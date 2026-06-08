રાજ્યસભા ચૂંટણી: JMMના વૈદ્યનાથ રામ અને કોંગ્રેસના પ્રણવ ઝાએ ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા, પરિમલ નથવાણીની અપક્ષ ઉમેદવારી
ઝારખંડમાં રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ત્રણ ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા છે.
Published : June 8, 2026 at 3:16 PM IST
રાંચી: ઝારખંડમાં બે બેઠકો માટે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે આજે ત્રણ ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા. ઈન્ડિયા એલાયન્સ વતી વૈદ્યનાથ રામ અને પ્રણવ ઝાએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા. પરિમલ નથવાણીએ પણ અપક્ષ ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા. એનડીએએ પરિમલ નથવાણીને ટેકો આપ્યો છે.
આ ત્રણ ઉમેદવારીઓએ ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણીઓને રસપ્રદ બનાવી દીધી છે, જેના કારણે 18 જૂને મતદાન થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. ચકાસણી અને સબમિટ કરેલા ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચ્યા પછી મતદાનની પુષ્ટિ કરવામાં આવશે.
નામાંકનના છેલ્લા દિવસે, જેએમએમના વૈદ્યનાથ રામે ઈન્ડિયા એલાયન્સ વતી પોતાનું ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા અને પ્રણવ ઝાએ કોંગ્રેસ વતી પોતાનું ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા. ઉમેદવારોએ રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે રિટર્નિંગ ઓફિસરની હાજરીમાં એક પછી એક પોતાના ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા.
મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન, કોંગ્રેસ, સીપીઆઈ(એમએલ) અને આરજેડી નેતાઓની હાજરીમાં જેએમએમના વૈદ્યનાથ રામે સૌપ્રથમ પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું. ઉમેદવારી નોંધાવ્યા બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા, વૈદ્યનાથ રામે બંને બેઠકો પર ઈન્ડિયા એલાયન્સ માટે વિજયનો દાવો કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે તેમણે બે સેટમાં પોતાનું નામાંકન પત્ર ભર્યું છે, જેમાં 10 ધારાસભ્યો પ્રસ્તાવક તરીકે છે.
કોંગ્રેસના પ્રણવ ઝાએ ઉમેદવારી નોંધાવી
રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે ઈન્ડિયા એલાયન્સ તરફથી બીજા ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતાર્યો છે. કોંગ્રેસના નેતા પ્રણવ ઝાએ આજે મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનની હાજરીમાં પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું. ઝાએ 19 પ્રસ્તાવક સાથે બે સેટમાં પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું. મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન, છત્તીસગઢના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલ અને સીપીઆઈ(એમએલ) અને આરજેડીના નેતાઓ નામાંકન ખંડમાં ઝા સાથે હાજર હતા.
આ પ્રસંગે પ્રણવ ઝાએ જીતનો દાવો કરતા કહ્યું કે માત્ર તેઓ જ નહીં પરંતુ ગઠબંધન નેતા, મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન અને તમામ સહયોગી પક્ષોના 56 ધારાસભ્યો પણ આત્મવિશ્વાસ ધરાવે છે. તેમણે આ ચૂંટણીમાં હોર્સ ટ્રેડિંગનો ભય વ્યક્ત કર્યો અને ભાજપની આકરી ટીકા કરી.
તેમણે કહ્યું કે ભાજપે ભગવાન બિરસાની આ ભૂમિ પર આદિવાસીઓની ઓળખને પૈસાથી પડકારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે અહીંના લોકો ભાજપના ટોચના નેતાઓને અરીસો બતાવશે અને બતાવશે કે તેઓ પૈસાના જોરે વેચાશે નહીં."
નામાંકન દરમિયાન કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રભારી કે. રાજુ, કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ કેશવ મહતો કમલેશ, ભૂતપૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ રાજેશ ઠાકુર, કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષના નેતા પ્રદીપ યાદવ, તેમજ પાર્ટીના અન્ય ઘણા નેતાઓ, ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા.