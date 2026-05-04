પશ્ચિમ બંગાળમાં બંપર જીતથી ભાવુક થઈ ગયા કૈલાશ વિજયવર્ગીય, મમતા બેનરજીના અત્યાચાર નજીકથી જોયા

એક દાયકાના અવિરત સંઘર્ષ પછી ભાજપ પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તા પર આવી છે. કૈલાશ વિજયવર્ગીયએ પાર્ટીને તેના મૂળિયા સ્થાપિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 3:15 PM IST

ઇન્દોર: પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની શાનદાર જીત બાદ, શહેરી વહીવટી મંત્રી કૈલાશ વિજયવર્ગીય ભાવુક થઈને રડી પડ્યા. પોતાના આંસુ લૂછતા, કૈલાશ વિજયવર્ગીયે કહ્યું, "મમતા બેનર્જીએ મારા વિરુદ્ધ બળાત્કારના આરોપોથી લઈને વિદેશમાં બાળકો વેચવાના આરોપો સુધીના કેસ નોંધાવ્યા પણ ન્યાયતંત્રની નિષ્પક્ષતાને કારણે, હું આજે તમારા બધાની સામે ઉભો છું - અન્યથા, મમતાએ મને જેલમાં મોકલવા માટે તમામ તૈયારીઓ કરી હતી. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપનો વિજય દેશને ભેટ છે."

પશ્ચિમ બંગાળમાં અધિકારીઓ અને ગુંડાઓ વચ્ચે જોડાણ

સોમવારે, પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો પછી પ્રેસ સાથે વાતચીત કરતી વખતે, કેબિનેટ મંત્રી કૈલાશ વિજયવર્ગીયે મમતાના શાસન દરમિયાન થયેલા અત્યાચારોને યાદ કર્યા. વિજયવર્ગીયએ ટિપ્પણી કરી, "આજે હું જે અપાર આનંદ અનુભવી રહ્યો છું તેનો કોઈ અંદાજ લગાવી શકાય તેમ નથી. આનું કારણ એ છે કે મમતા બેનર્જી, સ્થાનિક અધિકારીઓ અને ગુનેગારો વચ્ચેના જોડાણને કારણે મારી સામે ખોટા કેસ દાખલ થયા છે. તમે કલ્પના પણ કરી શકતા નથી કે છેલ્લા છ-સાત વર્ષમાં મેં કેવા પ્રકારની માનસિક વેદના સહન કરી છે."

મમતા બેનર્જીએ 38 કેસ દાખલ કર્યા: વિજયવર્ગીય

કૈલાશ વિજયવર્ગીયએ જણાવ્યું હતું કે, "તેમણે સંઘ પ્રચારકો (પ્રચારકો) સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો. એ સદભાગ્યની વાત છે કે ન્યાયતંત્રે હસ્તક્ષેપ કર્યો અને અમને ન્યાય મળે તેની ખાતરી કરી. તેમના પર કુલ 38 વિવિધ કેસ લાદવામાં આવ્યા. તે પ્રદેશમાં, કોઈપણ ભાજપના નેતા પર બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યા હતા - અને ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. આનું કારણ એ છે કે ત્યાં ટીએમસી, તેમના સમર્થક અધિકારીઓ અને મમતા બેનર્જીના ગુંડાઓ સાથે સાંઠગાંઠ છે. લશ્કરી અધિકારીઓને ઘેરી લેવામાં આવ્યા હતા, અને સીબીઆઈ અને આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓ સામે પણ કેસ નોંધવામાં આવ્યા હતા - આ બધું કારણ કે ત્યાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગી હતી." વિજયવર્ગીયએ મમતા બેનર્જીના ભત્રીજા અભિષેક બેનર્જી દ્વારા કરવામાં આવેલા અત્યાચારોને પણ યાદ કર્યા.

વિજયવર્ગીય પશ્ચિમ બંગાળમાં 6 વર્ષ સુધી સંઘર્ષ કર્યો

કૈલાશ વિજયવર્ગીય 2015 થી મે 2021 સુધી પશ્ચિમ બંગાળ માટે ભાજપના પ્રભારી તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે 2019 ની લોકસભા ચૂંટણી અને 2021 ની બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી બંનેમાં પાર્ટી માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. વિજયવર્ગીય 2014 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને માત્ર 17 ટકા મત અને માત્ર બે બેઠકો મળી હતી તે જોતાં પાર્ટીના સંગઠનાત્મક નેટવર્કને સ્થાપિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.

2016 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ભાજપે 10 ​​ટકા મત મેળવ્યા હતા અને ત્રણ બેઠકો જીતી હતી. 2019 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં, પાર્ટીએ 41 ટકા મત અને 18 બેઠકો મેળવી હતી. 2021 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ભાજપે 77 બેઠકો જીતી હતી જ્યારે 38 ટકા મત મેળવ્યા હતા. આ છ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન, કૈલાશ વિજયવર્ગીયએ પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના કાર્યકરોને ટીએમસીનો સામનો કેવી રીતે કરવો તે અંગે તાલીમ આપી.

