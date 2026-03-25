જોધપુરમાં ISIS હેન્ડલરની ધરપકડ; સોશિયલ મીડિયા દ્વારા યુવાનોનું બ્રેઈનવોશ કર્યું, પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી ગ્રુપ એડમિન બન્યો
જોધપુર પોલીસે, આંધ્રપ્રદેશ પોલીસ સાથે મળીને, ISIS સાથે જોડાયેલા એક હેન્ડલરની ધરપકડ કરી છે. ઝીશાન સોશિયલ મીડિયા દ્વારા યુવાનોનું સક્રિયપણે બ્રેઈનવોશ કરી રહ્યો હતો.
Published : March 25, 2026 at 9:18 PM IST
જોધપુર: રાજસ્થાનના જોધપુરમાં પોલીસે એક મોટી સફળતા મેળવી છે. આંધ્રપ્રદેશ પોલીસ સાથે મળીને, તેમણે કટ્ટરપંથી આતંકવાદી સંગઠન ISIS સાથે સંકળાયેલા એક હેન્ડલરની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા યુવકની ઓળખ 19 વર્ષીય ઝીશાન તરીકે થઈ છે, જે જોધપુરના નાઈ સડક વિસ્તારમાં રહેતો હતો.
સદર બજાર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી માનક રામે જણાવ્યું હતું કે તાજેતરમાં આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં ISIS સાથે સંકળાયેલા એક યુવકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન ઝીશાનનું નામ અને જોડાણો બહાર આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, વિજયવાડા પોલીસની એક ટીમ જોધપુર પહોંચી અને મંગળવારે મોડી સાંજે સદર બજાર પોલીસ સ્ટેશન સાથે સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં ઝીશાનને પકડી પાડ્યો.
મોબાઇલ ફોનમાંથી ડિલીટ કરાયેલા વીડિયો: પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઝીશાન સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર કટ્ટરપંથી વીડિયો અને સામગ્રી શેર કરીને યુવાનોનું બ્રેઈનવોશ કરી રહ્યો હતો. તેણે તેના ફોનમાંથી ઘણા વીડિયો ડિલીટ કર્યા હતા, પરંતુ પોલીસ ફોરેન્સિક ટીમે તે રિકવર કર્યા હતા. તપાસમાં કટ્ટરપંથી વિચારધારા ધરાવતા વ્યક્તિઓ સાથે તેના સંબંધો પણ બહાર આવ્યા છે. જોધપુર પોલીસ હવે ઝીશાનના સ્થાનિક સંપર્કો અને સહયોગીઓને શોધી રહી છે. તેના ફોનની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીએ જણાવ્યું કે ફોન પરથી જાણવા મળ્યું કે ઝીશાન BENX નામના ઓનલાઈન ગ્રુપ સાથે જોડાયેલો હતો, જ્યાં ISIS પ્રેરિત કટ્ટરપંથી સામગ્રી નિયમિતપણે અપલોડ અને શેર કરવામાં આવતી હતી.
ટેસ્ટ પાસ કર્યા પછી ગ્રુપ એડમિન બન્યો: પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઝીશાન આંધ્રપ્રદેશમાં ISISના એક હેન્ડલરના સંપર્કમાં હતો. હેન્ડલરે ઝીશાનને જોધપુરમાં ગ્રુપ ચલાવવાની જવાબદારી સોંપતા પહેલા તેને પરીક્ષા પાસ કરી હતી. ટેસ્ટ પાસ કર્યા પછી જ તેને જોધપુર પ્રદેશની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. ઝીશાને ત્યાંના લોકોનું કટ્ટરપંથી વીડિયો મોકલીને બ્રેઈનવોશ શરૂ કર્યું હતું. વિજયવાડામાં એક આરોપીની ધરપકડ થયાના થોડા સમય પછી ઝીશાને ગ્રુપ છોડી દીધું હતું, પરંતુ પોલીસ પૂછપરછમાં તેના બધા સંપર્કો બહાર આવ્યા. તેના આધારે, આંધ્ર પોલીસની ટીમ જોધપુર પહોંચી અને ઓપરેશન હાથ ધર્યું.
આ પણ વાંચો: