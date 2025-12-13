ETV Bharat / bharat

ઇન્ડિગોએ દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં ₹900 કરોડ પરત મેળવવા માટે અરજી દાખલ કર્યા બાદ ન્યાયાધીશે કેસની સુનાવણીથી પોતાને અલગ કર્યા

જસ્ટિસ જૈને કેસની સુનાવણીથી પોતાને અલગ રાખ્યા કારણ કે તેમનો પુત્ર ઇન્ડિગોમાં પાઇલટ છે.

ઇન્ડિગો વિમાનનો ફાઇલ ફોટો
ઇન્ડિગો વિમાનનો ફાઇલ ફોટો (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: દેશવ્યાપી ફ્લાઇટ રદ કરવાની ઇમરજન્સીની વચ્ચે, ઇન્ડિગો એરલાઇન્સનું સંચાલન કરતી ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનએ શુક્રવારે દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરી હતી જેમાં વિમાનના એન્જિન અને વિદેશમાં મેન્ટનન્સ પછી ભારતમાં ફરીથી આયાત કરાયેલા ભાગો પર ચૂકવવામાં આવતી કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ₹900 કરોડથી વધુની રકમ પરત કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

આ અરજી ન્યાયાધીશ પ્રતિભા એમ. સિંહ અને શૈલ જૈનની બેન્ચ સમક્ષ આવી હતી. જોકે, ન્યાયાધીશ જૈને કેસની સુનાવણીથી પોતાને અલગ રાખ્યા કારણ કે તેમનો પુત્ર ઇન્ડિગોમાં પાઇલટ છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશના આદેશ મુજબ હવે આ કેસની સુનાવણી બીજી બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવશે.

ઇન્ડિગોએ તેની અરજીમાં દલીલ કરી હતી કે આવી ફરીથી આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટી લાદવી ગેરબંધારણીય છે અને તે જ વ્યવહાર પર બેવડા કરવેરા સમાન છે. તેના વકીલે જણાવ્યું હતું કે મેન્ટનન્સ પછી વિમાનના એન્જિન અને ભાગોની ફરીથી આયાત કરતી વખતે તેણે કોઈપણ વિવાદ વિના મૂળભૂત કસ્ટમ્સ ડ્યુટી ચૂકવી હતી. વધુમાં, મેન્ટેનન્સ એક સેવા હોવાથી, તેણે રિવર્સ ચાર્જ આધારે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) પણ ચૂકવ્યો હતો.

જોકે, વકીલે જણાવ્યું હતું કે કસ્ટમ અધિકારીઓએ તે જ વ્યવહાર પર કસ્ટમ્સ ડ્યુટી ફરીથી લાદવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો, તેને માલની આયાત તરીકે ગણીને. એરલાઇન્સે દાવો કર્યો હતો કે આ મુદ્દો અગાઉ કસ્ટમ્સ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા ઉકેલવામાં આવ્યો હતો, જેણે ચુકાદો આપ્યો હતો કે મેન્ટનન્સ પછી કસ્ટમ્સ ડ્યુટી ફરીથી આયાત કરી શકાતી નથી.

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે મુક્તિ સૂચનામાં પાછળથી સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ટ્રિબ્યુનલે ચુકાદો આપ્યો હતો કે આ સુધારો ફક્ત ભવિષ્યમાં જ લાગુ થશે. એરલાઇન્સે જણાવ્યું હતું કે તેણે 4,000 થી વધુ બિલ ઓફ એન્ટ્રી પર વિરોધ કર્યો હતો અને ડ્યુટી ચૂકવી હતી, જે ₹900 કરોડથી વધુ છે.

જ્યારે ઇન્ડિગોએ પાછળથી રિફંડ દાવા દાખલ કર્યા, ત્યારે કસ્ટમ્સ અધિકારીઓએ તેમને આ આધાર પર નકારી કાઢ્યા કે એરલાઇનને પહેલા દરેક બિલ ઓફ એન્ટ્રીનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરાવવું પડશે.

