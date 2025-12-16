ન્યાયાધીશે DSPને સસ્પેન્ડ કરવાનો આપ્યો હતો આદેશ, પરંતુ પોતે જ થઈ ગયા સસ્પેન્ડ
સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ, મદ્રાસ હાઈકોર્ટે સત્તાના દુરુપયોગના આરોપી ન્યાયાધીશ સામે કાર્યવાહી કરી.
Published : December 16, 2025 at 4:07 PM IST
ચેન્નાઈ: મદ્રાસ હાઈકોર્ટે કાંચીપુરમ જિલ્લા ન્યાયાધીશ ચેમ્મલને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. તેમના પર સત્તાના દુરુપયોગનો આરોપ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની સામે કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, તેમના વિરૂદ્ધ જે આરોપ લાગ્યા હતાં, તેના આધારે મદ્રાસ હાઈકોર્ટ રજિસ્ટ્રારે તેમની બદલી કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. તેમને કાંચીપુરમથી અરિયાલપુર જિલ્લાના લોકાયુક્ત પદ પર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યાં હતાં. જોકે, જજ ચેમ્મલ ખુદ આ નિર્ણય સામે સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચી ગયા અને અપીલ કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની અરજી સાંભળી ન હતી. પરંતુ કોર્ટે હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રારને પ્રશ્ન કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે હાઈકોર્ટે અત્યાર સુધીમાં આ મામલે કાર્યવાહી કરવી જોઈતી હતી, પરંતુ તેમણે તેમ કર્યું નહીં.
શું છે સમગ્ર મામલો?
કાંચીપુરમ જિલ્લાના પૂસીવક્કમમાં, એક બેકરી માલિક અને અહીંથી માલ ખરીદવા આવેલા ગ્રાહક (મુરુગન) વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. એવો આરોપ છે કે ઝઘડા દરમિયાન, ગ્રાહકે દુકાન માલિકના જમાઈ અને દુકાનના કર્મચારીઓ પર હુમલો કર્યો હતો. બંને પક્ષોએ વાલાજાબાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ઘટના અંગે સામસામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
મુરુગનની ફરિયાદના આધારે, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. બેકરી માલિકની ફરિયાદના આધારે, ગ્રાહક સામે અલગ-અલગ કેસ પણ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારબાદ, ગ્રાહકે કાંચીપુરમ જિલ્લા મુખ્ય સત્ર અદાલતમાં અપીલ કરી હતી, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમ હેઠળ કેસ નોંધાયેલ હોવા છતાં, પોલીસે બેકરી માલિક અને પાંચ અન્ય કર્મચારીઓ સામે કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી.
અપીલ સ્વીકારીને, પ્રિન્સિપલ સેશન્સ કોર્ટના ન્યાયાધીશ ચેમ્મલે કાંચીપુરમ ડીએસપી શંકર ગણેશને ઠપકો આપ્યો અને ચેતવણી આપી કે, જો આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ નહીં કરવામાં આવે તો તેઓ તેમને જેલમાં મોકલી દેશે. આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ ન કરવામાં આવતા, ન્યાયાધીશે ડીએસપી શંકર ગણેશને કાંચીપુરમ બ્રાન્ચ જેલમાં કેદ કરવાનો આદેશ આપ્યો.
કાંચીપુરમના પોલીસ અધિક્ષકે આ નિર્ણયને પડકારવાનો નિર્ણય લીધો અને મદ્રાસ હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી. કેસની સુનાવણી કરતા હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ સતીશ કુમારે 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક આદેશ જારી કરીને કાંચીપુરમ ડીએસપીની ધરપકડ કરવાના ન્યાયાધીશ ચેમ્મલના આદેશ પર સ્ટે આપ્યો.
હાઇકોર્ટે વિજિલન્સ રજિસ્ટ્રારને પણ આ મામલાની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો. વિજિલન્સ રજિસ્ટ્રારના અહેવાલના આધારે કાર્યવાહી સરળ બનાવવા માટે, તપાસ અહેવાલ હાઇકોર્ટની વહીવટી સમિતિ અને ન્યાયાધીશોની ટ્રાન્સફર સમિતિને મોકલવામાં આવ્યો. તેના આધારે, હાઇકોર્ટે તેમને બીજા જિલ્લામાં અને લોકાયુક્તના પદ પર ટ્રાન્સફર કરવાનો નિર્ણય લીધો. પરંતુ જજ ચેમ્મલે પોતે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી. જોકે, તેમને ત્યાંથી કોઈ રાહત મળી નહીં. અને હવે, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશના આધારે, તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
