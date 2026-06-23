શિવ ભક્તો માટે ખુશખબર, 4 જુલાઈથી શરૂ થશે 'કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા'
કુમાઉ મંડલ વિકાસ નિગમ ને કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા 2026 માટે તૈયારીઓ તેજ કરી રહી છે. યાત્રા આ વર્ષ 4 જુલાઈથી શરૂ થશે.
Published : June 23, 2026 at 9:03 AM IST
હલ્દ્વાની (ઉત્તરાખંડ) : વિશ્વપ્રસિદ્ધ કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા આ વર્ષે 4 જુલાઈથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. યાત્રાને લઈને કુમાઉં મંડળ વિકાસ નિગમ (KMVN)એ પોતાની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. આ વખતે યાત્રાનો પ્રથમ દળ દિલ્હીથી રવાના થઈ ટનકપુર પહોંચશે અને ત્યાંથી ધારચૂલા થઈ કૈલાશ માનસરોવર તરફ આગળ વધશે. યાત્રાના સફળ સંચાલન અને શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશાસન અને KMVN દ્વારા તમામ વ્યવસ્થાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
આસ્થા, આધ્યાત્મ અને કઠિન પર્વતીય સફરના સંગમ તરીકે ઓળખાતી કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા આ વર્ષે 4 જુલાઈથી શરૂ થવાની છે. KMVNએ યાત્રા માટેની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દીધી છે અને યાત્રામાર્ગ પરની સુવિધાઓને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે. KMVNના જણાવ્યા અનુસાર આ વર્ષે કુલ 10 દળો કૈલાશ માનસરોવર યાત્રામાં ભાગ લેશે. દરેક દળમાં અંદાજે 50 શ્રદ્ધાળુઓ હશે, એટલે કે લગભગ 500 યાત્રીઓ આ પવિત્ર યાત્રાનો હિસ્સો બનશે. પ્રથમ દળ 4 જુલાઈએ દિલ્હીથી રવાના થઈ ટનકપુર પહોંચશે.
ત્યારબાદ, 5 જુલાઈએ યાત્રીઓનો સમૂહ પિથોરાગઢ થઈ ધારચૂલા માટે રવાના થશે. યાત્રાનો પરંપરાગત માર્ગ ટનકપુર, ધારચૂલા, ગુંજી અને લિપુલેખ દર્રા થઈ કૈલાશ માનસરોવર સુધી રહેશે. આ યાત્રા 4 જુલાઈથી શરૂ થઈ 16 ઑગસ્ટ સુધી ચાલશે. યાત્રા દરમિયાન શ્રદ્ધાળુઓના નિવાસ, ભોજન, આરોગ્ય સેવાઓ અને સુરક્ષા માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે.
KMVNના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે, યાત્રામાર્ગ પર આવેલા તમામ વિશ્રામસ્થળો અને અતિથિ ગૃહોની સુવિધાઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે, જેથી શ્રદ્ધાળુઓને કોઈપણ પ્રકારની અસુવિધાનો સામનો ન કરવો પડે.
"4 જુલાઈએ માનસરોવર યાત્રાનો પ્રથમ દળ દિલ્હીથી ટનકપુર પહોંચશે. રાત્રિ વિશ્રામ બાદ શ્રદ્ધાળુઓ આગામી પડાવ તરફ આગળ વધશે. 16 ઑગસ્ટ સુધી આ યાત્રા યોજાનાર છે. માનસરોવર યાત્રાની માર્ગદર્શિકા મુજબ યાત્રીઓના રોકાણ અને ભોજન સંબંધિત તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. હલ્દ્વાની ખાતે જાહેર નિર્માણ વિભાગ (PWD)ના ગેસ્ટ હાઉસને યાત્રીઓના રોકાણ માટે KMVNને સોંપવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે 10 દળો માનસરોવર યાત્રામાં ભાગ લેશે. કોઈપણ પ્રકારની પડકારજનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે પ્રશાસન અને KMVN સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે." -મનીષ કુમાર સિંહ, જીએમ, કુમાઉ મંડળ વિકાસ નિગમ
યાત્રાથી પરત ફરતા શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે હલ્દ્વાની સ્થિત PWD ગેસ્ટ હાઉસ પણ KMVNને હસ્તાંતરિત કરવામાં આવ્યું છે. આ ગેસ્ટ હાઉસનું ટૂંક સમયમાં નવીનીકરણ અને મેકઓવર કરવામાં આવશે, જેથી યાત્રા પૂર્ણ કરીને પરત ફરતા શ્રદ્ધાળુઓને વધુ સારી રહેઠાણ અને આરામની સુવિધા મળી શકે. કુલ મળીને, કૈલાશ માનસરોવર યાત્રાના સફળ સંચાલન માટે KMVN, જિલ્લા પ્રશાસન અને સંબંધિત વિભાગો તૈયારીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં વ્યસ્ત છે, જેથી શ્રદ્ધાળુઓની આ આધ્યાત્મિક યાત્રા સુરક્ષિત, સુવિધાજનક અને યાદગાર બની રહે.
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