીથી બની તે ખૂબ જ દુઃખદ છે. અમે ઈજાગ્રસ્તોને શ્રેષ્ઠ શક્ય સારવાર આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. આ દૂર્ઘટનામાં એક દંપતીનું પણ મૃત્યુ થયું છે, મૃત્યુ પામેલા લોકોના બાળકોને તેમના શિક્ષણ માટે રહેણાંક શાળાઓમાં દાખલ કરવામાં આવશે."
ચાર અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ
મુખ્યમંત્રી નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે, ફટાકડા બનાવવામાં વપરાતી સામગ્રી અત્યંત જોખમી છે અને સાવચેતીમાં બેદરકારીને કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાય હતી. ટેકનિકલ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. તેમણે આ ઘટના માટે મહેસૂલ વિભાગીય અધિકારી (RDO), DSP, જિલ્લા શ્રમ અધિકારી અને ફાયર ઓફિસરને જવાબદાર ઠેરવ્યા અને તેમના સસ્પેન્ડ કરવાની જાહેરાત કરી.
તેમણે કહ્યું, "સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે. જવાબદાર લોકો સામે વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ફટાકડા ફેક્ટરી માલિક જ્યાં પણ હશે ત્યાંથી તેને શોધવામાં આવશે અને તેની સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવશે. જો જરૂરી હોય તો, તેની મિલકત જપ્ત કરવામાં આવશે અને પીડિતોને સોંપવામાં આવશે."
ઘણા પીડિતોએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ લાંબા સમયથી ફેક્ટરીમાં કામ કરી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે તેઓ પ્રતિદિન 700 રૂપિયા કમાતા હતા, જોકે, મનરેગા યોજના હેઠળ તેમને માત્ર ₹300 રૂપિયા જ મળતા હતાં, મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના હેઠળ 125 દિવસનું કામ પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આવા વિસ્તારોમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવશે અને આવી ઘટનાઓ ફરીથી ન બને તે માટે કમાન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ દ્વારા તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.
નાની બેદરકારીને કારણે 20 લોકો જીવતા ભડથું થયા
પ્રાથમિક માહિતી સૂચવે છે કે કાકીનાડા જિલ્લાના વેટ્ટલાપાલેમમાં એક નાની બેદરકારીને કારણે આ મોટી દુર્ઘટના થઈ હતી. ફટાકડાની નાની-નાની ગોળીઓમાં વિસ્ફોટક પાવડર દબાવતી વખતે, જ્યારે લોખંડના સળિયાથી મારતા તણખા નીકળ્યા હતા. તણખા નજીકના ફટાકડાના કાચા માલ પર પડ્યા, જેનાથી થોડીક સેકન્ડોમાં આગ ફેલાઈ ગઈ. યુનિટમાં સંગ્રહિત વિસ્ફોટકો એક સાથે ફૂટ્યા, જેના કારણે જોરદાર વિસ્ફોટ સાથે આગ લાગી.
એક નાના શેડમાં લગભગ 10 કામદારો બેઠા હતા. જ્યારે આગ લાગી અને વિસ્ફોટ થયા, ત્યારે તેઓ ભાગી શક્યા નહીં અને સ્થળ પર જ જીવતા સળગી ગયા.
પોલીસે જણાવ્યું કે વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે મૃતદેહો ક્ષત-વિક્ષત થઈ ગયા હતા. પ્રારંભિક તપાસ સૂચવે છે કે ફટાકડામાં સલ્ફરના અયોગ્ય સંચાલનને કારણે વિસ્ફોટ થયો હોઈ શકે છે. પોલીસ અધિક્ષક બિંદુ માધવે જણાવ્યું કે ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોએ ઘટનાસ્થળેથી રસાયણો અને વિસ્ફોટકોના નમૂના એકત્રિત કર્યા છે, અને વિગતવાર વિશ્લેષણ પછી જ ચોક્કસ કારણ નક્કી થશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જ્યારે તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે ફેક્ટરીમાં બે નાના વિસ્ફોટ થયા હતા.
પોલીસ અધિક્ષકએ જણાવ્યું કે સૂર્યશ્રી ફાયર ક્રેકર્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટના માલિક અદબાલા અર્જુન અને તેમના ભાઈ વીરબાબુ (નાની) દુર્ઘટના બાદ ફરાર થઈ ગયા છે. પોલીસ ટીમોએ બાદમાં તેમને શોધી કાઢ્યા અને તેમને કસ્ટડીમાં લીધા. તેમના પિતા, અદબાલા શ્રીનિવાસ રાવ (55)નું પણ આ વિસ્ફોટમાં મૃત્યુ થયું છે.