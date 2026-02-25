ETV Bharat / bharat

અંડરવેરથી લઈને શેમ્પૂ સુધી... BSNL અધિકારીની શાહી માંગણીઓથી ગુસ્સે ભરાયેલા જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ કારણદર્શક નોટિસ જારી કરી

મંત્રી સિંધિયાએ BSNL ડિરેક્ટરની ભવ્ય પ્રયાગરાજ મુલાકાત અને વૈભવી માંગણીઓ પર કડક નજર રાખી છે.

જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા
જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા (ani)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 25, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારની "ઝીરો ટોલરન્સ" નીતિ અને VIP સંસ્કૃતિ સામે ચાલી રહેલા અભિયાન વચ્ચે, ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ (BSNL) ના એક ટોચના અધિકારીની કાર્યવાહી હેડલાઇન્સમાં બની રહી છે. BSNL ડિરેક્ટર (CFA) વિવેક બંસલની પ્રયાગરાજ મુલાકાત માટે તૈયાર કરાયેલ "શાહી હુકમનામું" સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ કેન્દ્રીય સંદેશાવ્યવહાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. તેને નિયમોનું શરમજનક ઉલ્લંઘન ગણાવતા, મંત્રીએ અધિકારીને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરી છે.

"શાહી" પ્રોટોકોલ શું હતો?

આ મામલો 25-26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ પ્રસ્તાવિત મુલાકાતને લગતો છે. ડિરેક્ટરની પ્રયાગરાજ મુલાકાત અંગે સ્થાનિક કાર્યાલય દ્વારા વિગતવાર "ઓફિસ ઓર્ડર" જારી કરવામાં આવ્યો હતો. આ બે દિવસની મુલાકાત માટે, લગભગ 50 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને ફક્ત તેમના “આરામ” અને "કાળજી" માટે તૈનાત કરવામાં આવી હતી. આ આદેશમાં ડિરેક્ટરની જરૂરિયાતોની દરેક વિગતો આપવામાં આવી હતી, જેનાથી તે વ્યાવસાયિક મુલાકાત કરતાં શાહી મુલાકાત વધુ લાગે છે.

અંડરગાર્મેન્ટ્સ અને ચોકલેટ્સ યાદીમાં હતા

સોશિયલ મીડિયા પર લીક થયેલા આદેશ મુજબ, ડિરેક્ટરના સંગમ સ્નાન માટે એક ખાસ "સ્નાન કીટ" મંગાવવામાં આવી હતી. આ કીટમાં ટુવાલ, ચંપલ, સાબુ, શેમ્પૂ, વાળનું તેલ, કાંસકો, અરીસો, તેમજ અંડરગાર્મેન્ટ્સનો સમાવેશ થતો હતો. આદેશમાં છ પુરુષો અને બે મહિલાઓ માટે કીટ તૈયાર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

વધુમાં, સર્કિટ હાઉસ અને હોટલના રૂમમાં તેમના સ્વાગત માટે ડ્રાયફ્રૂટ્સ, ડાર્ક ચોકલેટ, તાજા ફળોના બાઉલ અને શેવિંગ કીટની વ્યવસ્થા કરવા માટે અલગ અધિકારીઓને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. સંગમમાં બોટિંગથી લઈને બડા હનુમાન મંદિર, અક્ષયવત અને પાતાલપુરી મંદિરોની મુલાકાત લેવા સુધી, સમયપત્રક એવી રીતે સેટ કરવામાં આવ્યું હતું કે જાણે કોઈ રાજ્ય મહેમાન આવી રહ્યા હોય.

મંત્રી સિંધિયાની આકરી પ્રતિક્રિયા

આ મામલો વાયરલ થતાં જ, સંદેશાવ્યવહાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ પોતાનો ઊંડો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો. સિંધિયાએ કહ્યું, "મેં સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આ અયોગ્ય છે અને સ્થાપિત નિયમો અને પરંપરાઓનું ઉલ્લંઘન છે. આ મારા માટે અસ્વીકાર્ય અને આઘાતજનક છે. ડિરેક્ટરને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં સાત દિવસમાં જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે. અમે યોગ્ય અને કડક પગલાં લઈશું."

BSNL ની સ્પષ્ટતા અને કાર્યવાહી

મોટા વિવાદ બાદ, વિવેક બંસલની મુલાકાત તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવી હતી. BSNL ઇન્ડિયાએ એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે વિભાગ પાસે સત્તાવાર મુલાકાતો માટે સ્પષ્ટ નિયમો છે અને આ ઘટના તે ધોરણોનું ઉલ્લંઘન છે. વિભાગે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભવિષ્યમાં આવા કોઈપણ "સરમુખત્યારશાહી" વર્તનને સહન કરવામાં આવશે નહીં.

