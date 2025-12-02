ETV Bharat / bharat

સંચાર સાથી એપના વિવાદ પર સરકારની સ્પષ્ટતા, સિંધિયાએ કહ્યું- ફોનમાં APPને રાખવાની જરૂર નથી

સંચાર સાથી એપને લઇને વિપક્ષે સરકાર વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો હતો અને તેમનું કહેવું છે કે તેનાથી જાસૂસી વધશે.

સંચાર સાથી એપ પર સિંધિયાની સ્પષ્ટતા
સંચાર સાથી એપ પર સિંધિયાની સ્પષ્ટતા (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 2, 2025 at 5:23 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય સંદેશાવ્યવહાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ મંગળવારે સંચાર સાથી એપને લઇને સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે મોબાઇલ હેન્ડસેટ પર સંચાર સાથી એપને એક્ટિવેટ કરવી જરૂરી નથી અને તે સંપૂર્ણપણે ગ્રાહકો પર નિર્ભર છે કે તેઓ તેનો ઉપયોગ અન્ય કોઇપણ એપની જેમ કરે અથવા તેને ડિલીટ કરે.

સિંધિયાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સંચાર સાથી એપમાં સંપૂર્ણપણે ગ્રાહકોની મરજી જ ચાલશે,ઇન્સ્ટોલેશન કે એક્ટિવેશનની જરૂર નથી. સંસદની બહાર પત્રકારો સાથે વાત કરતા સિધિંયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે યૂઝર્સને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળશે, જે લોકો એપનો ઉપયોગ કરવા માંગતા નથી તે આઝાદ છે અને તે ક્યારેય પણ તેને ડિલીટ કરી શકે છે. સંદેશાવ્યવહાર મંત્રીએ કહ્યું, "જો તમે તેને એક્ટિવેટ કરવા માંગતા હો, તો કરો. જો તમે તેને એક્ટિવેટ કરવા માંગતા હોવ તો જ કરો. જો તમે તેને એક્ટિવેટ કરવા માંગતા નથી તો ના કરો. જો તમે ઇચ્છો તો તેને ડિલીટ કરી નાખો. આ સંપૂર્ણપણે તમારા પર નિર્ભર છે."

સિંધિયાએ આ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો કે ખોટી માહિતીને કારણે એપના ગ્રાહક-સુરક્ષા ફાયદાને અસર ના પડવી જોઇએ.તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પ્લેટફોર્મે 2024માં ₹22,800 કરોડના નાણાકીય છેતરપિંડીને રોકવામાં મદદ કરી છે. સિંધિયાએ જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષનો કોઈ એજન્ડા નથી અને તે એજન્ડા શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે.

અમે વિપક્ષને મદદ કરી શકતા નથી. આ પહેલની વિપક્ષની ટિકા ખોટી છે. સિંધિંયાએ ભાર મૂક્યો હતો કે સંચાર સાથી લોકોને તેમની મોબાઇલ ઓળખને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરવા માટે એક સહભાગી,નાગરિક-કેન્દ્રિત સાધન તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.

એપ્લિકેશન અને તેની સાથે સંકળાયેલ ઓનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા, યૂઝર્સ આ વેરિફાઇ કરી શકે છે કે ડિવાઇસનો IMEI નંબર અસલી છે કે નથી. ટેલીકૉમ સેવાઓના દુરૂપયોગનો રિપોર્ટ કરી શકે છે અને પોતાના નામ પર રજિસ્ટર્ડ એક્ટિવ મોબાઇલ કનેક્શન ચેક કરી શકે છે.

સિંધિયાએ આ પહેલની અસર પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો છે.તેમણે જણાવ્યું કે આજ સુધીમાં, સંચાર સાથી પોર્ટલના 20 કરોડ ડાઉનલોડ થયા છે જ્યારે મોબાઇલ એપને જ 1.5 કરોડ કરતા વધારે ડાઉનલોડ કરવામાં આવી છે. સિંધિયાએ જણાવ્યું કે શંકાસ્પદ અથવા છેતરપિંડીપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા 2.25 કરોડ મોબાઇલ કનેક્શન ડીએક્ટિવેટ કરવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય આ સિસ્ટમે લગભગ 20 લાખ ચોરી થયેલા ડિવાઇસ ને શોધવાામં મદદ કરી છે જેમાંથી 7.5 લાખ ફોન તેના અસલી માલિકોને પરત કરવામાં આવ્યા છે.

પત્રકારો સાથે વાત કરતા સંચાર વ્યવહાર મંત્રીએ કહ્યું, "અમારી જવાબદારી ગ્રાહકોને મદદ કરવાની અને તેમની સુરક્ષા જાળવવાની છે."

સંચાર સાથી શું છે?

સંચાર સાથી એક એવી એપ અને પોર્ટલ છે જેના દ્વારા ગ્રાહકો પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે. સર્વિલાન્સના આરોપોને ફગાવતા સિંધિયાએ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે આ એપમાં જાસૂસી અથવા કોલ મોનિટરિંગની કોઈ જોગવાઈ નથી. ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ (DoT)એ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઇમ્પોર્ટર્સને આદેશ જાહેર કર્યા છે કે તે ભારતમાં વેચાનારા ડિવાઇસ પર સંચાર સાથી એપ પ્રી-ઇન્સ્ટોલ કરો જેથી કસ્ટમર અવેયરનેસ વધારવામાં આવી શકે અને ડુપ્લિકેટ અથવા ચેડા કરેલા IMEIના પરિભ્રમણને અટકાવી શકાય.

ટેલિકોમ સાયબર સિક્યુરિટી ફ્રેમવર્ક હેઠળ બનેલ, સંચાર સાથી, એન્ડ્રોઇડ અને iOS બંને પ્લેટફોર્મ પર યૂઝર્સને સપોર્ટ કરે છે, જે ડિવાઇસના અસલી હોવાનું વેરિફિકેશન અને શંકાસ્પદ ફ્રૉ઼નું રિપોર્ટિંગ થઇ શકે છે જેનાથી ભારતનો વિશાળ ટેલિકોમ-સાયબર સિક્યુરિટી ઇકોસિસ્ટમ મજબૂત બને છે.

