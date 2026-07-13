શું 30 દિવસની જેલની સજા ભોગવવાથી મંત્રીઓ પોતાના પદ ગુમાવશે? 130મા બંધારણ સુધારા બિલ પર JPC દ્વારા મુખ્ય ભલામણો
130મા બંધારણ સુધારા બિલની સમીક્ષા કરી રહેલી સંયુક્ત સંસદીય સમિતિએ કેટલીક ભલામણો કરી છે.
Published : July 13, 2026 at 9:04 PM IST
નવી દિલ્હી: સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ (JPC) એ બંધારણ (130મો સુધારો) બિલ, 2025 પરના તેના ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટમાં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ભલામણો કરી છે. આ બિલમાં ગંભીર ફોજદારી કેસોમાં સતત 30 દિવસની ન્યાયિક અટકાયત પછી વડા પ્રધાન, મુખ્યમંત્રીઓ અને અન્ય મંત્રીઓને પદ પરથી દૂર કરવાની જોગવાઈ છે.
બંધારણના 130મા સુધારા પર સંયુક્ત સંસદીય સમિતિએ હાલની જોગવાઈઓમાં કેટલાક ફેરફારોની ભલામણ કરી છે. સમિતિએ આ બિલમાં 'દૂર' શબ્દને બદલે 'સસ્પેન્શન' શબ્દનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરી છે.
સમિતિએ આ બિલમાં "દૂર કરવા" અથવા "મંત્રી પદ છોડવા" ને બદલે "સસ્પેન્શન" શબ્દનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરી છે. બિલમાં હાલની જોગવાઈ તાત્કાલિક રાજીનામું આપવાની જરૂર છે, પરંતુ સસ્પેન્શનને ઉલટાવી પણ શકાય છે, અને સમિતિ આ ત્રણ વિકલ્પો પ્રદાન કરવા માંગે છે.
સરકારી કર્મચારીઓને પણ સસ્પેન્ડ કરવાની તક આપવામાં આવે છે, અને સમિતિએ તેની ભલામણ તેના આધારે કરી છે. વધુમાં, 5 વર્ષ કે તેથી વધુ સજા પામેલા ગુનાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેના માટે સમિતિએ અલગ સમયપત્રકની ભલામણ કરી છે.
એવી પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે કે ડિસ્ચાર્જ, નિર્દોષ છૂટવા અથવા ટ્રાયલ ન થવા પર સસ્પેન્શન આપમેળે સમાપ્ત થાય. સમિતિની ભલામણમાં ઉચ્ચ બંધારણીય અધિકારીઓને સંડોવતા કેસોની ઝડપી ટ્રાયલ, એટલે કે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટમાં સુનાવણી માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે.
મૂળ બિલમાંથી 30-દિવસની કલમ જાળવી રાખવામાં આવી છે, પરંતુ દુરુપયોગ અટકાવવા માટે કેટલાક ફેરફારો સાથે. આ બિલ સાથે સરકારનો હેતુ "કસ્ટડીમાંથી શાસન" (જેલમાંથી શાસન) અટકાવવાનો છે. મોટાભાગના વિરોધ પક્ષો (ઇન્ડિયા બ્લોક) JPC બેઠકમાં ગેરહાજર રહ્યા અને તેને રાજકીય બદલો લેવાનું સાધન ગણાવ્યું.
સૂત્રો સૂચવે છે કે JPC રિપોર્ટ 17 જુલાઈના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે, અને 20 જુલાઈના રોજ ચોમાસુ સત્ર પહેલાં સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવી શકે છે. આ રિપોર્ટ બિલના ઉદ્દેશ્યોને સમર્થન આપે છે પરંતુ ધરપકડ-આધારિત ટ્રિગર્સ અને સુરક્ષા પગલાંમાં ફેરફાર સૂચવે છે. મોટાભાગના હિસ્સેદારોએ માંગ કરી હતી કે ધરપકડને ગુનાનો પુરાવો ગણવામાં આવે અને આરોપો ઘડવાનું કારણ બને, પરંતુ સમિતિએ 30 દિવસનો સમયગાળો જાળવી રાખ્યો છે.
આ બિલ વિશે પૂછવામાં આવતા, ભાજપના સાંસદ નરેશ બંસલે કહ્યું કે સરકાર JPC અથવા સ્થાયી સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોઈપણ ભલામણ પર ખૂબ ધ્યાન આપે છે, અને તેને મહત્વપૂર્ણ માને છે અને ગૃહમાં સ્વીકાર્ય કોઈપણ ભલામણ રજૂ કરે છે. તેથી, જો સભ્યોએ ભલામણ કરી હોય, તો સરકાર તેના પર વિચાર કરશે. ભાજપના સાંસદે ઉત્તર પ્રદેશમાં ફરીથી ભાજપ સરકારની રચના અને વિપક્ષમાં વિભાજન વિશે પણ વાત કરી.