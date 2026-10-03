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FIRથી લઇને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધીની કાર્યવાહીમાં 3 વર્ષમાં જ મળશે ન્યાય, અમિત શાહની મોટી જાહેરાત

ભોપાલમાં, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નવા કાયદાઓની વિશેષતાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો અને પીડિતો તથા ફરિયાદીઓના અધિકારોના રક્ષણ પર ભાર મૂક્યો હતો.

ભોપાલમાં કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ
ભોપાલમાં કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 6:19 PM IST

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ભોપાલ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, "દેશની ન્યાય પ્રણાલી પહેલા વિલંબ માટે જાણીતી હતી પરંતુ હવે બદલાવ થયો છે. ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) સંપૂર્ણ લાગુ થયા બાદ FIR નોંધાવાથી લઇને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધીનો ન્યાય 3 વર્ષની અંદર મળી જશે."

BNSનો મૂળ સિદ્ધાંત ન્યાય અપાવવો

ભોપાલમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નવા ગુનાહિત કાયદા પર પ્રદર્શનનું ઉદ્દઘાટન કર્યા બાદ પશુપાલકોના રાજ્ય સ્તરીય સમ્મેલનમાં આ વાત કહી હતી. તેમણે કહ્યું, "અંગ્રેજોએ જે કાયદા બનાવ્યા હતા, તે તેમની સરકાર અને તેમના શાસનની રક્ષા માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. નવો ગુનાહિત કાયદો ભારતના નાગરિકોની રક્ષા માટે લાવવામાં આવ્યો છે, તેનો મૂળ સિદ્ધાંત ન્યાય છે, સજા નથી. સજા માત્ર ત્યાં જ આપવામાં આવે છે જ્યાં આ જરૂરી હોય, જેથી ગુનો કરનારાઓને રોકી શકાય."

નવા કાયદામાં ન્યાયને પ્રાથમિકતા

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, "BNSના સંપૂર્ણ લાગુ થયા બાદ દેશમાં ગુનાહિત ન્યાય તંત્રમાં દુનિયામાં સૌથી આધુનિક થઇ જશે. નવા કાયદામાં દંડની જગ્યાએ ન્યાયને પ્રાથમિકતા મળશે, વિલંબને કારણે ઝડપી ન્યાય મળશે અને પીડિતોના અધિકારોની રક્ષા સુનિશ્ચિત થશે. નવા કાયદાના આધારમાં દંડની જગ્યાએ વિલંબની જગ્યાએ ઝડપી ટ્રાયલ અને ઝડપી ન્યાયને રાખવામાં આવ્યો છે. પહેલાના કાયદામાં માત્ર પોલીસ અધિકારોની રક્ષા કરવામાં આવી હતી પરંતુ આ નવા કાયદામાં હવે પીડિતો અને ફરિયાદ કરનારના અધિકારોની રક્ષા કરવાની પણ જોગવાઇ છે."

બાળકો અને મહિલાની સુરક્ષા પર ભાર

અમિત શાહે કહ્યું, "નવા કાયદામાં સૌથી પ્રથમ પ્રાથમિકતા મહિલા અને બાળકો વિરૂદ્ધ થતા ગુનાઓને આપવામાં આવી છે. બાળક અને મહિલાઓ પ્રત્યે ગુનાઓ પર નવો અધ્યાય જેમાં 35 કલમ અને 13 જોગવાઇ છે, જોડીને તેને વધઉ સંવેદનશીલ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ રીતે મોબ લિચિંગના ગુના માટે પહેલા કાયદામાં કોઇ જોગવાઇ નહતી પરંતુ આ કાયદામાં પ્રથમ વખત મોબ લિચિંગને પરિભાષિત અને તેની માટે કડક સજાની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે."

કોંગ્રેસે સહકારી મંત્રાલય ના બનવા દીધો

કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા અમિત શાહે કહ્યું, "જ્યારથી દેશને આઝાદી મળી છે, કૃષિ વ્યવસ્થા, ગ્રામીણ વિકાસ અને સહકારી સમિતિઓ સાથે જોડાયેલા લોકો એક સ્વતંત્ર સહકારી મંત્રાલયની માંગ કરતા હતા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ 75 વર્ષો સુધી તેને બનવા ના દીધું. જો સહકારી મંત્રાલયની રચના સાથે કોઇને સૌથી વધુ ફાયદો થવાનો છે તો તે પશુપાલક હશે. પીએમ મોદીના કાર્યકાળમાં દૂધ ઉત્પાદનમાં તેજી આવી છે. 2014-15માં ભારતનું કૂલ ઉત્પાદન 14.7 કરોડ ટન હતું. 75 વર્ષમાં આ માત્ર 14.7 કરોડ ટન સુધી પહોચ્યું હતું. મોદીજીએ તેને 10 વર્ષમાં વધારીને 25 કરોડ ટન કરવા માટે ઘણી મહેનત કરી છે."

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