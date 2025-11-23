ETV Bharat / bharat

જસ્ટિસ સૂર્યકાંત સોમવારે ભારતના આગામી મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે લેશે શપથ

સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈની નિવૃત્તિ બાદ ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત 53મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે શપથ લેશે.

જસ્ટિસ સૂર્યકાંત બનશે ભારતના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ
જસ્ટિસ સૂર્યકાંત બનશે ભારતના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025

નવી દિલ્હી: ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત આવતીકાલે સોમવારે ભારતના 53મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે શપથ લેશે. ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અનેક ઐતિહાસિક ચુકાદાઓ અને આદેશોનો ભાગ રહ્યા છે, જેમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરને વિશેષ દરજ્જો આપતી કલમ 370 રદ કરવી, બિહાર મતદાર યાદીનું સંપૂર્ણ સંશોધન અને પેગાસસ સ્પાયવેર કેસનો સમાવેશ થાય છે. ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈનું સ્થાન લેશે, જેમનો કાર્યકાળ આજે 23 નવેમ્બરની સાંજે સમાપ્ત થાય છે.

ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતને 30 ઓક્ટોબરના રોજ આગામી મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ લગભગ ૧૫ મહિના સુધી આ પદ પર સેવા આપશે. તેઓ 9 ફેબ્રુઆરી, 2027 ના રોજ 65 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્ત થશે.

10 ફેબ્રુઆરી, 1962ના રોજ હરિયાણાના હિસાર જિલ્લામાં એક મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાં જન્મેલા, ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત એક નાના શહેરના વકીલમાંથી દેશના સર્વોચ્ચ ન્યાયિક પદ સુધી પહોંચ્યા, જ્યાં તેઓ રાષ્ટ્રીય મહત્વ અને બંધારણીય મહત્વના મુદ્દાઓ પર અનેક નિર્ણયો અને આદેશોમાં સામેલ રહ્યા. 2011 માં કુરુક્ષેત્ર યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદામાં માસ્ટર ડિગ્રીમાં "પ્રથમ વર્ગમાં પ્રથમ" રેન્ક મેળવવાનું ગૌરવ પણ તેમને પ્રાપ્ત છે.

પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટમાં અનેક નોંધપાત્ર ચુકાદાઓ લખનારા ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતને 5 ઓક્ટોબર, 2018 ના રોજ હિમાચલ પ્રદેશ હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ કલમ 370 નાબૂદ કરવા, અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને નાગરિકતાના અધિકારો પરના તેમના નિર્ણયો માટે જાણીતો છે.

ન્યાયાધીશ સૂર્યકાન્ત સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચનો ભાગ હતા જેમણે તાજેતરમાં રાજ્ય વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરાયેલા બિલો સાથે વ્યવહાર કરવામાં રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ અંગે રાષ્ટ્રપતિની સલાહ અરજીની સુનાવણી કરી હતી. ચુકાદાની રાહ જોવાઈ રહી છે, અને તેની અસર બધા રાજ્યો પર પડી શકે છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે ન્યાયાધીશ સૂર્યકાન્ત તે બેન્ચનો ભાગ હતા જેણે વસાહતી યુગના રાજદ્રોહ કાયદાને સ્થગિત કર્યો હતો અને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે સરકાર તેની સમીક્ષા ન કરે ત્યાં સુધી તેના હેઠળ કોઈ નવી FIR દાખલ ન કરવામાં આવે.

ન્યાયાધીશ સૂર્યકાન્તે ચૂંટણી પંચને બિહારમાં ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવેલા 6.5 મિલિયન મતદારોની વિગતો જાહેર કરવા પણ કહ્યું હતું. તેમણે ચૂંટણી પંચના ચૂંટણી પંચના ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને પડકારતી અરજીઓની સુનાવણી કરતી વખતે આ નિર્દેશ આપ્યો હતો.

પાયાના લોકશાહી અને લિંગ ન્યાય પર ભાર મૂકતા આદેશમાં, તેમણે એક બેન્ચનું નેતૃત્વ કર્યું હતું જેણે એક મહિલા સરપંચને પુનઃસ્થાપિત કરી હતી જેને ગેરકાયદેસર રીતે પદ પરથી દૂર કરવામાં આવી હતી અને કેસમાં લિંગ પૂર્વગ્રહનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટ બાર એસોસિએશન સહિત બાર એસોસિએશનોમાં એક તૃતીયાંશ બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવાનો નિર્દેશ આપવાનો શ્રેય તેમને જાય છે.

જસ્ટિસ સૂર્યકાંત એ બેન્ચનો ભાગ હતા જેણે 2022 માં પીએમ મોદીની પંજાબ મુલાકાત દરમિયાન સુરક્ષામાં ખામીની તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ જસ્ટિસ ઇન્દુ મલ્હોત્રાની આગેવાની હેઠળ પાંચ સભ્યોની સમિતિની નિમણૂક કરી હતી.

તેમણે સંરક્ષણ દળો માટે વન રેન્ક, વન પેન્શન (OROP) યોજનાને પણ સમર્થન આપ્યું, તેને બંધારણીય રીતે માન્ય જાહેર કરી, અને સશસ્ત્ર દળોમાં કાયમી કમિશનમાં સમાનતા માંગતી મહિલા અધિકારીઓની અરજીઓની સુનાવણી ચાલુ રાખી.

જસ્ટિસ સૂર્યકાંત એ સાત જજોની બેન્ચનો પણ ભાગ હતા જેમણે 1967ના AMU નિર્ણયને રદ કર્યો, જેનાથી તેના લઘુમતી દરજ્જાની સમીક્ષાનો માર્ગ મોકળો થયો. તેઓ ચોક્કસ વ્યક્તિઓ પર નજર રાખવા માટે ઇઝરાયેલી સ્પાયવેર પેગાસસના કથિત ઉપયોગની તપાસ કરવા માટે સાયબર નિષ્ણાતોની સમિતિની રચના કરનાર બેન્ચનો પણ ભાગ હતા.

