"કેજરીવાલના બધા આરોપો પાયાવિહોણા": જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માએ એક્સાઇઝ પોલિસી કેસની સુનાવણીમાંથી પોતાને દૂર રાખવાની અરજી ફગાવી

હું આરોપોથી પ્રભાવિત થયા વિના ચુકાદો આપીશ, જેમ મેં મારી 34 વર્ષની ન્યાયિક કારકિર્દીમાં હંમેશા કર્યું છે: ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્મા

અરવિંદ કેજરીવાલ અને જસ્ટિસ સ્વરાના કાંતા શર્મા (FILE PHOTO)
Published : April 20, 2026 at 8:50 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માએ દિલ્હી એક્સાઇઝ કેસમાં નિર્દોષ છૂટવાના આદેશને પડકારતી સીબીઆઈની અરજીની સુનાવણીમાંથી પોતાને અલગ રાખવાની અરવિંદ કેજરીવાલની વિનંતીને ફગાવી દીધી છે. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "હું આ આરોપથી પ્રભાવિત થયા વિના મારો ચુકાદો આપીશ, જેમ મેં હંમેશા મારા 34 વર્ષના ન્યાયિક કારકિર્દીમાં કર્યું છે."

કોર્ટે કહ્યું, "ન્યાયતંત્ર અને સંસ્થા પર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો છે. મેં વિવાદનો ઉકેલ લાવવાનો માર્ગ પસંદ કર્યો છે. ન્યાયતંત્રની શક્તિ આરોપો પર નિર્ણય લેવાના તેના નિર્ધારમાં રહેલી છે. મેં આ આદેશ કોઈપણ વસ્તુથી પ્રભાવિત થયા વિના લખ્યો છે."

ન્યાયાધીશ શર્માએ કહ્યું, "હું હિન્દીમાં આદેશ જારી કરીશ કારણ કે દલીલો પણ હિન્દીમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે કહ્યું, "હું એવા ઉદાહરણો ટાંકું છું જ્યાં અરવિંદ કેજરીવાલ અને તેમના પક્ષના નેતાઓને પહેલી તારીખે રાહત આપવામાં આવી હતી." કોર્ટે એક આદેશ ટાંક્યો જેમાં કેજરીવાલની તરફેણમાં એકતરફી આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો."

રાઘવ ચઢ્ઢા કેસનો ઉલ્લેખ

રાઘવ ચઢ્ઢા કેસનો ઉલ્લેખ કરતા કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે રાઘવ ચઢ્ઢા કેસમાં કોઈ વૈચારિક પક્ષપાતનો આરોપ નથી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ ન્યાયાધીશના આદેશને ઉચ્ચ અદાલત દ્વારા રદ કરવામાં આવે છે, તો તે પક્ષને ઉભા થઈને દાવો કરવાનો અધિકાર નથી કે ન્યાયાધીશ કેસની સુનાવણી માટે અયોગ્ય છે.

બાર કાઉન્સિલના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા અંગે, ન્યાયાધીશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આ દલીલ અન્ય કોઈ પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવી નથી, પરંતુ ફક્ત કેજરીવાલની અરજીમાં કરવામાં આવી હતી. ન્યાયાધીશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે બાર કાઉન્સિલના કાર્યક્રમો રાજકીય કાર્યક્રમો નહોતા. તે નવા ફોજદારી કાયદા અને મહિલા દિવસ પર હતા. ઘણા ન્યાયાધીશોએ આ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાને વૈચારિક પૂર્વગ્રહ તરીકે જોઈ શકાય નહીં.

ન્યાયાધીશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે તે નિયમિતપણે રાષ્ટ્રીય કાયદા યુનિવર્સિટી, કોલેજો, હોસ્પિટલો અને વકીલોના મંચોમાં યોજાતા કાર્યક્રમોમાં ભાગ લે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે કેટલાક વકીલો રાજકીય પક્ષો સાથે જોડાયેલા છે, પરંતુ તેમના કેસોનો નિર્ણય તેમની વિચારધારા પર નહીં, પરંતુ યોગ્યતા પર લેવામાં આવે છે.

ન્યાયાધીશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ન્યાયાધીશને ફક્ત ધારણાઓના આધારે કેસની સુનાવણીમાંથી દૂર કરી શકાતા નથી. ન્યાયાધીશ શર્માએ, તેમના બાળકો સરકારી પેનલમાં હોવાના આરોપોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે તેમના પરિવારનો કોઈ સભ્ય ક્યારેય એક્સાઇઝ કૌભાંડ કેસમાં કોઈપણ પદ પર હાજર થયો નથી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે સીબીઆઈએ કહ્યું છે કે કેજરીવાલ દ્વારા આપવામાં આવેલા આંકડા ખોટા છે. જસ્ટિસ શર્માએ કહ્યું હતું કે જો રાજકારણીઓના બાળકો રાજકારણમાં પ્રવેશી શકે છે, તો કાયદાકીય વ્યવસાયમાં પ્રવેશતા ન્યાયાધીશના પરિવારના સભ્યની પૂછપરછ કેવી રીતે થઈ શકે? મારા પરિવારના કોઈ પણ સભ્યનો આ કેસ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

કેજરીવાલે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માની બેન્ચ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા

અરવિંદ કેજરીવાલે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માની બેન્ચ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા અને તેમને સુનાવણીમાંથી દૂર રહેવાની વિનંતી કરી હતી. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માના દૂર રહેવાની માંગ કરતા કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે આ કેસમાં કોર્ટ કાર્યવાહી અત્યાર સુધી હાથ ધરવામાં આવી છે, તેમને નિષ્પક્ષ ન્યાયની કોઈ આશા દેખાતી નથી.

કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે પક્ષકારોને સાંભળ્યા વિના સેશન્સ કોર્ટનો આદેશ ખોટો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે 9 માર્ચે હાઇકોર્ટમાં જ્યારે પહેલી સુનાવણી થઈ ત્યારે 23 આરોપીઓમાંથી કોઈ હાજર નહોતું. ફક્ત સીબીઆઈ હાજર હતી. જોકે, પહેલી જ સુનાવણીમાં, જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માએ બીજી બાજુની દલીલો સાંભળ્યા વિના જાહેર કર્યું કે સેશન્સ કોર્ટનો આદેશ "પ્રથમ દૃષ્ટિએ" ખોટો લાગ્યો હતો. રેકોર્ડ મંગાવ્યા વિના અને દલીલો સાંભળ્યા વિના કોર્ટ આ નિષ્કર્ષ પર કેવી રીતે પહોંચી?

કેજરીવાલ અરજીમાં આરોપ લગાવે છે કે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્મા દ્વારા પસાર કરાયેલા આ બધા જામીન આદેશો પાછળથી સુપ્રીમ કોર્ટે રદ કર્યા હતા. માત્ર આદેશો રદ કરવામાં આવ્યા ન હતા, પરંતુ આરોપીઓને જામીન પણ આપવામાં આવ્યા હતા, અને સુપ્રીમ કોર્ટે જસ્ટિસ શર્માના વલણ પર કઠોર ટિપ્પણીઓ પણ કરી હતી.

અરજીમાં ગંભીર આરોપ પણ લગાવવામાં આવ્યો છે કે જસ્ટિસ શર્મા સીબીઆઈ અને ઇડીની દલીલોને શાબ્દિક રીતે સ્વીકારે છે, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ મૌખિક રીતે જે કહ્યું તેના આધારે પણ આદેશો પસાર કરે છે. આરોપીઓનો દલીલ છે કે એજન્સીઓની દરેક માંગણી સ્વીકારવાથી ન્યાયની આશા ધૂંધળી થઈ જાય છે.

