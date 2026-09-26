NEET પેપર લીક મામલો, તમામ આરોપીઓની ન્યાયિક કસ્ટડી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવાઈ
રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે પેપર લીક કેસમાં બે આરોપીઓ તરફથી આરોપો ઘડવા અંગે દલીલો સાંભળી.
Published : September 26, 2026 at 6:49 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં NEET પેપર લીક કેસની સુનાવણી કરી રહેલી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટે તમામ આરોપીઓની ન્યાયિક કસ્ટડી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવી છે. શુક્રવારે, સ્પેશિયલ જજ અજય ગુપ્તાએ બે આરોપીઓ તરફથી આરોપો ઘડવા અંગે દલીલો સાંભળી. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 30 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે.
શુક્રવારે થયેલી સુનાવણી દરમિયાન, આરોપી મનીષા સંજય વાઘમારે અને શુભમ ખૈરનાર તરફથી રજૂઆત કરતા વકીલોએ આરોપો ઘડવા અંગે દલીલો રજૂ કરી. કેસના તમામ આરોપીઓ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા હાજર થયા. અગાઉ, 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ, કોર્ટે આરોપી ડૉ. મનોજ શિરુરેને તેમના આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે બેંક સ્ટેટમેન્ટ પર સહી કરવાની પરવાનગી આપી હતી. કોર્ટ હાલમાં આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવાની સુનાવણી કરી રહી છે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટે આરોપી ધનંજય લોખંડેની ધરપકડને પડકારતી અરજી ફગાવી દીધી હતી. હાઈકોર્ટે ધનંજય લોખંડે પર ₹25,000 નો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો. 22 ઓગસ્ટના રોજ, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે ધનંજય લોખંડેની ધરપકડ મેમો માંગતી અરજી ફગાવી દીધી હતી. આ પહેલા 14 ઓગસ્ટે કોર્ટે સીબીઆઈને કેસની વધુ તપાસ કરવાની મંજૂરી આપી હતી.
12 ઓગસ્ટના રોજ કોર્ટે 13 આરોપીઓ વિરુદ્ધ સીબીઆઈની ચાર્જશીટની નોંધ લીધી હતી. આરોપીઓમાં યશ યાદવ, માંગીલાલ બિવલ, દિનેશ બિવલ, વિકાસ બિવલ, શુભમ ખૈરનાર, ધનંજય લોખંડે, પ્રહલાદ કુલકર્ણી, તેજસ હર્ષદ કુમાર, ડૉ. મનોજ શિરુરે, શિવરાજ રઘુનાથ મોટેગાંવકર, મનીષા વાઘમારે, મનીષા મંધારે, અને હાવલીનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ આરોપીઓ હાલ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
સીબીઆઈએ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 315(5), 318(4), 61(2), 238, અને 303(2), ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 13(2) અને 13(1)(a), અને જાહેર પરીક્ષા (અન્યાયી ઉપાયો નિવારણ) અધિનિયમની કલમ 10, 3, 4, 5, અને 11 હેઠળ આરોપીઓ સામે એફઆઈઆર નોંધી હતી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, કોર્ટે અગાઉ ત્રણ આરોપીઓ, માંગીલાલ બિવલ, વિકાસ બિવલ અને દિનેશ બિવલ પર લાઈ ડિટેક્ટર ટેસ્ટ કરાવવાની પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ચાર્જશીટની સુનાવણી દરમિયાન, સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે, એફઆઈઆર 12 મેના રોજ નોંધવામાં આવી હતી, અને 72 અધિકારીઓ અને આઠ સાયબર ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની મદદથી તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સીબીઆઈએ મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, હરિયાણા, દિલ્હી અને અન્ય રાજ્યોમાં 92 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસમાં પહેલી ધરપકડ 13 મેના રોજ કરવામાં આવી હતી.
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