ઝારખંડની સુદીપા દત્તાએ UPSCમાં દેશભરમાં 41મો રેન્ક મેળવ્યો, કોચિંગ વગર રચ્યો ઈતિહાસ
સુદીપા પહેલા પ્રયાસમાં અપૂરતી તૈયારીને કારણે, પ્રિલિમ પરીક્ષા પાસ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. બીજા પ્રયાસ (2023) માં, તે ઇન્ટરવ્યુ સ્ટેજ સુધી પહોંચી હતી.
Published : March 6, 2026 at 9:39 PM IST
દુમકા: ઝારખંડની ઉપરાજધાની દુમકાની પુત્રી સુદીપ દત્તાએ UPSC સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષામાં મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. તેણે UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષામાં દેશમાં 41મો ક્રમ મેળવ્યો. આ તેનો ત્રીજો પ્રયાસ હતો, અને તે સફળ થઈ.
એક સંઘર્ષ અને સફળતાની વાર્તા
સુદીપ દત્તાની સિદ્ધિ ખાસ કરીને પ્રેરણાદાયક છે કારણ કે તેણે ઘરે તૈયારી કરી હતી, કોઈપણ મોટા કોચિંગ સેન્ટર વિના. તેણે પહેલા પ્રયાસમાં અપૂરતી તૈયારીને કારણે, પ્રિલિમ પરીક્ષા પાસ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. બીજા પ્રયાસ (2023) માં, તે ઇન્ટરવ્યુ સ્ટેજ સુધી પહોંચી, પરંતુ આ વખતે તેણે સફળતા મેળવી. સુદીપાએ તાજેતરમાં JPSC દ્વારા આયોજિત CDPO પરીક્ષામાં 24મો ક્રમ મેળવ્યો, જે તેની સતત મહેનતનો પુરાવો છે.
શિક્ષણ અને કૌટુંબિક પૃષ્ઠભૂમિ
સુદીપાએ બાંકાની સેન્ટ જોસેફ સ્કૂલમાંથી 10મા ધોરણ અને દુમકાની સિદો કાન્હુ વિદ્યાલયમાંથી ધોરણ 12 સાયન્સ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો. સ્નાતકની ડિગ્રી તેમણે આદિત્ય નારાયણ મહાવિદ્યાલયમાં પોલિટિકલ સાયન્સમાં મેળવી હતી. તેના પિતા, સચ્ચિદાનંદ દત્તા, પોસ્ટ ઓફિસમાં કામ કરે છે, જ્યારે તેની માતા, પંપા દત્તા, ગૃહિણી છે. સુદીપાના પરિવારમાં બે બહેનો અને એક ભાઈ છે, જે બધા અભ્યાસ કરે છે.
તૈયારી પદ્ધતિ અને પ્રેરણા
સુદીપાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, તેણે દુમકામાં રહીને તેની સંપૂર્ણ તૈયારી પૂર્ણ કરી હતી. તે ઓનલાઈન સંસાધનોનો ઉપયોગ કરતી હતી અને નિયમિતપણે દુમકા સ્ટેટ લાઇબ્રેરીમાં હાજરી આપતી હતી. આ સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેણે દિવસમાં 10 કલાકથી વધુ સખત મહેનત કરી હતી. તેનું જીવન લક્ષ્ય દેશ અને તેના નાગરિકોની સેવા કરવાનું છે, અને આ હેતુ માટે, તેણે સિવિલ સેવા પસંદ કરી.
વિદ્યાર્થીઓ માટે સંદેશ
સુદીપાએ કહ્યું, "આજે, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા બધા વિદ્યાર્થીઓએ સખત અને ખંતપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સખત મહેનતનો કોઈ વિકલ્પ નથી. જો તમે દ્રઢ રહો છો, તો તમે ચોક્કસ સફળતા પ્રાપ્ત કરશો." સુદીપા દત્તાની સફળતા ઝારખંડના યુવાનો માટે, ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને સામાન્ય પરિવારોના યુવાનો માટે એક મહાન પ્રેરણા છે. તે એવા લોકો માટે પણ પ્રેરણા છે જેઓ મોટા શહેરમાં જઈને તૈયારી કરી શકતા નથી.
