અરવિંદ કેજરીવાલ સામેની અવમાનના અરજીની સુનાવણીથી ન્યાયાધીશે પોતાને અલગ કર્યા
આ અરજીની સુનાવણી હવે ન્યાયાધીશ તેજસ કારિયા વિનાની બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવશે.
Published : April 22, 2026 at 3:00 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ તેજસ કારિયાએ અરવિંદ કેજરીવાલ, આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના અન્ય નેતાઓ અને પત્રકાર રવિશ કુમાર વિરુદ્ધ ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચ સમક્ષ યોજાયેલી કાર્યવાહીના વીડિયો અપલોડ કરવા બદલ કોર્ટના તિરસ્કારની કાર્યવાહી શરૂ કરવાની માંગ કરતી અરજીની સુનાવણીથી પોતાને અલગ કરી દીધા છે.
આ અરજી હવે એવી બેન્ચ દ્વારા સાંભળવામાં આવશે જેની બેન્ચમાં ન્યાયાધીશ તેજસ કારિયા સભ્ય નથી. આ અરજી એડવોકેટ વૈભવ સિંહ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ અરજી કોર્ટની કાર્યવાહીના વીડિયો રેકોર્ડ કરવા અને સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવા અંગે વાંધો ઉઠાવે છે - ખાસ કરીને, દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કૌભાંડ કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા કેજરીવાલને નિર્દોષ જાહેર કરવાના નિર્ણયને પડકારતી CBIની અરજીની સુનાવણીથી ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માને પોતાને અલગ રાખવાની માંગ અંગેની સુનાવણી. કેજરીવાલ અને રવિશ કુમાર ઉપરાંત, અરજીમાં કોંગ્રેસ નેતા દિગ્વિજય સિંહ, તેમજ AAP નેતાઓ મનીષ સિસોદિયા, સંજય સિંહ, સંજીવ ઝા, પૂરનદીપ સાહની, જરનૈલ સિંહ, મુકેશ અહલાવત અને વિનય મિશ્રા સામે કોર્ટના તિરસ્કારની કાર્યવાહી શરૂ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
અરજીમાં વધુમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે કોર્ટ કાર્યવાહીના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી દૂર કરવામાં આવે. તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે કેજરીવાલે કોર્ટમાં એવી ગેરમાર્ગે દોરનારી દલીલો રજૂ કરી હતી જે કોઈપણ તથ્ય આધારિત ન હતી. અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કેજરીવાલે કોર્ટની ગરિમાને નબળી પાડવાના ઈરાદાથી અનેક પાયાવિહોણા આરોપો લગાવ્યા હતા. તેમાં જણાવાયું છે કે કેજરીવાલની દલીલો રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ X (અગાઉ ટ્વિટર), ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વિવિધ ચેનલો પર અપલોડ કરવામાં આવી હતી. આમ કરીને, સામાન્ય લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ કાર્યવાહી કોર્ટ અને કેન્દ્ર સરકાર બંને પર અયોગ્ય દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ હતો. આ અરજી દાખલ કરતા પહેલા, અરજદાર એડવોકેટ વૈભવ સિંહએ હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલને ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં કેજરીવાલ અને સંડોવાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી હતી.
નોંધનીય છે કે 20 એપ્રિલના રોજ, જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચે અરવિંદ કેજરીવાલની તેમના કેસની સુનાવણીમાંથી દૂર રહેવાની અરજીને ફગાવી દીધી હતી. જસ્ટિસ શર્માએ અવલોકન કર્યું હતું કે ફક્ત અનુમાન અથવા અટકળોના આધારે જજને કેસની સુનાવણીમાંથી દૂર કરી શકાય નહીં.