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ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણી: JMM ઉમેદવાર અને NDA સમર્થિત ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણીની જીત, કોંગ્રેસની હાર

ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પ્રણવ ઝા હારી ગયા છે.

ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણી પરિણામ: JMM ઉમેદવાર અને NDAના ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણીની જીત, કોંગ્રેસની હાર
ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણી પરિણામ: JMM ઉમેદવાર અને NDAના ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણીની જીત, કોંગ્રેસની હાર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 6:36 PM IST

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રાંચી: ઝારખંડમાં રાજ્યસભાની બે બેઠકો માટે આજે મતદાન થયું. ઝારખંડ વિધાનસભાના રૂમ નંબર 42 માં મતદાન યોજાયું હતું, જેમાં ધારાસભ્યોએ વારાફરતી મતદાન કર્યું હતું. મતદાન સાંજે 4 વાગ્યે પૂર્ણ થયું અને મતગણતરી સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થઈ.

સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ, JMM, કોંગ્રેસ અને RJD ના શાસક ગઠબંધન પાસે 56 ધારાસભ્યો છે; જેમાં JMM ના 34, કોંગ્રેસના 16, RJD ના 4 અને CPI(ML) ના 2 ધારાસભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન, NDA ને 24 ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે.

ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પ્રણવ ઝા હારી ગયા છે જયારે NDA સમર્થિત પરિમલ નથવાણી ચૂંટણી જીતી ગયા. RJD અને ડાબેરીઓએ NDA ઉમેદવારને મત આપ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જો કે ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના રાજ્યસભાના ઉમેદવાર વૈદ્યનાથ રામની જીત થઇ છે.

પરિમલ નથવાણીને 30 મત મળ્યા, જ્યારે કોંગ્રેસના પ્રણવ ઝાને 20 મત મળ્યા. ઝારખંડમાં ખરો મુકાબલો પરિમલ નથવાણી અને કોંગ્રેસના પ્રણવ ઝા વચ્ચે હતો.

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RAJYA SABHA SEATS IN JHARKHAND
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PARIMAL NATHWANI WON
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