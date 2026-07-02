ETV Bharat / bharat

ગંભીર ગુનાઓના આરોપી મંત્રીઓને પદ પરથી દૂર કરવા માટે બિલ; JPC 17 જુલાઈ સુધીમાં રિપોર્ટ રજૂ કરશે

બંધારણ (130મો સુધારો) બિલ, 2025, ગંભીર ગુનાઓના આરોપી મંત્રીઓને પદ પરથી દૂર કરવાની જોગવાઈ ધરાવે છે. અનામિકા રત્ના દ્વારા અહેવાલ.

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ નવી દિલ્હીમાં સાંસદ અપરાજિતા સારંગીની આગેવાની હેઠળના જેપીસીના સભ્યોનું સ્વાગત કર્યું.
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ નવી દિલ્હીમાં સાંસદ અપરાજિતા સારંગીની આગેવાની હેઠળના જેપીસીના સભ્યોનું સ્વાગત કર્યું. (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: રાજકારણના ગુનાહિતકરણને રોકવા અને બંધારણીય નૈતિકતાને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી 130મા બંધારણીય સુધારા બિલ પર સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ (JPC) 17 જુલાઈ સુધીમાં, ચોમાસુ સત્ર પહેલા, લોકસભા અધ્યક્ષને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કરશે. JPC અધ્યક્ષા અપરાજિતા સારંગીએ જણાવ્યું હતું કે આ અહેવાલ 17 જુલાઈ સુધીમાં રજૂ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું, "અમે દેશના તમામ વર્ગો પાસેથી પ્રતિનિધિત્વ માંગ્યું છે. આ પગલાના હેતુ પર કોઈએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો નથી. તેનો હેતુ સ્પષ્ટ છે: રાજકારણના ગુનાહિતકરણને રોકવા અને બંધારણીય નૈતિકતાને જાળવી રાખવાનો."

સૂત્રો અનુસાર, JPC સભ્યોએ અત્યાર સુધીમાં 42 સંસ્થાઓ - કાયદા કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ અને અનેક NGO - સાથે મુલાકાત કરીને સૂચનો એકત્રિત કર્યા છે. રાજ્ય સરકારો પાસેથી પણ લેખિત રજૂઆતો માંગવામાં આવી હતી. સમિતિના સભ્યોએ NDA શાસિત 11 રાજ્યોની મુલાકાત લીધી અને ઘણા અન્ય રાજ્યો પાસેથી લેખિત સૂચનો મેળવ્યા. દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્રે કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો ન હતો. બુધવારે, આંધ્રપ્રદેશે બે નાના સુધારા માટે સૂચનો રજૂ કર્યા. સરકાર ચોમાસુ સત્રમાં બિલ રજૂ કરશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.

જોકે, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર આગામી ચોમાસુ સત્રમાં ગૃહમાં આ બિલ રજૂ કરશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. આ બિલ પસાર થવા માટે ગૃહમાં બે તૃતીયાંશ બહુમતી જરૂરી છે. જોકે, AAP, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને શિવસેના (ઉદ્ધવ જૂથ) જેવા પ્રાદેશિક પક્ષોમાં વિભાજન હોવા છતાં, NDA પાસે હજુ પણ સંપૂર્ણ બહુમતીનો અભાવ છે.

બિલમાં જોગવાઈઓ?

બંધારણ (130મો સુધારો) બિલ, 2025 મુજબ, જો કોઈ મંત્રી પર પાંચ વર્ષથી વધુની સજાપાત્ર ગુનાનો આરોપ હોય અથવા 30 દિવસથી વધુની જેલની સજા થાય, તો તેને પદ પરથી દૂર કરી શકાય છે. રાષ્ટ્રપતિ અથવા રાજ્યપાલ દ્વારા વડા પ્રધાન/મુખ્યમંત્રીની સલાહથી દૂર કરવાનો નિર્ણય લઈ શકાય છે, અથવા દૂર કરવાની પ્રક્રિયા 31મા દિવસે આપમેળે થશે.

જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નવેમ્બર 2025માં ગૃહમાં આ બિલ રજૂ કર્યું, ત્યારે વિપક્ષી સભ્યોએ તેના પર હોબાળો મચાવ્યો. ત્યારબાદ, ડિસેમ્બરમાં 31 સભ્યોની JPCની રચના કરવામાં આવી હતી, પરંતુ વિપક્ષી સભ્યોએ ભાગ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

JPCમાં ફક્ત ચાર બિન-NDA સભ્યો છે: AIMIM સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસી, NCP (SP) ના સુપ્રિયા સુલે, SAD ના હરસિમરત કૌર બાદલ અને સુધા મૂર્તિ. બાદલે તેની પહેલી બેઠક બાદ JPC માંથી રાજીનામું આપ્યું.

JPCનો રિપોર્ટ હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે અને સરકારને સુપરત કરવામાં આવશે. જો આ બિલ પસાર થાય છે, તો તે રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે.

TAGGED:

TAINTED MINISTERS
JPC
LOK SABHA
REPORT TO LOK SABHA
130TH CONSTITUTION AMENDMENT BILL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.