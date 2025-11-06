JNU વિદ્યાર્થી સંઘ ચૂંટણી પરિણામ 2025: મત ગણતરી પછી ડાબેરીઓએ ચારેય બેઠકો જીતી
JNU માં ડાબેરીઓએ ચારેય બેઠકો જીતી લીધી છે. પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, મહામંત્રી અને સંયુક્ત સચિવ પદ માટેના તમામ ઉમેદવારો જીત્યા છે.
Published : November 6, 2025 at 8:49 PM IST
નવી દિલ્હી: જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થી સંઘ ચૂંટણી 2025 ના પરિણામો જાહેર થયા છે. ડાબેરીઓએ પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, મહામંત્રી અને સંયુક્ત સચિવ પદો જીત્યા છે. કેટલાક પદો માટે ડાબેરીઓ અને અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ (ABVP) વચ્ચે કડક સ્પર્ધા જોવા મળી હતી, પરંતુ અંતે, ડાબેરીઓએ ક્લીન સ્વીપ મેળવ્યો.
અત્યાર સુધીના પરિણામો અનુસાર, ડાબેરી ગઠબંધનના પ્રમુખ પદના ઉમેદવાર અદિતિ મિશ્રાને 1,937 મત મળ્યા. ABVP ઉમેદવાર વિકાસ પટેલને 1,488 મત મળ્યા, જ્યારે PSAના વિજયલક્ષ્મી 1,275 મત સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યા.
ડાબેરી ગઠબંધનની મજબૂત પકડ: ડાબેરી ગઠબંધનના કે.એ પણ ઉપપ્રમુખ પદ જીત્યું. ગોપિકાને 3101 મત મળ્યા, જ્યારે એબીવીપીના તાન્યા ૧,૭૮૭ મત સાથે બીજા સ્થાને રહ્યા. એનએસયુઆઈના શાહનવાઝને 370 મત મળ્યા.
મહાસચિવ પદ પર ડાબેરી ગઠબંધન આગળ: મહાસચિવ પદ માટે ડાબેરી ગઠબંધનના ઉમેદવાર સુનિલ યાદવને 2005 મત મળ્યા. એબીવીપીના રાજેશ્વર કાંતને 1901 મત મળ્યા.
સંયુક્ત સચિવ પદ પર ડાબેરી ગઠબંધન આગળ: સંયુક્ત સચિવ પદ પર પણ ડાબેરી ગઠબંધન જીત્યું. ડાબેરી ગઠબંધનના દાનિશ અલીને 2083 મત મળ્યા, જ્યારે એબીવીપીના ઉમેદવાર અનુજને 1797 મત મળ્યા.
આ વખતે, JNU ચૂંટણીમાં, પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, મહામંત્રી અને સંયુક્ત સચિવ એમ ચાર કેન્દ્રીય પેનલ પદો માટે કુલ 20 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. આમાંથી, આશરે 30 ટકા મહિલાઓ હતી. તેવી જ રીતે, કાઉન્સિલર પદો પર લગભગ 25 ટકા મહિલાઓ હતી, જેના કારણે આ વખતે મહિલાઓની ભાગીદારીમાં વધારો થયો છે.
ડાબેરી સંગઠનોનો સંયુક્ત મોરચો:
આ ચૂંટણીમાં, ડાબેરી વિદ્યાર્થી સંગઠનો ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA), સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SFI) અને ડેમોક્રેટિક સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશન (DSF) એ લેફ્ટ યુનિટીના બેનર હેઠળ સંયુક્ત મોરચો બનાવ્યો. ગયા વખતે, SFI આ ગઠબંધનનો ભાગ નહોતો, પરંતુ આ વખતે ત્રણેય સંગઠનો સ્પર્ધાને રસપ્રદ બનાવવા માટે સાથે આવ્યા છે.
આ પણ વાંચો: