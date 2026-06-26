ન્યાય બધા માટે એકસમાન, જો મારી દીકરી દોષી છે તો તેને પણ સજા મળવી જોઈએ: સિયાના માતા-પિતા
માતા-પિતાએ કહ્યું કે, જો તેમની પુત્રી દોષિત સાબિત થાય, તો તેને ત્યાંથી ધક્કો મારી દેવો જોઈએ જ્યાંથી કેતનને ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો
Published : June 26, 2026 at 4:50 PM IST
પુણે: કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં રોજ નવી-નવી વિગતો બહાર આવી રહી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર દેશને ચોંકાવી દીધો છે. દરમિયાન, મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલના માતા-પિતાએ પહેલીવાર મીડિયા સાથે વાત કરી છે.
તેમની પુત્રી સામે ગંભીર આરોપો હોવા છતાં, તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે, ન્યાય બધા માટે સમાન હોવો જોઈએ અને જે કોઈ દોષિત સાબિત થાય છે તેને કડક સજા થવી જોઈએ. પુણેના એક જાણીતા રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપરના પુત્ર, બાવીસ વર્ષીય કેતન અગ્રવાલની સગાઈ સિયા ગોયલ સાથે થઈ હતી.
જોકે, એવો આરોપ છે કે સિયા ચેતન ચૌધરી નામના યુવક સાથે પ્રેમ સંબંધમાં હતી. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ સંબંધને કારણે 18 જૂને તેની હત્યા થઈ હતી. એવો આરોપ છે કે કેતનને લોહાગઢ કિલ્લામાં લઈ જઈને 400 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારી દેવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાથી રાજ્યભરમાં આક્રોશ ફેલાયો છે અને તપાસ એજન્સીઓ હાલ પુરાવા એકઠા કરી રહી છે.
આ ઘટના બાદ સિયા ગોયલનો પરિવાર પણ ઊંડા આઘાતમાં છે. સિયાના પિતા પ્રવીણ ગોયલની તબિયત બગડતા તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને હાલમાં તેઓ ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU) માં સારવાર હેઠળ છે. આ દરમિયાન, સિયાના માતા-પિતાએ મીડિયા સાથે વાત કરી અને પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી.
સિયાની માતા પૂજા ગોયલે ભાવુક થઈને કહ્યું, "આ કેસમાં જે કોઈ દોષિત છે તેને કડક સજા થવી જોઈએ. ભલે તે મારી પુત્રી હોય, પણ કોઈ તેનો પક્ષ લેશે નહીં. જો મારી પુત્રી દોષિત સાબિત થાય, તો તેને તે જ જગ્યાએથી નીચે ધક્કો મારી દેવો જોઈએ જ્યાંથી કેતનને ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો." તેમના નિવેદનની વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે. સિયાના પિતા પ્રવીણ ગોયલે પણ ન્યાય વ્યવસ્થામાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો અને ગુનેગારો માટે કડક સજાની માંગ કરી.
તેમણે જણાવ્યું કે, કેતનનો પરિવાર હાલમાં સિયા વિશે અનેક પ્રકારની વાતો કરી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "જો અમને આ વિશે પહેલા ખબર હોત, તો અમે અમારી દીકરીનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું હોત, તેની સામે કડક પગલાં લીધા હોત અથવા યોગ્ય નિર્ણય લીધો હોત. અમને દુઃખ છે કે જો પરિસ્થિતિ આટલી ગંભીર બનતા પહેલા અમને જાણ કરવામાં આવી હોત, તો આને અટકાવી શકાઈ હોત."
પ્રવીણ ગોયલે ચેતન ચૌધરી વિશે પણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી. તેમણે કહ્યું, "મેં ચેતન ચૌધરીનો ચહેરો પણ જોયો નથી. હું તેને ક્યારેય મળ્યો નથી કે તેની સાથે વાત કરી નથી. તે ક્યારેય અમારા ઘરે આવ્યો નથી. વધુમાં, અમે સિયા પાસેથી તેનું નામ ક્યારેય સાંભળ્યું નથી."
કેતન અગ્રવાલના પરિવાર વિશે વાત કરતી વખતે પ્રવીણ ગોયલ ભાવુક થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું, "બંને પરિવારો વચ્ચે ઘણા વર્ષોથી ગાઢ સંબંધ હતો. કેતનના પિતા દેવીચંદ અગ્રવાલ ઘણીવાર તેમની ડ્રાયફ્રૂટની દુકાને જતા હતા. તેઓ ખૂબ જ સારા સ્વભાવના અને સારા સ્વભાવના વ્યક્તિ છે."
"આ દુ:ખદ ઘટનાને કારણે અમારો એક સારા પરિવાર સાથેનો સંબંધ જ નહીં, પણ એક અદ્ભુત યુવાનને પણ ગુમાવી દીધો. હું વધુ કંઈ કહેવાની સ્થિતિમાં નથી." દરમિયાન, હત્યા કેસની તપાસ ચાલી રહી છે અને તપાસ એજન્સીઓ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ઝડપથી પુરાવા એકઠા કરી રહી છે. તપાસ એજન્સી આ કેસ પર બારીકાઈથી નજર રાખી રહી છે.
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