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JPSC JSSC રિફોર્મ મંચનો આરોપ, સરકાર વિદ્યાર્થી આંદોલનને નિષ્ફળ બનાવવાના પ્રયાસમાં

JPSC JSSC રિફોર્મ મંચે ઝારખંડમાં સરકાર સામે ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. પ્રશાંત કુમારનો અહેવાલ.

JPSC JSSC રિફોર્મ મંચના સભ્ય
JPSC JSSC રિફોર્મ મંચના સભ્ય (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 7:54 AM IST

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રાંચી: રાજધાની રાંચીના જયપાલ સિંહ સ્ટેડિયમમાં વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ હવે પૂરજોશમાં દેખાઈ રહ્યો છે. શનિવારે સાંજે એક પત્રકાર પરિષદમાં, JPSC JSSC રિફોર્મ મંચે પોતાના કડક અંદાજમાં ઝારખંડ સરકારને ઘેરી અને આંદોલનને ફ્લોપ કરવાનો ગંભીર આરોપ પણ લગાવ્યો છે.

શુક્રવારે, JPSC JSSC રિફોર્મ ફોરમ સાથે વાતચીત થઈ. ત્યારબાદ, સરકારે શનિવારે વિદ્યાર્થીઓના બીજા જૂથ સાથે વાતચીત કરી. ત્યારબાદ, સરકારી પ્રતિનિધિમંડળે ઇમેઇલ દ્વારા દરેક પાસેથી સૂચનો માંગ્યા.જેને લઈને આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે રોષ ભભૂક્યો હતો.

બીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે સરકાર તરફથી કોઈ સંદેશ મળ્યો નથી. રવિવારે સરકાર ક્યારે અમને વાતચીત માટે બોલાવે છે તે તેમના પર આધાર રાખે છે. એક વાત સ્પષ્ટ કરી દેવા માંગુ છું કે, "અમે લોકો મૌખિક નહીં પરંતુ લેખિત ખાતરી કે સત્તાવાર નોટિસ સાથે અમારી તમામ માંગોને સ્વીકારી લેવામાં આવે તો ચોક્કસ રીતે અમે અમારૂ આંદોલન સમાપ્ત કરી દઈશું. પરંતુ સરકારના આવા કોઈ પ્રયાસ કે પહેલ દૂર દૂર સુધી દેખાતી નથી, સરકાર તો આ આંદોલનને ફ્લોપ કરવાના પ્રયાસમાં લાગેલી છે. અમે લોકો અમારી માંગો પર અડગ છીએ, સરકાર ભલે ગમે તેટલી ચાલ ચલે અમને પણ એવું આવડે છે. રવિન્દ્ર કુમાર, વિદ્યાર્થી નેતા,JPSC JSSC રિફોર્મ મંચ

JPSC અને JSSC ભરતી પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરીતિઓ સામે છેલ્લા 15 દિવસથી અનિશ્ચિત સમયની હડતાળ પર રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ શનિવારે મોડી રાત્રે જયપાલ સિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા.

વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર સાથેની તેમની પહેલી મુલાકાત દરમિયાન તેમણે તેમની બધી માંગણીઓ વિગતવાર અને તાર્કિક ધોરણે રજૂ કરી હતી. તેમ છતાં, આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓ શનિવારે વિવિધ વિદ્યાર્થી સંગઠનો તરફથી આવેદનપત્રો સ્વીકારવાના સરકારના નિર્ણયથી નારાજ છે.

વાટાઘાટો પછીના દિવસે વિવિધ સંગઠનો તરફથી આવેદનપત્રો શા માટે?

આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર તરફથી વાટાઘાટો માટે આમંત્રણ મળ્યા પછી, સરકારી પ્રતિનિધિમંડળ સાથે તેમની પહેલી મુલાકાત શુક્રવારે થઈ હતી. બેઠક દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ કઈ પરીક્ષાઓ રદ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે અને તેમની પાછળ તેમનો શું તર્ક છે. વધુમાં, તેમણે CBI અને ED તપાસ અને ભરતી પ્રક્રિયામાં વ્યાપક સુધારાની માંગણી કરવાના કારણો પણ સરકાર સમક્ષ રજૂ કર્યા.

વિદ્યાર્થી નેતાઓના જણાવ્યા મુજબ, સરકારી પ્રતિનિધિમંડળે તેમની ચિંતાઓને ગંભીરતાથી સાંભળી અને ખાતરી આપી કે, તેમની માંગણીઓ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. વધુમાં, આ માંગણીઓ પર વિચાર કર્યા પછી, વિદ્યાર્થીઓને બીજા રાઉન્ડની વાતચીત માટે બોલાવવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પહેલી બેઠક પછી, તેમને આશા હતી કે સરકાર તેમની માંગણીઓ પર વધુ ચર્ચા કરશે, પરંતુ શનિવારે વિવિધ સંગઠનો તરફથી મેમોરેન્ડમ સ્વીકારવાથી તેમને એવું લાગ્યું કે, આંદોલનને નબળું પાડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.

વિદ્યાર્થીઓના મતે, જ્યારે તેઓ છેલ્લા 15 દિવસથી JPSC JSSC રિફોર્મ્સ ફોરમ હેઠળ એક થઈને વિરોધ કરી રહ્યા છે અને સરકારી પ્રતિનિધિમંડળને તેમની બધી માંગણીઓ સુપરત કરી ચૂક્યા છે, ત્યારે આજે સરકાર વિવિધ સંગઠનો તરફથી મેમોરેન્ડમ કેમ સ્વીકારી રહી છે? આંદોલનમાં ક્યાંય દેખાતા ન હોય તેવા સંગઠનો તરફથી મેમોરેન્ડમ સ્વીકારવાનો હેતુ શું છે? વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે સરકાર આંદોલનને બે કે ત્રણ ભાગમાં વહેંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, જેથી એવી છાપ પડે કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એક સંગઠન સાથે છે અને કેટલાક બીજા સંગઠન સાથે છે.

"ઝારખંડના વિદ્યાર્થીઓ એક મંચ પર"

વિદ્યાર્થી નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે, ઝારખંડના વિવિધ જિલ્લાઓના વિદ્યાર્થીઓ આ આંદોલનમાં સામેલ છે, અને એક મંચ પર પોતાનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આંદોલનને રાજકીય પ્રભાવથી મુક્ત રાખવા માટે, તેઓ વિવિધ રાજકીય સંગઠનોથી દૂર રહ્યા છે અને JPSC JSSC રિફોર્મ્સ મંચ હેઠળ આંદોલનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. સરકારે સમજવું જોઈએ કે આ આંદોલન કોઈ એક સંગઠનનું આંદોલન નથી, પરંતુ ઝારખંડના વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, જો સરકાર આંદોલનને વિવિધ સંગઠનોમાં વિભાજીત કરવાનો પ્રયાસ કરશે તો તે ચલાવી લેવામા નહીં આવે.

10 ઓગસ્ટે 50 હજાર વિદ્યાર્થીઓ વિધાનસભા કૂચ કરવાનો દાવો

આંદોલનકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે 10 ઓગસ્ટના રોજ વિધાનસભા કૂચ અને ઘેરાબંધીનું આહ્વાન પાછું ખેંચવામાં આવશે નહીં. વિદ્યાર્થીઓએ દાવો કર્યો હતો કે ઝારખંડના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી આશરે 50 હજાર વિદ્યાર્થીઓ 10 ઓગસ્ટે રાંચી પહોંચશે. 10મીએ વિરોધ પ્રદર્શન નિર્ણાયક રહેશે. તે દિવસે, સરકારે તેમની માંગણીઓ પર સત્તાવાર રીતે નિર્ણય લેવો પડશે અને તેમને જવાબદાર ઠેરવવા પડશે.

10 ઓગસ્ટના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે ઝારખંડના વિવિધ જિલ્લાઓ અને દૂરના વિસ્તારોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ રાંચી પહોંચવાનું શરૂ કરશે. વિરોધકર્તાઓએ સરકારને વિધાનસભા કૂચ પહેલાં તેમની માંગણીઓ પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવા અને વાતચીત દ્વારા ઉકેલ શોધવાની અપીલ કરી.

સરકારી મંત્રીએ વિદ્યાર્થી સંગઠનો સાથે વાતચીતનો દાવો કર્યો

બીજી તરફ, ઝારખંડ સરકારના મંત્રી દીપિકા પાંડેએ તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ, X પર દાવો કર્યો હતો કે, સરકારે વિદ્યાર્થીઓની ચિંતાઓને ગંભીરતાથી સાંભળી છે. શનિવારે, NSUI, યુથ કોંગ્રેસ, ઝારખંડ વિદ્યાર્થી મોરચો અને ACS ટ્રાઇબલ હોસ્ટેલ સહિત વિવિધ વિદ્યાર્થી સંગઠનો સાથે સકારાત્મક વાતચીત થઈ.

બધા સૂચનો અને ચિંતાઓ મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, ઉમેદવારો, શિક્ષણવિદો, વકીલો અને નાગરિક સમાજ સહિત તમામ હિસ્સેદારો પાસેથી ઇમેઇલ દ્વારા સૂચનો પણ મંગાવવામાં આવ્યા છે.

સરકાર લોકશાહી રીતે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવાના અધિકારનો આદર કરે છે. વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ કાયદેસર છે, અને સરકાર તેનો ઉકેલ લાવવા માટે ગંભીરતાથી કામ કરી રહી છે. સરકાર વાતચીત, તપાસ અને સુધારા દ્વારા ઉકેલ તરફ આગળ વધી રહી છે.

રાંચી પહોંચી CJPની ટીમ
રાંચી પહોંચી CJPની ટીમ (Etv Bharat)

CJP ફોર ઈન્ડિયાનું પ્રતિનિધિમંડળ વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને ટેકો આપશે

JPSC અને JSSC ભરતી પરીક્ષાઓમાં કથિત અનિયમિતતાઓ અને ગેરરીતિ સામે ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે CJP ફોર ઈન્ડિયાનું એક પ્રતિનિધિમંડળ રાંચી પહોંચ્યું છે. સંગઠને જણાવ્યું કે, દિલ્હીના જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન મેળવેલા અનુભવોનો ઉપયોગ રાંચીમાં વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે કરવામાં આવશે.

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STUDENTS TALKS WITH GOVERNMENT
JPSC JSSC REFORM MANCH PROTEST
STUDENTS AGITATION
વિદ્યાર્થી આંદોલન
JPSC JSSC REFORM MANCH

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