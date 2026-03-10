'ન્યાયિક અધિકારીઓ પર આંગળી ચિંધાય તે સહન કરવામાં નહીં આવે': સુપ્રીમ કોર્ટની ચેતવણી
પશ્ચિમ બંગાળની મતદાર યાદી સુધારા પ્રક્રિયાની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે વાસ્તવિક મતદારોના અધિકારો છીનવાઈ જશે નહીં
Published : March 10, 2026 at 9:38 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR)માં સામેલ ન્યાયિક અધિકારીઓ સાથેના બાકી દાવાઓના મુદ્દાને ઉઠાવતી અરજીઓ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી. સર્વોચ્ચ અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું કે, ન્યાયિક અધિકારીઓ સાચા મતદારોના નામનો સમાવેશ કરશે અને એવા લોકોના નામોને બહાર કાઢશે જે ઘુસણખોર અથવા અનધિકૃત જણાશે.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ આર. મહાદેવન અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચ દ્વારા આ મામલાની સુનાવણી કરવામાં આવી હતી. વરિષ્ઠ વકીલ મેનકા ગુરુસ્વામીએ દલીલ કરી હતી કે, આશરે 4.8 મિલિયન "મેપ્ડ" મતદારો છે જેમના કેસ હજુ પણ પેન્ડિંગ છે. ગુરુસ્વામીએ કહ્યું, "અમે તેમને 'મેપ્ડ' કહી રહ્યા છીએ કારણ કે તેઓ 2002 ની મતદાર યાદીમાં સામેલ હતા. તેઓએ છેલ્લી સંસદીય ચૂંટણીઓ સહિત સતત ઘણી ચૂંટણીઓમાં મતદાન કર્યું છે... આ સાચા અને માન્ય મતદારો છે."
મુખ્ય ન્યાયાધીશે જવાબ આપ્યો, "તેથી જ ખાસ સઘન રિવિઝન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ન્યાયિક અધિકારીઓ તેમની ફરજો બજાવી રહ્યા છે અને "જેઓ સાચા અને માન્ય મતદારો છે તેમને સામેલ કરવામાં આવશે. જેઓ ઘુસણખોર અથવા અનધિકૃત હોવાનું જણાય છે તેમને સામેલ કરવામાં આવશે નહીં."
વકીલે આગ્રહ કર્યો હતો કે આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવી જોઈએ. આના પર, CJI એ જણાવ્યું હતું કે, ન્યાયિક અધિકારીઓ પહેલાથી જ આ કરી રહ્યા છે. ગુરુસ્વામીએ દલીલ કરી હતી કે 5 મિલિયન લોકોના દાવાઓનું સમાધાન કરવાની પ્રક્રિયા, જેમાંથી 4.8 મિલિયન પહેલાથી જ મતદાર યાદીમાં (મેપ કરેલ) સમાવિષ્ટ છે, પૂર્ણ થવી જોઈએ.
દાખલ કરાયેલ અરજીનો ઉલ્લેખ કરતા, CJI એ નોંધ્યું હતું કે, તેમની પ્રાર્થના ચૂંટણી પંચને ન્યાયિક અધિકારીઓને સમીક્ષા માટે સોંપવામાં આવેલા તમામ વધારાના કેસ પાછા ખેંચવાનો નિર્દેશ આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આ માંગ સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના આદેશની સંપૂર્ણપણે વિરુદ્ધ છે.
બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ન્યાયિક અધિકારીઓની પ્રામાણિકતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવવાનો કોઈપણ પ્રયાસ સહન કરવામાં આવશે નહીં. કોર્ટે અરજદારોને કહ્યું, "તમારી અરજી અકાળ છે અને તેમાં વિશ્વાસનો અભાવ દેખાય છે." મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ કહ્યું કે તેઓ ન્યાયિક અધિકારીઓ પર આંગળી ચીંધનાર કોઈપણને સહન કરશે નહીં.
ન્યાયાધીશ બાગચીએ કહ્યું કે બંને પક્ષોને વિનંતી છે કે તેઓ ન્યાયિક અધિકારીઓને તેમની ફરજો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં સહયોગ કરે. ચૂંટણી પંચનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ ડી.એસ. નાયડુએ કહ્યું કે ન્યાયિક અધિકારીઓ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કરી રહ્યા છે.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી કે હવે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે જ્યાં અમને બંને પક્ષો પર શંકા છે. તેમણે કહ્યું, "બંને પક્ષોના ઇરાદા પર શંકા થઈ રહી છે. કૃપા કરીને આજે સવારે મને મળેલો સંદેશ વાંચો."
બેન્ચે કહ્યું કે ચૂંટણી પંચના પોર્ટલ પર ટેકનિકલ ખામીઓની તપાસ થવી જોઈએ અને ખાતરી કરવી જોઈએ કે આવી ખામીઓ ફરીથી ન થાય.
ન્યાયાધીશ બાગચીએ ચૂંટણી પંચના વકીલને કહ્યું, "કૃપા કરીને ફરજો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં સહાય કરો." જેના પર વકીલે જવાબ આપ્યો કે તેઓ આ મામલો ઉઠાવશે અને તે લોગિન આઈડીમાં ટેકનિકલ ખામી હોઈ શકે છે. નાયડુએ કહ્યું, "આ એક ટેકનિકલ સમસ્યા છે અને અમે લોગિન સમસ્યા તાત્કાલિક ઉકેલીશું."
બેન્ચે કલકત્તા હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસના પત્રનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં જણાવાયું હતું કે 9 માર્ચની સાંજ સુધીમાં 10.16 લાખ વાંધાઓનો ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો છે. 500 થી વધુ ન્યાયિક અધિકારીઓ મતદાર યાદીના આ સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ને પૂર્ણ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.
બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે કેટલાક સંવેદનશીલ જિલ્લાઓમાં ન્યાયિક અધિકારીઓની સરળ જમાવટ અને હિલચાલને સરળ બનાવવા માટે 8 માર્ચ, 2026 સુધીમાં લોગિન આઈડી બનાવવામાં આવ્યા હતા.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "ભવિષ્યમાં આવી સમસ્યાઓ ટાળવા માટે પોર્ટલમાં હાલમાં જે ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓ અને ખામીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તેને 7 માર્ચ પહેલા અસરકારક રીતે ઉકેલવામાં આવશે. ન્યાયિક અધિકારીઓની જરૂરિયાતો અનુસાર નવા લોગિન આઈડી બનાવવામાં આવશે."
બેન્ચે ચૂંટણી પંચને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે જ્યાં સુધી તેને કોલકાતા હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસની મંજૂરી ન મળે ત્યાં સુધી સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયામાં અવરોધ ઊભો થાય તેવા કોઈપણ ફરજિયાત પગલાં ન લેવા.
વધુમાં, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે કોલકાતા હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને બે કે ત્રણ ભૂતપૂર્વ હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશો (પ્રાધાન્યમાં કોલકાતા હાઇકોર્ટ અથવા પડોશી રાજ્યોમાંથી) ના નામોને અપીલ ટ્રિબ્યુનલ તરીકે સૂચિત કરવા માટે પ્રસ્તાવિત કરી શકે છે.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ચૂંટણી પંચ આ ન્યાયાધીશોને મતદાર યાદી સુધારણા (SIR) પ્રક્રિયા સંબંધિત અપીલોની સુનાવણી માટે અપીલ ટ્રિબ્યુનલ તરીકે સૂચિત કરી શકે છે.
આ ટ્રિબ્યુનલ પશ્ચિમ બંગાળ સુધારણા પ્રક્રિયામાં કાઢી નાખવા સામેની અપીલોની સુનાવણી કરશે. સ્વતંત્ર અપીલ પ્રણાલીના અભાવ અંગે ચિંતા વ્યક્ત થયા બાદ બેન્ચે આ નિર્દેશ જારી કર્યો હતો.
અરજદારોના વરિષ્ઠ વકીલે બેન્ચ સમક્ષ બે મુખ્ય મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા: પ્રથમ, જેમના દાવાઓને ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવ્યા છે તેમના માટે અપીલ પદ્ધતિ, અને બીજું, જેમના વાંધાઓ પહેલાથી જ ઉકેલાઈ ગયા છે તેમની પૂરક યાદીનું પ્રકાશન, ખાસ કરીને મોટી સંખ્યામાં પ્રાપ્ત થયેલા વાંધાઓને જોતાં.
બેન્ચે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયોની ચૂંટણી પંચના કોઈપણ વહીવટી અધિકારી દ્વારા સમીક્ષા કરી શકાતી નથી. કોર્ટ રાજ્યમાં ચાલી રહેલી મતદાર યાદી સુધારણા પ્રક્રિયા સંબંધિત અનેક અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી.
આ પણ વાંચો: